明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

無定向學堂：David Webb因病停運網頁 民間資料庫的願景與困境

【明報專訊】著名獨立股評人David Webb日前預告，受自身癌症病情影響，由他建立的財經數據庫網頁Webb-site.com將有序結束。他在聲明中提及，花費逾1000萬元營運數據庫，亦發現靠義工運作並不可行，故只餘下停運的出路。除了Webb-site，香港不少有心人按各自興趣，構建非牟利、無資助的民間資料庫，為求珍貴數據得以公開。Webb-site面對的困境是否常見？為資料庫出心出力，所為何事？

【Webb-site】

「謎網五十」曾揭市場黑幕 營運近30年港大拒接收

Webb-site.com由獨立股評人David Webb於1998年創立，以簡潔的網頁設計，羅列大量與財經市場相關的資訊，例如上市公司董事公開資料、股票市場、公司登記處等資料。部分數據亦與民生相關，例如物價、電費趨勢和交通數據。他整理的資料，便利不少研究人員、投資者以及記者。

Webb-site的數據本來已是公開資料，把它們整理分類有何作用？茫茫數據海中，David Webb曾揭發市場黑幕，2017年於網站列出50間股權互有關連的公司，不建議股民持有。「謎網五十」引發市場震盪，更驅使證監會介入調查，不少股票停牌，足見其影響力。

近年David Webb健康狀况轉差，曾招募義務編輯，使網頁以類似「維基百科」的形式運作。惟日前他宣布網頁將逐步停運，指以往手動整理的數據資料，不可能全靠義工整理，而且始終要有人維持伺服器及軟件運作、仲裁糾紛。他透露在《港區國安法》生效後，曾建議將資料庫移交港大接收，但被大學高層否決。David Webb於聲明中總結：「這讓我別無選擇，幾乎沒時間了。」

【香港歷史存檔網站 Gwulo】

群衆參與構建 創辦人手動審視防垃圾信息

歷史存檔網站「Gwulo」創辦人貝大衛（David Bellis）：「我從未見過David Webb，但我們的年齡、背景（相似），我們都懂得編程，在差不多時間創立資料庫。所以我明白它（Webb-site）即將結束，只希望原始數據可繼續讓人使用。」

Gwulo是許多歷史愛好者的寶庫，收錄舊香港照片、地方及人物資訊，更幫助不少人追溯家族歷史。與Webb-site不同的是，Gwulo更早開始由群眾參與構建資料庫，已登記用戶可上載歷史圖片和評論。創辦人貝大衛比喻，Gwulo像是一組龐大的拼圖，每個人輪流放上一塊，逐漸形成更清楚的圖像。不過，貝大衛仍有把關角色，如新用戶首個上載內容須經由他審批，以打擊垃圾信息（Spam）。垃圾信息一直令他很頭痛，即使應用「驗證你是人類」的工具亦未能杜絕，只能靠他手動審視內容，封鎖濫發用戶。

已返英居住的貝大衛說，至今每天仍會花一小時管理網頁，再花約半小時處理查詢電郵。有時網頁系統需要更新，他會用上數周，像一份全職工作般全力處理。被問到營運網頁算不算負擔很大，貝大衛認為即使是義務工作，人們始終是有所收穫才會投身其中。「有時幫助了人，也許解決了一個家庭的疑問，真的很有成就感，那是美好的一周。或許有時候，網站上有人爭吵不休，我就會想『為何我要做這些呢？』所以時好時壞，但好的時候比壞的時候多，這讓我能夠繼續前進。」

他知道許多人私下做不同主題研究，但從不與人分享，或只在朋友圈內交流；Gwulo則把這些資料公諸於世，希望大家一同受惠。貝大衛有時候發現新資料庫，或許是某位博士生的項目，他樂見這些成果，唯一缺點是，可能博士學位結束後兩三年，網站便停止運作，壽命不像Webb-site或Gwulo那樣長」。

雖然網際網路檔案館（Internet Archive）的Wayback Machine功能讓網民查閱已消失的網站，但貝大衛指網頁部分功能未必可以重用，亦不肯定互動地圖會否獲保存。大英圖書館一直為英國網頁存檔，並開放讓公眾查閱。他認為本地大學可仿效做法，發掘有趣的本地網頁並將內容存檔，相信比接手管理所花資源更少。

有想過Gwulo萬一停運要如何處理嗎？貝大衛答道：「我時不時會思考，然後覺得有點可怕，便不再想下去。」方案包括自行存檔整個網頁的截圖或原始數據，交予數個機構，至少這些珍貴資料的複本仍然存在。

【香港自殺報道資料庫】

自動搜尋程式助唯一編者 記錄自殺趨勢

香港自殺報道資料庫編者楊皓文：「如果（David Webb同樣情况）在我身上發生，其實資料庫都有機會停止，而且未必有人願意接手做，因為始終這個主題（自殺報道）不是很正面。」

另一個民間資料庫「香港自殺報道資料庫」取材自6間本地媒體的新聞報道，以儀表版、地圖等形式呈現由2019年至今獲報道的自殺數據。點進資料庫，大眾可一覽每天的自殺數字、最近30天、12個月的趨勢，以及個案的年齡組別、性別等背景資料。

有別於Gwulo，自殺報道資料庫由創辦人楊皓文擔任唯一編者。他採用自動化程式搜尋疑似自殺相關新聞，一般在報道發布後約5分鐘內會收到通知，他核實後就放進公開資料庫，更新速度甚快。受惠於科技，楊皓文無需手動尋找新聞，處理時間由最初每天兩三小時，大減至10分鐘內。

傳媒報道本來已是面向大眾，為何需要再集中整理？「其實它（資料庫）的意義就是，讓人知道有個人在關注這件事。」楊皓文提起未有資料庫之前，大眾對自殺個案趨勢的判斷未必準確，「有時候覺得多了，其實看回數據並不是，連新聞報道也沒有多了」。資料庫便利記者與研究者，不少大學生聯絡楊皓文，希望借用數據完成研究。警方雖然掌握自殺個案數字，但不會對外公開，故自殺報道成為一種間接紀錄。楊皓文曾將資料庫與死因庭的數據作比較，約七成的自殺個案獲傳媒報道，「很穩定的七成，變相可以推算真正的個案數字是多少」。

被問到民間資料庫的重要性，楊皓文坦言自殺報道資料庫未必可以改變自殺個案走勢，但他秉持記錄者的身分，「純粹是我想找一些答案，做了出來，我想分享給大家看」。他固然希望為資料庫尋得資助，但明白有難度，始終資料庫不能直接改變社會，「我覺得（資助方）都看商業利益的，如果對他們的名聲或利益沒增長，也不會特地投放資源在你身上」。未來他計劃補充2019年前的自殺報道數據，繼續記錄更多報道。

【香港車禍傷亡資料庫】

向運輸署索原始數據 助改善街道設計

「街道變革」成員黃翹昊：「David Webb說8位數字（自2003年起投放逾1千萬港元建立及維持資料庫），我第一個看法就是『嘩，原來這麼多？』。不單是談金錢開支，他自己20多年來一直維持整個網站（運作），也做了很久。」

運輸署每年公開交通意外數據，列出該年份的意外宗數、按年齡及性別劃分的傷亡者數字等資料，市民可在運輸署網頁查閱。數據看來齊全，不過關注街道設計的民間團體「街道變革」認為有改善空間。街道變革成員嚴卓衡舉例，倫敦、紐約和東京的警察廳或運輸部門設有地圖資料庫，公眾可了解每一條街多常發生車禍，以便與政府部門溝通改善方法。香港則只有公開按區議會分區劃分的交通意外宗數，政府雖然會公布交通黑點，但嚴卓衡認為有更多值得分析之處，「可能一些不在交通黑點的地方，其實也有很多車禍，或者某一類型的車禍特別多，我們很想用不同的方式去看」。

街道變革希望更仔細分析車禍數據，卻發現像車禍發生時的天氣、道路濕滑情况、現場是否交通燈路口等資料不會公開。他們按公開資料守則向運輸署仔細查詢，最終順利取得大部分原始數據。過程不算有太多阻撓，不過嚴卓衡認為並非最好的做法，「政府不是以最主動的方式把這些資料給予公眾」。

憑藉運輸署每年提供的資料，街道變革2022年推出香港車禍傷亡資料庫，旨在利用互動地圖和儀表版，將香港車禍位置和相關數據可視化。任何人可瀏覽車禍地圖，尋找每一條街在指定日期範圍下發生過的車禍，閱覽個案詳情。團隊更利用熱區（Hotzone Analysis）方法，按車禍密度（每公里車禍事故次數）識別「行人車禍重災區」，同樣以地圖形式呈現。

資料庫有助街道變革的倡議工作，例如支持他們於2022年發表的《香港行人車禍傷亡報告》。嚴卓衡指，這些數據成功推動區議員一同參與倡議，繼而引起運輸署關注，最終促成於深水埗北河街設立30公里低速街區。

街道變革每年向運輸署索取資料，再由黃翹昊與另一位團隊成員以工餘時間整理，更新資料庫。受資源所限，他們難以進一步優化網頁使用體驗，或展示更多類別的資訊。由於他們使用的伺服器可承受的流量較少，有時用家點開太多資料，網頁便容易「死機」。「我們升級伺服器的大小，其實都是要錢的」，嚴卓衡無奈道：「現在經濟都不是特別好，就算一些本身很有心的基金，其實都未必再這麼歡迎與民間團體合作。」

黃翹昊參與構建資料庫，個人動機是希望推動開放數據（open data）。團隊現時義務運作資料庫，嚴卓衡希望拋磚引玉，「到最後這是政府的責任」。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 資料圖片、網上截圖

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞