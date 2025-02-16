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2025年2月16日星期日
星期日生活
星期日生活
刪除政府 AI接管？
編者話：在AI時代說愛
周日話題：為什麼是緬甸？
三松閣：愛的共同體？
老少女之麻糬周記！
周日話題：養老防兒記
誰人日記：高級教育電視
同場加映：阿修羅的演繹——從向田邦子到是枝裕和
開門讀書：一碗鹵肉飯
圖文城市
Short D：（三十七）：出書使人
五音筆傳：EUSEXUA：謝謝布拉格的夜店體驗
#067 金魚囝
讀書解愁：系列四．抑鬱症（上篇）
放心寫作：#122 每個人都有自己的一座山
讀者來信：新一年，拒絕混蛋！
阿貓阿狗：#263 演奏會
movie chic, movie style：《長生不死》：大膽又瘋狂的長生實驗
甜蜜的復仇：艱難的真相
家明雜感：《別回頭》 由搖滾詩人卜戴倫前傳說起
影片簡評
單元連載：香港書134
星期日文學‧尋找喜歡的手套——讀日本作家向田邦子
{修復回憶達人}李鍵邦 影像記憶數碼化 拯救錄影帶 存檔舊時光
讀食時光：焦糖雞蛋布甸 考驗耐性的美味
民間故宮：金行收據 看四地變遷 「粵港澳湛」原是「粵港澳灣」？
無定向學堂：David Webb因病停運網頁 民間資料庫的願景與困境
ways of seeing：外賣員掌鏡紀錄片 帶你體驗送單日常
未來城市：爭內地旅客「旺丁不旺財」 旅遊業轉型 服務外國客探新進路
誰人日記：高級教育電視
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【明報專訊】近來看了3套醫療相關作品。
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刪除政府 AI接管？
編者話：在AI時代說愛
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三松閣：愛的共同體？
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同場加映：阿修羅的演繹——從向田邦子到是枝裕和
開門讀書：一碗鹵肉飯
圖文城市
Short D：（三十七）：出書使人
五音筆傳：EUSEXUA：謝謝布拉格的夜店體驗
#067 金魚囝
讀書解愁：系列四．抑鬱症（上篇）
放心寫作：#122 每個人都有自己的一座山
讀者來信：新一年，拒絕混蛋！
阿貓阿狗：#263 演奏會
movie chic, movie style：《長生不死》：大膽又瘋狂的長生實驗
甜蜜的復仇：艱難的真相
家明雜感：《別回頭》 由搖滾詩人卜戴倫前傳說起
影片簡評
單元連載：香港書134
星期日文學‧尋找喜歡的手套——讀日本作家向田邦子
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讀食時光：焦糖雞蛋布甸 考驗耐性的美味
民間故宮：金行收據 看四地變遷 「粵港澳湛」原是「粵港澳灣」？
無定向學堂：David Webb因病停運網頁 民間資料庫的願景與困境
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未來城市：爭內地旅客「旺丁不旺財」 旅遊業轉型 服務外國客探新進路
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