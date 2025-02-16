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編者話：在AI時代說愛

【明報專訊】串流平台播映是枝裕和版本的電視劇《宛如阿修羅》，引起一陣小小的向田邦子熱。據說是枝裕和自小就看向田邦子編的電視劇，華文讀者則可能待至她1980年代死於空難，才漸漸認識這位寫家庭劇十分了得的作家，今期文學版有專文介紹，初接觸的小編P讀完一篇散文後驚為天人。如果有興趣了解不同改編之間的異同，以及比對不同時代之間的價值演化，可讀另一篇專文。

向田邦子的寫作基礎來自自身身處的時代和家庭，那時電腦尚未普及，電話是固網的，男人和女人說話的速度溫度和表情都異於今天，但關係和愛卻永不過時。今天我們有AI，只要向AI輸入譬如「向田邦子風格的小說」的提示，瞬間便會獲得洋洋灑灑的大塊文章，吐露屬於這個時代的關係與愛，在假新聞充斥的網上隨時以假亂真，抑或這就是我們的時代精神？若說AI取代人類其實不遠，相伴特朗普左右的馬斯克，便正在美國政府實驗將人員撤換成AI，暫時來說大家只見到層層的瓦解。

有趣是，以跨國集團式經營的詐騙園區，規模宏大卻仍是人力密集，要靠誘拐欺瞞去填充人力電騙網騙。毛升文章嘗試解釋何以園區落地緬甸，愈做愈大，愈打愈有。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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