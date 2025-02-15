創意十足：懷舊甜品舖 茅台朱古力布丁超合拍

店名「蘇三甜蜜」源於印在店門上的兩個小人兒——蘇仔和三妹的愛情故事，店名為這間糖水店增添浪漫色彩。店內裝潢以懷舊綠色為主調，搭配傳統瓷磚牆身及格仔地磚、海棠花形木窗框，以及擺滿舊物的多層架，營造出濃濃的花樣年華氛圍，令人彷彿穿越時空，回到那個充滿浪漫情懷的年代。

菜單上不僅有傳統中式糖水，例如紅豆沙、芝麻糊、楊枝甘露等經典之作，也有近年大熱的仙草芋圓等熱門選擇，但最受歡迎的莫過於多款傳統糖水的復刻變奏版。老闆Thomas Tse透露，據說當年蘇仔和三妹的愛情故事始於一份由蘇仔親手製作的牛奶布丁，因而以此為靈感，並以偏中式元素的豆漿代替牛奶來製作，再與多款中式糖水及西式甜品元素互相配搭，創出自家製的特色布丁，如黑芝麻布丁、蓮子紅豆沙布丁、鴛走布丁等。若喜歡賣相吸引、適合打卡的，可選焦糖香蕉布丁，香蕉表面鋪上焦糖，入口既軟綿又咬到脆脆焦糖；還有酒釀蜜柑芝士布丁，布丁表層加上酒釀、蜜柑和芝士醬，蜜柑的清甜口感配上酒釀甘醇香氣，加上布丁的清香豆味，也可平衡甜膩感。

但要數最有特色的，必定是蘇三茅台朱古力布丁。Thomas指，以前試調雞尾酒時，發現茅台與一些酒結合後會帶出些微朱古力味，而且外國亦流行在布丁中加入酒，故嘗試以中式茅台酒混合60%至70%黑朱古力及豆漿製成布丁，效果出奇地好。頂層的朱古力牌更是模仿茅台瓶的設計，敲碎朱古力牌後，再淋上特製朱古力醬，與幼滑細膩的布丁一同入口，朱古力與茅台融合，朱古力味濃郁醇厚，中間滲出陣陣酒香，又不會過於濃烈，有點像酒心朱古力，非常合拍。

還有適合打卡的「冰蘇」系列甜品，所謂冰蘇其實是韓式刨冰bingsu，有如台式雪花冰一般，入口即融，且口感綿滑。甜品預先被固定為蛋糕般的圓柱體形狀，上桌時，店員會為客人取走固定冰蘇的膠片，冰蘇上的醬汁便會如瀑布般傾瀉，視覺效果極其療癒。冰蘇基底為椰子味，清甜不膩，口感綿密，搭配豆腐雪糕及其他不同配料，口感更豐富。其中一款陳皮紅豆蓮子冰蘇，加入自家製陳皮醬，酸酸甜甜之餘還有陣陣紅豆甜香。

蘇三甜蜜

地址︰銅鑼灣加路連山道15號地舖

查詢︰3565 0173

註：逢周一休息