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打卡遊

北角錦屏街素意粉 老字號腐竹加持

【明報專訊】距離東岸板道糖水道入口約5分鐘步程的錦屏街，往日愈往上走愈寧靜，因斜坡盡頭都是車房、閒置店舖等，去年起陸續有特色小店進駐。

芝士蛋糕扮豆腐花

總店位於深水埗的咖啡店Dozy去年落戶北角，店主之一Winson留意到錦屏街附近有不少佛堂，聚集一班茹素街坊，於是在北角推出限定「全素意粉」（$108），以日式麵豉混合豆乳製成醬汁，並選用深水埗「樹記」的腐竹球吸索醬汁，入口竟有趣地嘗出腐乳味。必點的「豆腐芝士蛋糕」（$58），在深水埗店推出時已很受歡迎。深水埗店有不少遊客到訪，店主希望可將具本地特色的事物向外推廣，靈機一觸想到將蛋糕包裝成豆腐花，在芝士蛋糕表面灑上紅糖，仿效豆腐花造型，誘發甜味。連飲品餐牌都十分有趣，有一些名字古靈精怪的特飲，如GeeGee GatGat（$68）就取廣東話「齮齮齕齕」的諧音命名，其實是一杯以洛神花、話梅、山楂冲調而成的咖啡特飲，味道酸酸甜甜，加上blackccino那如黑啤般的濃厚泡感，如在炎炎夏日喝一杯，必定透心涼！

選物店傳遞百年工藝精神

在舊區開選物店，不止吸引喜歡懷舊的年輕老靈魂，連上年紀的街坊經過時也忍不住投來目光。LAB Collector專賣有百年歷史品牌的產品，希望在速食社會，引入耐用、具工藝精神的經典品牌，將上一代的匠人精神傳遞下去。好像店內的英國哨子生產商ACME Whistle的銀雞哨子，面世已有逾百年，至今仍有本地企業指定選用此哨；本地近百年歷史的咖啡烘焙品牌「奧林比亞接臣咖啡」，在香港尚未流行飲咖啡的1920年代，品牌已專注炒豆工序，現時主力做網購生意，LAB Collector是少數可買到其產品的門店。眾多經典品牌中，最豐富的選物當數Fire King古董餐具，如經典家用翠綠咖啡杯、材質厚實的餐廳用版本，還有多款為其他品牌代工的杯子，連麥當勞、米奇老鼠、蝙蝠俠等特別版本均有。店主阿正笑言這些滿載上一代回憶的杯碟，不時為他牽起有趣的緣分，吸引上年紀的客人到訪，他們隨便拿起一隻杯，就娓娓道來自己的人生故事；他說，正因為這些特別的相遇，才對這些杯子情有獨鍾。

便利店推動環保 回收叮叮便當盒

連鎖便利店總有一間在左近。錦屏街就有一間少見的本地便利店Guru24，是網店「瓹窿瓹罅」的第二間實體店。Guru24主打本地品牌及坊間少見的環保產品，當中本地品牌佔兩至三成，有閣樓釀造、永樂粉麵廠、藍地雞煲，到喵坊紙巾、La Rosée本地製衛生巾等生活用品，旨在為消費者提供多一個選擇；另外，亦有來自台灣、日本、印度等地的零食、糧油雜貨、凍肉等。

「瓹窿瓹罅」從網店起家，一直重視環保理念，店內有售自家工場生產的環保便當，購買時需另付按金（$15至$25），吃畢將便當盒洗淨歸還後，按金便會退回會員帳號，留待下次消費時用，亦可即時購物抵消，建立客人的環保意識。環保便當款式超過70款，醬燒脢頭豬配上海菜飯、悅和豉油王雞翼、龍蝦湯……全部毋須解凍，即叮即食。門口當眼處還有整架寵物零食，全是自家製或從台灣進口，有售坊間少見的鴨氣管、牛黑草胃等，每次上架後很快就被毛孩主人清空。

Dozy

地址：北角錦屏街38號幸福大廈A1舖

Instagram：dozyhk

LAB Collector

地址：北角錦屏街30號幸福大廈地下C1舖

查詢：6890 5913（WhatsApp）

Guru24

地址：北角錦屏街24號地下

網址：guruguruhk.com/home

[打卡遊]

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