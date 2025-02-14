中國名師有溫度設計 向土地致敬

【明報專訊】說起設計，不少人以美學角度切入，但論好的設計，還要兼顧實用和可行程度，背後總少不了人文關懷。HKDI與廣東美術館合辦「有溫度的存在：廣州設計三年展——香港特展」，將2024年廣州三年展重新策展，集合17個內地和香港的設計單位，帶來涵蓋建築、時裝、家具、海報設計等共22件作品。作品包括為斜槓青年打造的共享空間「紫泥十二門無界社區」，探索瓦通紙板作為環保物料的藝術裝置，展現中國文化傳統的藝術絲巾等。當中由首名登上巴黎時裝周的中國設計師馬可創作的《無用之土地》，運用從工業廢棄回收的紡織品、手織棉麻面料、塑膠、金屬等物料製成衣服，放在泥土上，向自然、農民和土地獻上敬意。