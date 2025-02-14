VR穿越印象派之夜 見證莫內繪《印象．日出》

為什麼我會知道這些細節？因為當晚我也「在場」，透過VR裝置「穿越」到這歷史一夜……

法國奧賽博物館聯合製作

去年是印象派誕生的150周年，法國沉浸式體驗開發商Excurio和GEDEON Experiences聯同法國奧賽博物館（Musée d'Orsay），製作「巴黎1874．印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅」，透過虛擬實境（VR）和3D再現（3D reconstruction）技術，重現出當年的印象派展覽及多個對印象派運動重要的場景。觀眾身在香港知專設計學院（HKDI）的展覽館，戴上VR裝置後，就可穿越到19世紀法國，從巴黎躍到諾曼第，從展覽當晚時光倒流至畫家創作一刻，「親身」在歷史場景走一回。

與莫內、雷諾阿戶外寫生

旅程從攝影師納達爾（Nadar）的工作室開始，畫家們擔任展覽私人嚮導，親自解說作品。隨着印象派代表畫作逐一登場，大家慢慢移步至工作室外，走訪其他印象派運動的重要場景：例如到訪巴齊耶的工作室參與這班年輕畫家的聚會，見證他們在體制外自組展覽的決心；一起搭上火車，到巴黎近郊青蛙潭（La Grenouillère）與莫內和雷諾阿在戶外寫生，近距離觀察兩名畫家如何捕捉光影變化。最動人一刻莫過於在露台見證莫內繪下《印象．日出》，破曉之時天色曚曨曖昧，唯有橙紅日光點亮天空、倒映水面上，那鑲嵌在畫框中的夢幻景色，就在眼前。

42分鐘游走逾千呎空間

「很多人即使未曾到過美術館，都認識這些畫家，認得他們的作品，卻未必清楚畫家間的關係、他們的情感。」GEDEON Experiences總經理兼製片人Agnès Garaudel說，所以展覽不止聚焦在印象派起源的歷史，還着墨畫家間的聯繫與互動，他們會互相調侃，互相鼓勵，展現人性化的一面。整個VR之旅長42分鐘，游走在逾千呎看似空蕩蕩的展覽空間，其實牆身、地板、天花板都佈滿標記，指引參加者走到系統指定範圍；偶爾與其他參加者擦身而過，畫面會顯示附近身影，避免碰撞。當偏離路線，VR裝置亦會有指引重回正軌。

蒐集資料達2年 還原納達爾工作室

虛擬之旅內的19世紀巴黎街道、首個印象派展覽場地，畫家們的說話口脗、性格形象，全部有根有據，背後有大量歷史資料和文獻支持。GEDEON Experiences編輯及創意開發部Alizé Lecuivre指出，前期單是蒐集資料已用上2年，最大挑戰是重現展覽場地納達爾工作室。「當時關於印象派首個展覽僅有小量文字資料，沒有相關影像，因此需花時間從畫家書信、其他照片、評論、工作室舊地圖，甚至（街景）俯視圖等，拼湊出工作室內外」，例如建築風格、室內擺設，甚至連牆紙顏色、質地、光澤等，都盡量還原。

雖然建築本身與整個印象派運動未有直接關連，但為了讓參加者更好地理解首個印象派展覽，感受當下氣氛，團隊毫不馬虎，從展覽場地光線、畫與畫之間的距離、懸掛位置等，都一一講究。「當時官方沙龍展的展覽空間很大，但所有畫作都放得很擠迫。而在這次展覽，印象派畫家決定給予畫作更多空間，是當時嶄新的呈現方式。」Agnès表示，這些都在VR畫面中忠實地呈現出來。Excurio運營發展部主管Julien Badon亦補充，團隊在製作過程與奧賽博物館保持溝通，無論是歷史內容、美學展現，都得到博物館認證，盡量貼近真實。表面看來是個虛擬展覽，但他們對細節的執著，實際上就像還原一場實體展覽。

沉浸體驗印象更深

印象派畫作對香港的藝術愛好者來說並不陌生，香港藝術館亦正舉行印象派畫家塞尚和雷諾阿的展覽，但以VR形式再說這段故事，是一個嶄新的體驗。「VR有趣之處在於可以身歷其境，比起只是被動地觀看，印象會更加深刻。」Agnès說。這趟印象派之旅，不單讓大家走入畫中，親眼目睹畫中美景，遊歷過程還會與角色並肩同行，感受他們的情緒，又會搭升降機、走獨木橋、踩上斜板，雖然只是VR畫面，但沉浸式體驗讓人不由得跟着體驗縮起身子，或邁着細碎步伐走動，猶如置身其中。Julien續指：「VR是個說故事很強的工具，與看一部紀錄片不同，你是真的感受到沉浸其中。在奧賽博物館舉辦這個VR體驗時，有些參加者脫下VR裝置後非常感動，甚至流淚，對我們來說是很大的鼓舞，我們不止想教育公眾，提供關於這場藝術運動的另一視角，還想透過情感，連結觀眾的心。」

巴黎1874．印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅

日期：即日至5月11日（周二休館）

時間：上午10:00至晚上8:00

地點：將軍澳景嶺路3號香港知專設計學院d-mart

票價：$80

預訂網址：bit.ly/40LwXpG

文：張淑媚

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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