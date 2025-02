「藍籌」拍品回流 吸納潛力新秀 經濟放緩 拍行藝術競投新風向

蘇富比:留意著名藝術館展覽動向

蘇富比在2024年底舉行當代藝術拍賣,錄得約3700萬英鎊(約3.59億港元)總成交額,是倫敦Frieze藝術周裏最具睇頭的拍賣。晚拍焦點大衛.霍克尼(David Hockney)的作品L'Arbois, Sainte-Maxime(1968),以1315萬英鎊(約1.27億港元)成交。此作是其藝術體系的轉捩點,當年約31歲的霍克尼,住在電影導演Tony Richardson於法國東南部城市Saint Tropez周邊的山上度假屋,他拍下不少照片作為繪畫靈感。L'Arbois, Sainte-Maxime(1968)與其名作Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)(1972)等合共7幅作品,均以這一次法國南部之旅為靈感。

筆者在拍賣前訪問蘇富比當代藝術高級拍賣專員Tom Eddison,他說︰「今季我們有不少市場新品,佔總數約四分之三;亦有回流之作,例如L'Arbois, Sainte-Maxime,此作在2011年時也經我們賣出。另一焦點是Bridget Riley的Gaillard 2(1989),雖然Bridget本人已90多歲,但仍在畫畫,也在藝術館舉辦個人展覽,這名英國藝術家在亞洲、歐美均受不少收藏家追捧。」

他分享逆市競投的策略之一,是留意著名藝術館展覽的動向。「例如霍克尼今時今日仍有新作,亦即將在Fondation Louis Vuitton舉行大型展覽。我不時將拍賣項目與即將或正在藝術館舉行展覽的藝術家掛鈎,如梵高美術館早前展出的已故加拿大華裔藝術家Matthew Wong,2025年由Royal Academy與梵高美術館聯合展出的德國畫家兼雕塑家安塞姆.基弗(Anselm Kiefer),或是美國藝術家Christopher Wool,都是拍賣市場活躍的名字。2023年在Hastings Contemporary藝廊和2024年在挪威Kistefos Museum舉行過展覽的英國畫家Hurvin Anderson,是著名畫家Peter Doig的門生,也是另一值得注意的名字。雖說收藏潮流並非季季不同,但當下收藏家的確展現出有別於過去10年的取向。」

佳士得:重視藏品交易紀錄

佳士得在2024年10月倫敦舉行20/21世紀藝術晚間拍賣,總成交額約8100萬英鎊(約7.84億港元),比2023年同期有逾八成增長。52項拍賣品中有33項為市場新品,例如瑞士畫家Franz Gertsch的自畫像Selbstbildnis(1980),最終以258萬英鎊(約2500萬港元)成交。在市場動盪的時期,傳統藍籌藝術家的作品依然競投激烈,如René Magritte的Le Grand Style(1952),以超過最高估價的258萬英鎊(約2500萬港元)成交。主理拍賣的Anna Touzin表示︰「Franz Gertsch的自畫像是今次的焦點。畫家於2022年離世,生前只創作過63幅作品,其作品像真度幾乎高於照片。早前哥本哈根Louisiana Museum舉行過他的大型作品展,具有成為藍籌藝術家的潛力。」拍賣中有不少原為私人收藏的市場新品,包括1922年起一直為私人收藏、今次首度現身市場的Henri de Toulouse-Lautrec作品La Femme Tatouée(1894),可見不少收藏家正在「放貨」。她認為︰「藝術家的不同作品在同一時期現身市場有很多原因,可能是因為略為『過氣』,也可能是時機使然。但我認為現在不少收藏家,均希望將交易紀錄良好的卓越作品納入收藏目標,而非純粹以作品質素決定。我們舉行的拍賣便集合曾參與大型展出、質素良好、市場新品和良好交易紀錄的作品。」

邦瀚斯:發掘尚未成名瑰寶

自英國脫歐後,邦瀚斯去年才首次在倫敦舉行20/21世紀藝術晚間拍賣,總數共15個項目的晚拍,帶來529萬英鎊(約5120萬港元)的成績。畢加索的Personnages(1967)和Etel Adnan的Untitled(2014)等均以高於最高估價成交。邦瀚斯印象派及現代藝術部主管Hannah Noel-Smith表示︰「2024年是超現實主義100周年紀念,故有不少相關作品登場,如René Magritte。另外,不少收藏家放眼女藝術家,所以我們以2021年逝世的阿拉伯裔藝術家Etel Adnan作品,為我們首個晚拍打開序幕。不少收藏家也愛重新探索(rediscovery),例如Helen Lundeberg便一直在拍賣市場上被低估,她其實是早期超現實主義藝術家之一,只因其女性身分而一直被市場和學術研究忽略,於是造就了重新探索和趁低吸納的時機,帶動收藏家的興趣。」

邦瀚斯戰後及當代藝術部主管Marina Ruiz-Colomer補充︰「當代藝術品市場的變化比起其他時期作品急劇。以Banksy為例,在2018至2023年左右均有強大收藏潛力,但來到現在,不少收藏家已藏有Banksy作品。當然Banksy作品不時推陳出新,帶來驚喜,但在這個時勢,收藏家會篩選,精益求精。Banksy和街頭藝術是潮流文化延伸,收藏家眼光移到同樣走潮流風格但尚未成名的有趣藝術家,此想法亦能套用到超現實主義作品,藏家希望發掘同類風格但尚未成名的瑰寶。」

富藝斯︰概念藝術成「逆流」之選

富藝斯早前趁着進駐倫敦Berkeley Square的10周年紀念,舉行了當代及現代藝術晚間拍賣。拍賣合共31個項目,成交額約151萬英鎊(約1460萬港元),當中最貼合英國市場的一組作品,是安迪華荷的Portrait of Princess Diana(1982)和Portrait of Prince Charles(1982)。拍品成績中最教人意外的是比利時藝術家Marcel Broodthaers的概念藝術作品Éloge du Sujet(1974),以38萬英鎊(約369萬港元)成交,比最高估價還超逾2倍,成為藍籌藝術家以外的「逆流」破標之選。

文:Dawn Hung

設計:賴雋旼

編輯:梁曉菲

[開眼 收藏]