明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 收藏

「藍籌」拍品回流 吸納潛力新秀 經濟放緩 拍行藝術競投新風向

【明報專訊】近來全球經濟放緩，奢侈品表現疲弱。兼具奢侈和投資特質的拍賣品行業，交投雖然依然活躍，但業績亦受波及。2024年底倫敦Frieze藝術周期間，筆者與蘇富比、佳士得和邦瀚斯的專家傾談，看看藝術投資者該如何調整組合，走過這個亦危亦機的時期。

蘇富比：留意著名藝術館展覽動向

蘇富比在2024年底舉行當代藝術拍賣，錄得約3700萬英鎊（約3.59億港元）總成交額，是倫敦Frieze藝術周裏最具睇頭的拍賣。晚拍焦點大衛．霍克尼（David Hockney）的作品L'Arbois, Sainte-Maxime（1968），以1315萬英鎊（約1.27億港元）成交。此作是其藝術體系的轉捩點，當年約31歲的霍克尼，住在電影導演Tony Richardson於法國東南部城市Saint Tropez周邊的山上度假屋，他拍下不少照片作為繪畫靈感。L'Arbois, Sainte-Maxime（1968）與其名作Portrait of an Artist （Pool with Two Figures）（1972）等合共7幅作品，均以這一次法國南部之旅為靈感。

筆者在拍賣前訪問蘇富比當代藝術高級拍賣專員Tom Eddison，他說︰「今季我們有不少市場新品，佔總數約四分之三；亦有回流之作，例如L'Arbois, Sainte-Maxime，此作在2011年時也經我們賣出。另一焦點是Bridget Riley的Gaillard 2（1989），雖然Bridget本人已90多歲，但仍在畫畫，也在藝術館舉辦個人展覽，這名英國藝術家在亞洲、歐美均受不少收藏家追捧。」

他分享逆市競投的策略之一，是留意著名藝術館展覽的動向。「例如霍克尼今時今日仍有新作，亦即將在Fondation Louis Vuitton舉行大型展覽。我不時將拍賣項目與即將或正在藝術館舉行展覽的藝術家掛鈎，如梵高美術館早前展出的已故加拿大華裔藝術家Matthew Wong，2025年由Royal Academy與梵高美術館聯合展出的德國畫家兼雕塑家安塞姆．基弗（Anselm Kiefer），或是美國藝術家Christopher Wool，都是拍賣市場活躍的名字。2023年在Hastings Contemporary藝廊和2024年在挪威Kistefos Museum舉行過展覽的英國畫家Hurvin Anderson，是著名畫家Peter Doig的門生，也是另一值得注意的名字。雖說收藏潮流並非季季不同，但當下收藏家的確展現出有別於過去10年的取向。」

佳士得：重視藏品交易紀錄

佳士得在2024年10月倫敦舉行20/21世紀藝術晚間拍賣，總成交額約8100萬英鎊（約7.84億港元），比2023年同期有逾八成增長。52項拍賣品中有33項為市場新品，例如瑞士畫家Franz Gertsch的自畫像Selbstbildnis（1980），最終以258萬英鎊（約2500萬港元）成交。在市場動盪的時期，傳統藍籌藝術家的作品依然競投激烈，如René Magritte的Le Grand Style（1952），以超過最高估價的258萬英鎊（約2500萬港元）成交。主理拍賣的Anna Touzin表示︰「Franz Gertsch的自畫像是今次的焦點。畫家於2022年離世，生前只創作過63幅作品，其作品像真度幾乎高於照片。早前哥本哈根Louisiana Museum舉行過他的大型作品展，具有成為藍籌藝術家的潛力。」拍賣中有不少原為私人收藏的市場新品，包括1922年起一直為私人收藏、今次首度現身市場的Henri de Toulouse-Lautrec作品La Femme Tatouée（1894），可見不少收藏家正在「放貨」。她認為︰「藝術家的不同作品在同一時期現身市場有很多原因，可能是因為略為『過氣』，也可能是時機使然。但我認為現在不少收藏家，均希望將交易紀錄良好的卓越作品納入收藏目標，而非純粹以作品質素決定。我們舉行的拍賣便集合曾參與大型展出、質素良好、市場新品和良好交易紀錄的作品。」

邦瀚斯：發掘尚未成名瑰寶

自英國脫歐後，邦瀚斯去年才首次在倫敦舉行20/21世紀藝術晚間拍賣，總數共15個項目的晚拍，帶來529萬英鎊（約5120萬港元）的成績。畢加索的Personnages（1967）和Etel Adnan的Untitled（2014）等均以高於最高估價成交。邦瀚斯印象派及現代藝術部主管Hannah Noel-Smith表示︰「2024年是超現實主義100周年紀念，故有不少相關作品登場，如René Magritte。另外，不少收藏家放眼女藝術家，所以我們以2021年逝世的阿拉伯裔藝術家Etel Adnan作品，為我們首個晚拍打開序幕。不少收藏家也愛重新探索（rediscovery），例如Helen Lundeberg便一直在拍賣市場上被低估，她其實是早期超現實主義藝術家之一，只因其女性身分而一直被市場和學術研究忽略，於是造就了重新探索和趁低吸納的時機，帶動收藏家的興趣。」

邦瀚斯戰後及當代藝術部主管Marina Ruiz-Colomer補充︰「當代藝術品市場的變化比起其他時期作品急劇。以Banksy為例，在2018至2023年左右均有強大收藏潛力，但來到現在，不少收藏家已藏有Banksy作品。當然Banksy作品不時推陳出新，帶來驚喜，但在這個時勢，收藏家會篩選，精益求精。Banksy和街頭藝術是潮流文化延伸，收藏家眼光移到同樣走潮流風格但尚未成名的有趣藝術家，此想法亦能套用到超現實主義作品，藏家希望發掘同類風格但尚未成名的瑰寶。」

富藝斯︰概念藝術成「逆流」之選

富藝斯早前趁着進駐倫敦Berkeley Square的10周年紀念，舉行了當代及現代藝術晚間拍賣。拍賣合共31個項目，成交額約151萬英鎊（約1460萬港元），當中最貼合英國市場的一組作品，是安迪華荷的Portrait of Princess Diana（1982）和Portrait of Prince Charles（1982）。拍品成績中最教人意外的是比利時藝術家Marcel Broodthaers的概念藝術作品Éloge du Sujet（1974），以38萬英鎊（約369萬港元）成交，比最高估價還超逾2倍，成為藍籌藝術家以外的「逆流」破標之選。

文：Dawn Hung

設計：賴雋旼

編輯：梁曉菲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 收藏]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞