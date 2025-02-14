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【墨爾本】草間彌生——現在的永恆

【明報專訊】12月的下旬開始，是墨爾本的盛夏慶典：長達兩個月的暑假、1月中的澳網、夏日聖誕派對等等，正個城市都熱鬧非常。藝術展覽方面當然都不能令人失望，維多利亞州國立美術館（NGV）在這個黃金檔期就有大人物登場，說的就是門票天天售罄，人人趨之若鶩去看的草間彌生。

這次展覽的入場人次反映出草間彌生的吸引力，身邊不少從未去過NGV的朋友都說一定要去看展打卡。的確，甫進展館，還未到持票進場區域就已經有3個大型展品，包括非常出名的大型波點南瓜，大家可以在「南瓜」之間自由拍照，小孩更在中間跑來跑去。除了這些免費展出的展品，小孩也可以到「兒童館」參與活動，把不同大小和顏色的波點在館內隨意貼上，發揮創意。

售票的展覽共有兩個主館，每個館都分別有數個讓參觀者排隊進去與展品互動的「鏡房」。由於展覽有分時段，所以不算太過擠迫，可以有足夠空間拍照參觀。

第一個主館的展覽先由草間彌生的生平講起，闡述她如何在那個處於戰亂氛圍的日本成長，她的舞台如何從一個鄉村的植物養殖場到世界級的藝術界。讓參觀者先了解她小時候及初出道時的過往，精神的問題如何影響她的創作。

而第二個主館主要展出後期的作品，其中展出不少大型的裝置藝術，草間彌生的裝置藝術很前衛、大膽而且很吸睛。不少作品讓人有許多想像的空間，色彩的配搭讓整個展館充滿生命力。我看到不少小孩看着作品笑得開心快樂，還跟旁邊的成年人分享他們看到什麼，想法天馬行空。整個展館變得很輕鬆，就跟草間彌生所說的一樣：「我的創作就是要改變人心，我希望我的作品能夠讓世界和平。」

個人覺得整個展覽最有趣的是她的南瓜系列，由1979年的手稿到近年的立體南瓜裝置藝術，都可以看出她對南瓜的執著與沉迷。草間彌生在10歲時開始出現幻聽和幻覺，小時候的她曾有一次在收割南瓜的時候，忽然聽到南瓜跟她說話，她覺得很有趣，便採用南瓜作為創作靈感。果然，大家從她後期的作品中都可看到，黑黄色和佈滿圓點的南瓜以不同方式融入她的藝術之中，包括畫作、裝置藝術、「鏡房」，甚至商品等等。當然，今次的展覽都能一覽無遺。

雖然草間彌生的作品看似繽紛，事實上她曾自殺不遂，她在過往的訪問中亦有提到，創作拯救了她的生命，她認為即使只有一個人因為她的作品而感動，她也會繼續為那個人努力創作。而在展覽的尾端，播放着90多歲的她唱歌的影片，歌詞有幾句是這樣的：「我變成了一顆石頭，不是永恆的存在，而在此刻發生。」擁抱藝術帶來的能量，就如她的大大圓點，圓點不斷伸延，就由此刻開始，一直為世界帶來無限的可能性。

文：小柔（80後，生於香港，移居墨爾本8年。認為藝術就是生活最美好的事情）

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