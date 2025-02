【海牙】甜品大鑑 飽思日常

【明報專訊】甜品進駐博物館,「有得睇無得食」,似乎令大家痛苦多於滿足。海牙博物館(Kunstmuseum Den Haag)最近展覽Grand Dessert - The History of the Dessert一次過梳理西方甜品的全歷史。布甸、蛋糕、水果、朱古力、雪糕,還有模具及食譜等,展覽分為10個章節講述。