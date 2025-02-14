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手語主導如謎劇場 看聽障+認障者怎麼「說」

【明報專訊】情人節的關鍵字是什麼？大概是「愛」。今日，有人說出愛，有人聽見愛，亦有人看見愛——左手小臂在下、右手小臂在上，雙臂交疊至胸前，這是香港手語的「愛」；食指與中指彎曲至手心，其他手指自然張開，這是國際手語（International Sign）的「愛」。

聽障者自編自演 導演盼觀眾親身體會

手語，是聽障者「說」的方式。然而，獨居護理院的聽障者哈利一覺醒來，卻發現自己在一夜之間忘記手語如何使用。面對無聲的世界、陌生的感受、不安的情緒，他要怎麼「說」？來自新加坡、現居蘇格蘭的聽障劇場工作者拉米許．梅亞潘（Ramesh Meyyappan）自編自演《愛難忘》（Love Beyond），聚焦患有認知障礙症的手語使用者。全劇以手語主導，幾乎沒有字幕，導演馬修．蘭頓（Matthew Lenton）希望觀眾親身體會聽障與認知障礙的世界，看他們今天怎麼「說」。

「這個故事圍繞着語言——在照顧者與被照顧者之間，語言有喪失、亦有得到。」蘭頓說。故事開始於年邁獨居的聽障者哈利（梅亞潘飾）進入護理院，在認知障礙的影響下，他逐漸忘記手語應該如何使用；而護理院看護梅（Elicia Daly飾）在與哈利的相處中逐漸學會手語。遺忘手語的哈利，掙扎在認知障礙與失語帶來的雙重混亂中——現實猶如驚慄片：早已去世的妻子的身影在眼前重現，宛如鬼魅；混亂的記憶將生活打成碎片，哈利只能在無法表達亦無人理解的世界中，獨自拼湊回憶，解開「謎題」。

聲音視效燈光皆「語言」 道「愛與失去」

演出沒有字幕輔助，不熟悉手語的觀眾，將陷入與劇中哈利相似的處境：獨坐在黑暗中，在無法理解的「語言」中充滿困惑，只能努力拼湊舞台上的種種，以解開故事的「謎題」。馬修．蘭頓分享，比起傳統的文本敘事，他與身為聽障者的拉米許．梅亞潘都更在意視覺帶來的印象和抽象的力量。因此，由梅亞潘創作的《愛難忘》比起劇本，更像是「一系列事件的描述，對我而言，它亦是一個待解的謎題：我們需要找到一種非常特別的語言，來描述拉米許想要表達的故事」。在蘭頓看來，這種語言不是寫作，而是共同發現與創作——「不僅是演員，還有聲音、視覺效果、燈光……這些元素都是這齣劇的『語言』，共同構建出故事中的夢幻世界」。

將字幕剝離後，會否擔心觀眾因不會手語，而無法理解劇中情節？面對記者提問，蘭頓回答：「這取決於你所說的『理解』是什麼。或者說，這個問題假設了人們只能通過文字來理解事物。」他續說，「徹底的『理解』，對於一場表演或者任何藝術作品而言，既不重要，也不是理想的方式」，最好的藝術或許正存在於不完全理解的事物之中，「因為它將以不同的、更深的，甚至是夢幻的方式影響着我們——而文字往往會限制事物的含義，使其變得具體卻狹隘」。他舉例，在蘇格蘭，聽障觀眾和手語使用者亦無法「理解」口語演員說的內容，卻能夠理解演員的意圖與語言中的音樂性；同樣地，健聽的觀眾或許無法理解梅亞潘的角色「說」的內容，卻依舊能夠體會他的意圖、音樂性與情感。

舞台上，哈利在鏡子與鏡子、音樂與音樂間回溯記憶，經歷愛、擁有與失去；舞台下，觀眾在迷惑與理解、視覺與聽覺間，亦經歷着感官冒險。蘭頓直言，他並不想通過演出迫使觀眾認識什麼文化，或引起什麼反思，他只想「做好一場表演」——「這部劇關於愛與失去，我們每個人都會經歷這些……儘管故事中有一位聾人、一位『聽人』，但於我而言，他們只是兩個個體，兩個人類，而已」。

拉米許‧梅亞潘《愛難忘》

時間：3月20、21日晚上7:30

3月22日下午3:00、晚上7:30

地點：上環皇后大道中345號上環市政大廈5樓上環文娛中心劇院

票價：160元、220元

詳情：bit.ly/4hHeTCQ

文：王梓萌

[開眼 藝述速遞]

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