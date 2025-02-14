明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

32次搬居經歷織成一展 麥海珊探家與社會關聯

【明報專訊】家是何物？是心靈的歸屬，還是短暫的居停？歡迎來到穴居年代，人活在無限壓縮的都市裏，難得寄居於有限空間，一次次的搬遷卻成了常態，辛苦建立情感結構，又要在陌生的地方重新建立，彷彿是現代版的忒修斯之船——這裏還是我的家嗎？除了物理意義上的遷離，暗地也成為了一部都市移民生命史。

WMA的「家」系列最後一個展覽「查無此人」中，麥海珊以自己32次搬遷的經歷為基底，以舊物、文字、影像，從自我民族誌的方式編織「家」與「我」的圖譜。

創作「自我民族誌」 放入舊物影像文字

「這是一個源自『執嘢』的展覽。」麥海珊輕描淡寫地道出展覽的起點。策展人周麗珊表示，WMA過去兩年的「家」系列展覽多從社會性的角度切入，卻都指向「家是一個心之所屬的地方」。恰好得知麥海珊正整理移居的舊物，便邀請她一同創作系列最後一個展覽，將搬家的私密歷程與其社會參與連結起來，探問「家的個人經驗，是否也能與社會作為一個家的概念產生關聯？」

塵封的舊日時光兀自轉動，策展的過程如像不斷執拾生活碎片，再以不同的家為錨點，拼湊出人生大概的樣貌。周麗珊指出，整理一次次移居存留的舊物，或是在回應「家」最私密的狀態——「搬這麼多次家，那些消失的是什麼？留下的又是什麼？」展覽中的一大區域為新作《查無此人》（2025），麥海珊以自我民族誌的方式，錨定6個舊日「家」的據點，放入她挑選的舊物、影像和文字，再以數道木門串聯起展覽中的3個區域，呈現貫穿其生命的課題——早年投身性別政治活動、其後組建AMK專注音樂創作，到再之後與驚恐症共處。加上為展覽書寫的文字，以及入口處和末端的兩部影像作品《浮城（音樂錄像）》及《真人表演》，以移居經歷為核心編織成一部生命史。

3道木門串聯人生 有展品要觀者噴水

《查無此人》內的木門，既分隔展區，又串聯起麥海珊人生。在籌備展覽期間，她重訪舊地拍下照片：觀塘／沙田、坪洲／愉景灣、美孚／大埔，兩兩合一移印到木頭的兩側成為一道道門。觀眾推開木門進入下個展區，也像闖進她的情感世界——站在門前，既是門外，也可能是門內；推開木門，則再次重複這種位置的轉換。麥海珊說：「不停地搬遷是我的命運，不分內外，純粹穿梭於兩個地方。」

「鏡頭媒體就是光影」，麥海珊坦言這次比起將相片印在紙上，更想嘗試有質感的方式，只是未料製作過程耗費的人力物力遠超想像——將照片印在紙上，再將紙轉印到木門上，反覆撕紙、刷木，多次濕水擦拭，才製成了如今數道木門。而在影像徹底在門上定形前，過程中因紙纖維殘留，影像的清晰與模糊會隨着濕度變化交替，宛如過去的記憶在時間的洪流中若隱若現。展覽其中一件展品便需要來者往展品噴水才可見清晰影像，模仿了製作過程影像因水分多少而隨時間漸變的過程。「影片是要實時看的時間藝術，但視覺藝術看多久悉隨尊便」，麥海珊指若來者選擇反覆觀看展品上影像從模糊到清晰的過程，也是體驗時間變化的藝術方式。有趣的是，二人發現有來者不敢推開關起的門，對噴水畫也一樣「敢遠觀而不敢褻玩」，為此失笑。

「無剪接的剪接」 呼應空間切換

展覽以影像開始，也以影像告終。入口處的《浮城（音樂錄像）》收錄了維港兩岸的海浪及建築，也加入策展時麥海珊住處的剪影，而背後播放着輕重疾徐不一的潮聲，也成了包裹整個展覽的底色。周麗珊指白盒子展覽空間總會讓人不斷思考藝術想傳達的「信息」，消化物品出現的原因，但這次在海浪聲影響下卻形似於家中隨意翻找舊物，而非「觀賞」展覽。

而結尾處投影着《真人表演》有家居日常影像，也有性權運動留影，麥海珊笑稱採用了「無剪接的剪接」—— 一餅卡式帶在拍攝後尚未用完時，總會在另一個地方續用，故播放時影像的快速切換，也意外地呼應了搬遷帶來的空間跳躍。但她認為作品「算是和四方果合作的另類音樂錄像」，而非一人之作，麥海珊先告知四方果（AMK結他手許惠琛組成的一人樂隊）將使用的影片素材與想加入音樂的位置，待對方完成音樂後再跟着修剪，作品內更有由四方果取樣關勁松和麥海珊歌聲所製作的新音樂，「像是AMK reunion」。

「查無此人」為名 源自「收不到的信」

觀塘重建前後的影像、1990年代小誌，展覽中的物件總有讓人連結的地方，但展覽中的文字卻可說是連接起幾個區域的線。部分文字是麥海珊舊時所寫，部分則為展覽所創作；既來自私密的體驗，又有將自己放在客觀位置、理性檢視自身的後設書寫，但麥海珊本來並未想過撰寫文字。在周麗珊的建議下，她以詩化語言表達情緒，避免直接解釋之餘，讓觀眾能夠以自身的情感進入展覽。

文字成為情感的橋樑，連結不同地緣與時代記憶。《查無此人》最後的空間是一個小小的三角形靜室，查看文字方知道源自她患上了驚恐症時3年間搬了26次的經歷。「外面好大、看了好多東西，去到這裏不如靜下來看看書、看看菲林，消化被勾起的情感」，放下了書籍與超8菲林的小空間，遂成了展覽中「觀者自靜」的心靈狹間。

說到最後，不論文字、錄像還是舊物，主體「我」的存在感都十分強烈，為何展覽卻名為「查無此人」？是否指向不斷移居的生活狀態，或隱喻了身分的流動與多元？麥海珊說原來源自一個簡單故事：郵件寄出後，若收件人已搬離，信件上會標註「查無此人」。

自我民族誌無法逃避「我」之所在，但麥海珊認為這些創作是因緣和合的產物，「查無此人」展覽呈現的，是特定時間、社會環境下她與社會、與人群的關係——「你可以說有『我』，也可以說沒有」。

「查無此人」

日期：即日起至3月31日

時間：中午12:00至晚上7:00（周二至日）

地點：中環永和街23-29號俊和商業中心8樓 WMA Space

詳情：bit.ly/42r1wlM

文：鍾卓言

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞