FW25 MEN'S FASHION WEEK SPECIAL：秋冬男裝時裝周 Kim Jones告別作 探討男裝演變 典雅注入多元風格

在短短數月間，Kim Jones離開了Fendi，未幾又離開工作長達7年的Dior，其職業生涯瞬間由絢爛歸於平淡。概括Kim Jones在Dior期間的表現其實非常出色，他不但尊重品牌傳統，還致力大膽創新，與當代潮流藝術家聯乘而迸發泉湧的靈感，為典雅注入多元風格和活力。來季他依然從品牌的經典中取經，他解釋：「早在我構思系列而對品牌檔案庫展開研究前，Mr. Christian Dior的Ligne H系列已在我腦海浮現。它的設計稜角分明、線條凌厲，我認為非常適合應用於男裝。」Kim Jones認為由18世紀的華麗奢華到19世紀的簡約實用，是現代男裝的基礎，系列參考歷史服飾以探討男裝的演變，並呈現當下的面貌。

其中最重要的靈感就是品牌1954/55年秋冬的Ligne H系列，服裝表現女性化至男性化的蛻變，廓形由貼服與寬鬆的上／下身交替出現，呈現誇張的比例。具垂墜感的部分經過縐褶設計，令線條柔潤地向外伸延，同時亦帶點東方古裝的韻味。精緻的刺繡、蝴蝶領結和綁眼絲帶等細節，則充分展現嫵媚，卻不至掩蓋屬於男士優雅的一面。●

Dolce & Gabbana 華麗造型 散發雍容氣質

Dolce&Gabbana的騷場佈置向來華麗，品牌將2025秋冬男裝騷塑造成一個被「狗仔隊」圍繞的紅地氈現場，他們身穿黑色晚禮服，手持已開閃光燈的相機捕捉每位進場的「電影明星」男模。設計師二人組以華麗的人造皮草為造型增添亮點，當中專為紅地氈等晚間場合而設的正式晚禮服造型，加入了靈感來自1940年代的水鑽胸針作點綴，或配搭誇張的頸鏈，讓現代男士散發源於舊時代的雍容氣質，向品牌長期借鑑的「美好生活」年代（Dolce Vita）致敬。●

Emporio Armani 大膽用色 「誘惑」藝術

Mr. Armani來季為系列設定的男士造型，是善於運用語言、姿態與風格，細膩詮釋精妙的「誘惑」藝術。系列因此以「誘惑」為題，用豐富的用色、質感和風度翩翩的服裝廓形，來俘獲別人視線，撩撥心弦。

系列開首多個戶外服的大膽用色和造型已先聲奪人，隨後的休閒和正裝，就有長毛織物長身大褸和披肩、肩線分明的翻領外套，搭配寬鬆深褶高腰褲與厚底鞋，展現出無與倫比的風度。動物紋理融入大褸，光澤感的金屬絲線編織套頭衣，都是甚為撩動視覺的單品。煙草色、白蘭地色、石楠花色、烏木色與朱古力色溫暖濃郁，交織出柔和而具魅力的氛圍。●

Saint Laurent 對立矛盾風格

自2016年起，Anthony Vaccarello主理的Saint Laurent男或女裝，每季都能令人驚艷。只因Anthony Vaccarello對品牌的對立氣質拿揑得甚為精妙，此乃源自品牌創辦人Mr. Yves Saint Laurent兩種截然不同的個性——既是追求新奇體驗的唯美主義者，也是一個穩重的文學才子，由此練成Anthony Vaccarello筆下具有對立矛盾的Saint Laurent。

來季靈感汲取自Mr. Yves Saint Laurent在高訂系列和巴黎左岸系列的經典衣飾，以及充滿爭議的美國攝影師Robert Mapplethorpe的藝術精神，轉化為既威嚴又充滿誘惑力的優雅輪廓與單品設計。系列中寬大的羽毛裝飾大衣、利落的雙排扣西裝外套，以及黑白灰和感覺暖和的啡系色彩及格紋，每個造型均大膽搭配以長度過膝的超高筒靴，展現出截然不同的風格。●

Sacai 靈感來自童話書

Sacai來季的設計靈感來自美國插畫家Maurice Sendak的童話書Where the Wild Things Are，展示出自然而原始的元素。當中的針織仿皮草面料，靈感源自書中的毛茸茸怪獸，向大自然致敬同時，旨在抵抗戶外多變的天氣，帶來具備保護功能和舒適的服飾。輪廓方面，來季口袋採用誇張的設計，兼顧身處自然環境所需的實用功能。系列亦重新演繹過往的聯乘作品，當中的Carhartt WIP工裝外套，由兩件外套交錯摺疊成為一體，阿部千登勢再次透過她招牌式的混合輪廓，對服裝解構，賦予其獨特的實用功能。●

Prada 探討人類原始野性

Prada 2025秋冬男裝系列由Miuccia Prada和Raf Simons共同設計，兩人以原始野性為主軸，透過衣服探討人類天性和原始本能。羊毛成為重要素材，它既是感官上的保護層，亦適合內外穿著，從背心、頭巾，以至披肩均見其蹤影。正式西裝和大衣外側配上蓬鬆的人造皮草，令人聯想到人類最初以動物皮毛禦寒的原始面貌，透過強烈的對比元素，還原紳士外表下的真實面貌。刻意裸露的正面胸膛，進一步放大了人的原始野性，強調系列的Unbroken Instincts主題。天橋上亦可以看到Raf Simons一貫的次文化與街頭文化元素，例如做舊效果的軍裝外套配上抓褶的直筒褲、卡其色西裝外套與鮮紅色窄管褲混搭的造型，展現日常出門的匆忙感，突顯出敢於嘗試的叛逆與嬉皮精神。●

Louis Vuitton Nigo參與創作 日系潮人形象

Louis Vuitton 2025秋冬男裝騷前夕，品牌宣布Kenzo創意總監Nigo參與此次系列的創作，整場時裝騷猶如他與LV創意總監Pharrell Williams的一場老友對話。一如所料，系列糅合Pharrell的穿衣風格與Nigo的日系潮人形象，散發濃厚「潮童」氣息。前者的招牌式迷彩元素，在Nigo的加持下，變成櫻花粉紅、扭曲的迷彩圖案，滲透着Nigo裏原宿時期的影子。其他設計如抽象日本風景針織織紋圖案，以及向茶道文化致敬的Dandy Damier棋盤格紋，均運用不同設計詞彙向日本文化致敬。

回顧Nigo的經典創作，不得不提A Bathing Ape。騷場上出現的針織帽便讓人聯想到品牌的經典，並轉化成monogram織紋設計，相信不難成為熱門item。閃耀的水鑽腰帶亦直接重現Nigo在2000年代初期的穿衣風格，成為一眾「潮童」對千禧年代的集體回憶。●

文：溫兆明、劉詩言

編輯：陳淑安

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