明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Men Matters

Life & Style

FW25 MEN'S FASHION WEEK SPECIAL：秋冬男裝時裝周 Kim Jones告別作 探討男裝演變 典雅注入多元風格

【明報專訊】設計師能同時掌管一個以上的時尚大品牌，足證其創作力驚人，亦是見證其職業生涯如日中天的重大成就。不過世事難料，一度主理兩大品牌的Kim Jones，在去年10月離任Fendi的女裝及高級訂製藝術總監，此後理應更能專注於Dior男裝工作，在2025秋冬男裝時裝周發布系列當天的1月24日，Kim Jones更獲頒法國榮譽軍團勳章，以表揚其才華及對時尚界的熱忱和貢獻。豈料一星期後的1月31日，Dior卻公布Kim Jones離職的消息，外界無不感到錯愕。雙方去向未明之餘，來季亦頓成Kim Jones在Dior的告別之作。

在短短數月間，Kim Jones離開了Fendi，未幾又離開工作長達7年的Dior，其職業生涯瞬間由絢爛歸於平淡。概括Kim Jones在Dior期間的表現其實非常出色，他不但尊重品牌傳統，還致力大膽創新，與當代潮流藝術家聯乘而迸發泉湧的靈感，為典雅注入多元風格和活力。來季他依然從品牌的經典中取經，他解釋：「早在我構思系列而對品牌檔案庫展開研究前，Mr. Christian Dior的Ligne H系列已在我腦海浮現。它的設計稜角分明、線條凌厲，我認為非常適合應用於男裝。」Kim Jones認為由18世紀的華麗奢華到19世紀的簡約實用，是現代男裝的基礎，系列參考歷史服飾以探討男裝的演變，並呈現當下的面貌。

其中最重要的靈感就是品牌1954/55年秋冬的Ligne H系列，服裝表現女性化至男性化的蛻變，廓形由貼服與寬鬆的上／下身交替出現，呈現誇張的比例。具垂墜感的部分經過縐褶設計，令線條柔潤地向外伸延，同時亦帶點東方古裝的韻味。精緻的刺繡、蝴蝶領結和綁眼絲帶等細節，則充分展現嫵媚，卻不至掩蓋屬於男士優雅的一面。●

Dolce & Gabbana 華麗造型 散發雍容氣質

Dolce&Gabbana的騷場佈置向來華麗，品牌將2025秋冬男裝騷塑造成一個被「狗仔隊」圍繞的紅地氈現場，他們身穿黑色晚禮服，手持已開閃光燈的相機捕捉每位進場的「電影明星」男模。設計師二人組以華麗的人造皮草為造型增添亮點，當中專為紅地氈等晚間場合而設的正式晚禮服造型，加入了靈感來自1940年代的水鑽胸針作點綴，或配搭誇張的頸鏈，讓現代男士散發源於舊時代的雍容氣質，向品牌長期借鑑的「美好生活」年代（Dolce Vita）致敬。●

Emporio Armani 大膽用色 「誘惑」藝術

Mr. Armani來季為系列設定的男士造型，是善於運用語言、姿態與風格，細膩詮釋精妙的「誘惑」藝術。系列因此以「誘惑」為題，用豐富的用色、質感和風度翩翩的服裝廓形，來俘獲別人視線，撩撥心弦。

系列開首多個戶外服的大膽用色和造型已先聲奪人，隨後的休閒和正裝，就有長毛織物長身大褸和披肩、肩線分明的翻領外套，搭配寬鬆深褶高腰褲與厚底鞋，展現出無與倫比的風度。動物紋理融入大褸，光澤感的金屬絲線編織套頭衣，都是甚為撩動視覺的單品。煙草色、白蘭地色、石楠花色、烏木色與朱古力色溫暖濃郁，交織出柔和而具魅力的氛圍。●

Saint Laurent 對立矛盾風格

自2016年起，Anthony Vaccarello主理的Saint Laurent男或女裝，每季都能令人驚艷。只因Anthony Vaccarello對品牌的對立氣質拿揑得甚為精妙，此乃源自品牌創辦人Mr. Yves Saint Laurent兩種截然不同的個性——既是追求新奇體驗的唯美主義者，也是一個穩重的文學才子，由此練成Anthony Vaccarello筆下具有對立矛盾的Saint Laurent。

來季靈感汲取自Mr. Yves Saint Laurent在高訂系列和巴黎左岸系列的經典衣飾，以及充滿爭議的美國攝影師Robert Mapplethorpe的藝術精神，轉化為既威嚴又充滿誘惑力的優雅輪廓與單品設計。系列中寬大的羽毛裝飾大衣、利落的雙排扣西裝外套，以及黑白灰和感覺暖和的啡系色彩及格紋，每個造型均大膽搭配以長度過膝的超高筒靴，展現出截然不同的風格。●

Sacai 靈感來自童話書

Sacai來季的設計靈感來自美國插畫家Maurice Sendak的童話書Where the Wild Things Are，展示出自然而原始的元素。當中的針織仿皮草面料，靈感源自書中的毛茸茸怪獸，向大自然致敬同時，旨在抵抗戶外多變的天氣，帶來具備保護功能和舒適的服飾。輪廓方面，來季口袋採用誇張的設計，兼顧身處自然環境所需的實用功能。系列亦重新演繹過往的聯乘作品，當中的Carhartt WIP工裝外套，由兩件外套交錯摺疊成為一體，阿部千登勢再次透過她招牌式的混合輪廓，對服裝解構，賦予其獨特的實用功能。●

Prada 探討人類原始野性

Prada 2025秋冬男裝系列由Miuccia Prada和Raf Simons共同設計，兩人以原始野性為主軸，透過衣服探討人類天性和原始本能。羊毛成為重要素材，它既是感官上的保護層，亦適合內外穿著，從背心、頭巾，以至披肩均見其蹤影。正式西裝和大衣外側配上蓬鬆的人造皮草，令人聯想到人類最初以動物皮毛禦寒的原始面貌，透過強烈的對比元素，還原紳士外表下的真實面貌。刻意裸露的正面胸膛，進一步放大了人的原始野性，強調系列的Unbroken Instincts主題。天橋上亦可以看到Raf Simons一貫的次文化與街頭文化元素，例如做舊效果的軍裝外套配上抓褶的直筒褲、卡其色西裝外套與鮮紅色窄管褲混搭的造型，展現日常出門的匆忙感，突顯出敢於嘗試的叛逆與嬉皮精神。●

Louis Vuitton Nigo參與創作 日系潮人形象

Louis Vuitton 2025秋冬男裝騷前夕，品牌宣布Kenzo創意總監Nigo參與此次系列的創作，整場時裝騷猶如他與LV創意總監Pharrell Williams的一場老友對話。一如所料，系列糅合Pharrell的穿衣風格與Nigo的日系潮人形象，散發濃厚「潮童」氣息。前者的招牌式迷彩元素，在Nigo的加持下，變成櫻花粉紅、扭曲的迷彩圖案，滲透着Nigo裏原宿時期的影子。其他設計如抽象日本風景針織織紋圖案，以及向茶道文化致敬的Dandy Damier棋盤格紋，均運用不同設計詞彙向日本文化致敬。

回顧Nigo的經典創作，不得不提A Bathing Ape。騷場上出現的針織帽便讓人聯想到品牌的經典，並轉化成monogram織紋設計，相信不難成為熱門item。閃耀的水鑽腰帶亦直接重現Nigo在2000年代初期的穿衣風格，成為一眾「潮童」對千禧年代的集體回憶。●

文：溫兆明、劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Men Matters]

上 / 下一篇新聞