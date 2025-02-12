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editor's pick：AI手機加強版 自動剪片過濾雜音

【明報專訊】Samsung最新推出Galaxy S25系列手機，除了提升硬件規格，上代賣點AI輔助功能亦得以強化。今次記者測試最高階版本S25 Ultra，不但較上代輕身，更重要是AI用途更廣泛，在現時最強的流動設備處理晶片Qualcomm S8 Elite for Galaxy支援下，表現令人滿意。

攝力提升少 超廣角升級5000萬像素

Galaxy S25 Ultra（及系列其他機型）外形與上代分別太大，按鍵、鏡頭、外接插頭、喇叭擺位佈局都幾乎無改變。但事實上，新機較上代窄1.4mm、薄0.4mm和約輕6%，上代Ultra用家一拿上手會明顯感到新機輕了不少。攝力方面，記者試用後覺得質素與上一代相若，只是今代的超廣角鏡頭支援5000萬像素，可以拍攝更細緻的風景照。

「繪圖助手」升級 支援文字語音生成

Galaxy S25系列最大的提升，在於AI輔助功能的應用層面更實用及豐富。首先是「AI智能選擇」功能，今代操作簡化了，用家可從屏幕右上角拉出側欄，揀選「AI 智能選擇」功能後，就能在使用中的版面框出需要的內容，作複製及分享、建立 GIF 圖等操作，或直接將圖片導入視覺創作工作箱，透過生成式AI修改，十分好用。另一個新功能「繪圖助手」可說是上代Sketch to Image的升級版，以往用家可手繪簡單草圖讓AI將它變成不同風格圖像，「繪圖助手」則追加文字或語音生成功能，輸入提示詞後AI就會生成需要的圖像，並可應用於其他支援的應用程式中。

拍片方面，AI不但可消除雜音，突出人聲，還可以幫手剪片。匯入可用的短片後，AI便會自動分析短片內容來剪輯，除了提供3種長度選項，用家還可自訂影片長度，方便上載至有不同短片長度限制的社交平台。記者試用後發現完成品效果不錯，而且速度頗快，有需要還可手動調整或加入過場特效及音樂，簡化剪片過程。

S25 Ultra在AI操作、剪片及玩遊戲上均提供流暢體驗。5000mAh電池在連續播片、剪片4個小時後，電量只消耗約30%，如果是普通用家，相信足夠應付兩日用量。定價方面，S25 Ultra由$9898起（12GB RAM、256GB ROM），備有鈦金屬黑、鈦金屬灰、鈦金屬藍及鈦金屬銀4色選擇，將於2月14日（本周五）開售。●

Samsung S25 Ultra規格

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Elite

記憶體：12GB或16GB

儲存空間：256GB或512GB或1TB

屏幕：6.9 吋 3120×1440 解像度

120Hz Dynamic AMOLED 2X

後置相機：2億像素 f/1.7主鏡頭

5000萬像素 f/1.9超廣角

1000 萬像素f/2.4遠攝

5000萬像素f/3.4超級長焦

前置相機：1200 萬像素 f/2.2

尺寸及重量：162.8×77.6×8.2mm / 218g

售價：$9898起

查詢：3698 4698

文：周群雄

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