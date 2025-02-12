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GADGET：集輕便、人工智能、高畫質於一身 自拍無人機拍攝創作神器

【明報專訊】近年興起自拍無人機，無人機結合人工智能技術，簡單操作便可以拍攝出如「跟隨」、「冲天」等有趣畫面，恍如有個飛天助手幫忙拍片。最初這類無人機的拍攝規格都比較入門，但隨着市場開拓，加上更多品牌加入競爭，最新推出的自拍無人機規格愈出愈強，為用家帶來更多選擇。

摺合機身設計 重量不足249克

無人機專家DJI去年跟隨潮流，推出自拍無人機Neo，僅千多元的售價大大降低玩無人機的門檻。為照顧要求愈來愈高的用家，DJI最近火速加推拍攝規格更強勁的DJI Flip，換上可摺合機身設計，集輕便、智能及高畫質攝力於一身。Flip連電池重量不足249克，在香港毋須領取無人機及遙控駕駛員牌照。即使不使用遙控器甚至手機App，都能夠在掌上自動起飛，追隨主角拍出不一樣的視角。

鎖定主角 AI智能跟拍

DJI Flip配備AI智能跟拍功能，提供漸遠、環繞、冲天等多種自動拍攝模式，一按便可以快速兼準確地將主角鎖定在畫面中央，無論是戶外運動、旅遊還是日常生活中拍攝，Flip都能靈活跟隨，大大減輕用家手動控制的負擔。加上支援手機App、語音控制等多種控制方式，即使是新手也能快速上手。

在影像規格方面，Flip比Neo加強了不少，採用1/1.3吋CMOS感光元件，支援最高4800萬像素拍照和4K@100fps HDR錄影，搭配2.4μm 大像素和雙原生ISO融合技術，在低光環境下依然呈現出色的動態範圍和色彩表現；加上最高4倍光學變焦功能，用家可更靈活調整鏡頭焦距，輕鬆實現遠景拍攝和特寫鏡頭效果。

碳纖維保護罩 提升飛行安全

Flip的槳葉以全包圍式防護罩設計，並且搭載三維紅外線障礙物感知系統，能夠在黑夜環境中自動感知並迴避障礙物。機身亦使用碳纖維支撐結構的保護罩，剛度十足，大大提升飛行安全。它還具備長達31分鐘的續航時間，拍片靈活度大增。●

DJI Flip規格

相機：4800萬像素 1/1.3吋感光元件

光圈：f/1.7

影片解像度：4K@100fps

重量：低於249g（連電池）

尺寸：136×62×165cm（摺合）、233×280×79cm（展開）

內置容量：2GB（可另加MicroSD）

最快飛行速度：16m/s

最長飛行時間：31分鐘

最大續航距離：14km

最大抗風速度：10.7 m/s

售價：$3049起

查詢：3853 3822（DJI）

8K無人機玩滑雪

如果4K拍攝都無法滿足你的需要，則可以考慮HOVERAir X1 Pro系列，當中X1 Pro Max是全球首款 8K 運動飛行相機，配備1/1.3吋CMOS感光元件，可拍攝8K@30fps或4K@120fps慢動作影片。當然它也保留多種簡易的AI智能運鏡模式，如環繞、平行跟隨、超級正面跟隨等；配合主動避障感知、手掌起飛等功能，進一步增強拍攝便利和安全感。

零下20℃無阻拍攝

新機不足200克的輕巧機身，卻擁有高強的耐寒續航表現。配備的耐寒電池和便攜式充電盒，即使在零下20℃的環境下也能提供16分鐘的續航時間，特別適合滑雪運動的拍攝需求；結合自家穩定技術、雙軸雲台、電子影像穩定及地平線矯正功能，即使在時速60公里的速度下，也能穩定地追蹤目標跟拍。此外，隨機配備的OLED智能圖傳功能，可在1公里範圍內即時傳輸實時畫面，大大提升拍攝流暢度。

HOVERAir X1 Pro系列也配備ND濾鏡、多功能便攜包和多種專屬配件，進一步完善拍攝體驗，是戶外運動愛好者的拍攝利器。無論上雪山、騎行郊外或極限運動中，都能輕鬆拍攝精彩瞬間。●

HOVERAir X1 Pro／Pro Max規格

拍攝最高像素：1200萬（Pro）

4800萬（Pro Max）

影片最高解像度：4K@60fps（Pro）

8K@30fps（Pro Max）

重量（連電池）：191.5g（Pro）

192.5g（Pro Max）

尺寸：105×149×34cm（摺疊）

173×149×39cm（展開）

內置容量：32GB（Pro）

64GB（Pro Max）

最快飛行速度：60km/h

最長飛行時間：16分鐘

最大抗風速度：10.7m/s

售價：$3998（Pro）、$5498（Pro Max）

查詢：2395 3913（LRT）

文：JJ

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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