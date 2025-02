【明報專訊】今年Tiffany & Co.亦首次亮相LVMH鐘表周,為多個系列發表腕表新作。當中Jean Schlumberger by Tiffany系列兩枚Bird on a Rock腕表特別搶眼,一款於表盤鑲嵌一圈長方形切割沙弗萊石,另一款則為配搭鋪鑲鑽石表鏈的高級珠寶腕表,將經典的Bird on a Rock系列胸針延伸至腕表款式之中。另外兩款新作Carat 128海藍寶石高級珠寶腕表和Eternity by Tiffany系列的Wisteria鑲鑽琺瑯腕表,展現出品牌高超的寶石鑲嵌技術。●