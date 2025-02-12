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WATCHOUT：磨砂碳纖維 改良版機芯 「積木玩具」腕表 突顯機械美

【明報專訊】LVMH鐘表周是表壇每年首個舉行的大型發布活動。上月底，一眾LVMH集團品牌已經雲集紐約搶先公布2025年度新作。當中Hublot以磨砂碳纖維、衛星領域SAXEM材質、彩色陶瓷等新作打響頭陣，更為2016年首度亮相的MECA-10系列升級新機芯！

時間回溯至2016年。當年Hublot首度發布Big Bang MECA-10腕表，以其獨特的MECA機芯結構帶來一個奇趣表款。MECA的名字源於歐洲流行的麥卡諾（Meccano）建構式機械積木玩具，以富創意的設計，巧妙演繹人們對機械運轉和時間流逝的想像。

事隔約10年，品牌決定重新演繹MECA-10表款，搭載經過優化的機芯，配備更為精巧的42毫米表殼，提供King Gold、鈦金屬和磨砂碳纖維款的選擇。新表摒棄傳統表盤設計，將一貫隱藏於表盤內部的結構清晰展現，突顯機械美感。腕表如同層層堆疊搭建的建築，每個零件相互聯結，各個細節和角度均隱藏驚喜。與上一代機芯不同，全新MECA-10機芯由固定在主夾板上的三個線性穿孔表橋組成，表橋經緞面磨砂工藝和手工拋光倒角潤飾。機芯經電鍍工藝處理，呈現出5N紅金、金屬灰或黑色色調，與表殼物料顏色對應。

結合線性、圓形齒輪系統

MECA-10腕表提供長達10日動力儲存，由兩個主發條盒提供動力。其特別之處是動力儲存顯示由機械腕表中罕見的crémaillère齒條系統驅動，該系統由線性齒輪與圓形齒輪契合而成。機芯內的擺輪在表盤8時位置清晰可見，採用了毋須潤滑劑且具備順磁性的矽質擒縱輪。新表亦特別配備停秒裝置，讓大家調校時間時能精準至秒鐘。

King Gold版與鈦金屬版均沿用Big Bang系列的經典設計，以緞面磨砂表面搭配拋光邊緣。首次推出的磨砂碳纖維版有別於傳統多層碳纖維，磨砂碳纖維並無固定紋理，因此每枚表殼外觀為獨一無二。腕表配備黑色Velcro尼龍表帶，配有「一鍵式」快速更換表帶系統，讓大家能根據造型喜好輕鬆更換表帶。

衛星領域材質 色彩更飽和

Hublot向來重視物料研發，碳纖維以外，也推出了SAXEM材質的新作。品牌的自家冶金與材料實驗室（Metallurgy & Materials laboratory）掌握處理藍寶石等透明材質的複雜工藝，是首個也是目前唯一一個運用SAXEM製作腕表的品牌。SAXEM是一種原本為衛星技術領域研發的材質，雖然跟藍寶石同樣由氧化鋁構成，但前者還融入了稀土元素。兩者的晶體結構也不一樣，藍寶石呈三角晶體結構（三面體），而SAXEM則呈立方晶體（四面體），這一差異令SAXEM材質能夠展現出更加飽和的色彩光澤。

新推出的Big Bang自動上鏈陀飛輪綠色SAXEM腕表，將濃艷的祖母綠色透明表殼與自動上鏈陀飛輪機芯巧妙結合。60秒陀飛輪框架設於6時位置，與位於12時位置的22K黃金微型擺陀相映成趣。上鏈系統採用陶瓷滾珠軸承，能平穩而高效率地上鏈，提供至少72小時動力儲存。發條橋、自動上鏈橋和陀飛輪夾板均以藍寶石製成，令機芯結構更為通透，呼應透明的SAXEM表殼設計。

酒桶形表殼變彩色

至於採用酒桶形表殼的Spirit of Big Bang系列腕表，品牌今年也首度推出彩色陶瓷材質的設計，以紀念系列面世12周年。陶瓷物料輕盈，且具備抗過敏和耐刮擦的特性。表殼和表圈由以往僅用於Big Bang系列圓形表殼的彩色陶瓷材質製成，提供沙米色、深綠色和天藍色3款選擇，表盤上的時標、計時盤和指針採用與陶瓷表殼相同色系的配搭。腕表配備黑色與彩色襯裏橡膠表帶，顏色同樣與彩色陶瓷表殼呼應，中性色調方便配襯各種造型。●

查詢：Hublot 2781 2728

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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