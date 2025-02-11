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Happy PaMa 教得樂 第540期

Happy Pa Ma

家庭有教：在婚姻關係中認識自己

【明報專訊】婚姻關係是戀愛關係的一種。以下3種類型，哪種最能形容戀愛中的你呢？

 類型一：我覺得人總是要靠自己，所以，要和別人親近令我有點不舒服。就算那人是我的伴侶，我都覺得很難完全相信、完全依賴這個人。事實上，當有人與我太親近時，我會感到不自在。我的伴侶有時會投訴我太過獨立，不夠投入。

類型二：與別人在一起讓我感到自在：我能夠依賴別人，別人亦能夠依賴我。我不擔心別人會拋下我，也不擔心別人會和我太親近。如果我遇到困難，別人總會幫助我。

類型三：我經常擔心我的伴侶不愛我，會離開我。有時候，我的伴侶看到我的短訊，但沒有即時回覆，我便會覺得很難受，擔心我的伴侶把我拋諸腦後。我總覺得別人與我不夠親近。我時刻想與我的伴侶在一起，有時會令對方「吃不消」。

年幼時與父母互動 「重現」戀愛關係中

 發展心理學家認為，我們年幼時與父母的互動，經常會「重現」於戀愛關係之中。以上的3個類型，就分別對應親子依附關係中的逃避型、安全型和焦慮型。為什麼會出現這些依附類型呢？可能和我們年幼時的經驗有關：

．父母未能即時回應孩子的身心需要。例如，孩子感到肚餓，哭了很久，但仍然沒有人來餵自己。於是孩子慢慢覺得，不可以依靠別人，凡事都要靠自己，因為無論怎樣叫喊，都不會有人來幫自己。

．父母有時間、有精力去體察孩子的身心需要，並能夠提供即時的照顧和支援。例如，孩子感到肚餓而哭，父母即時察覺，並立即餵孩子吃奶。於是孩子慢慢覺得，別人是可以信賴的，只要自己遇到困難，總有人會幫助自己。

．父母有時能體察孩子需要並提供即時支援，但有時又未能做到，令孩子不肯定父母會否在關鍵時刻照顧自己。例如，孩子肚餓了哭，有時父母即時察覺，立即餵孩子吃奶，但有時孩子哭了很久，父母還是不知所終，於是孩子慢慢覺得，自己可能要非常出力，哭得特別大聲，別人才可能來幫助自己。

 我們的伴侶並不是我們的父母，但我們有時可能會將自己與父母的經驗，投射於伴侶身上。所以，我們在婚姻或戀愛關係中要有所覺察，除了理解自己與父母的依附關係類型外，還要留心自己會否因為早期經驗而拒絕依賴自己的伴侶，或過分要求伴侶的關注。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第540期]

相關字詞﹕婚姻關係 親子筆陣 家庭有教

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