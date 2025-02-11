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Happy PaMa 教得樂 第540期

Happy Pa Ma

超人DadDad：滿足孩子好奇心 探索世界

【明報專訊】孩子的好奇心是他們探索世界的重要驅動力，這種天生的求知慾促使他們學習和成長。作為父母和教育者，我們應該學會如何有效引導和處理孩子的好奇心，而不是抑制它。這樣不僅能激發他們的學習興趣，還能幫助他們建立自信和獨立思考的能力。以下是一些具體的方法和策略：

親身體驗 激發求知慾

1. 鼓勵提問：當孩子提出問題時，父母應以積極態度回應，鼓勵他們進一步探索。例如，當孩子問「為什麼天空是藍色」時，父母可以耐心解釋光的折射和散射，而不是簡單地給出答案。

例子：有一天，孩子看到一隻蝴蝶，便好奇問媽媽：「為什麼蝴蝶的翅膀有這麼多顏色？」媽媽不僅告訴他蝴蝶翅膀上有不同圖案，還帶他一起查閱書籍，了解蝴蝶的特質、生活習性和生態環境。這樣的互動讓孩子不僅獲得了解答，還學會了如何去探索新知識。

2. 提供探索機會：孩子的好奇心需要通過實際的探索來激發和滿足。父母可以為孩子提供多樣的探索機會，例如參加科學展覽、博物館或來一趟大自然徒步之旅。在這些活動中，孩子能夠親身體驗和觀察，激發求知慾。

例子：父母帶孩子參觀科學博物館，在那裏，孩子可以親自操作各種科學實驗和互動展品。這不僅讓孩子對科學產生濃厚興趣，還促使他們在回家後繼續看相關書籍和視頻，進一步拓展他們的知識。

學習如何評估風險

3. 創造安全環境：孩子在探索時需要一個安全的環境。父母應該讓孩子自由探索，同時確保安全。這樣可以讓孩子在不受限制的情况下發揮好奇心，並在過程中學習如何評估風險。

例子：孩子對烹飪充滿好奇，父母在廚房設置了一個安全的區域，讓他可以嘗試簡單的食譜。父母在旁邊指導，並確保他使用的工具安全。這不僅讓孩子在烹飪中學會基本技能，還培養他的獨立和自信心。

4. 引導自主學習：在引導孩子的好奇心時，父母應該鼓勵他們自主學習。當孩子對某個主題表現出興趣，父母可以提供相關書籍、影片或資料，讓孩子自主探索，這樣也能激發孩子的學習動機。

例子：孩子對天文學感興趣，父母為他訂閱一本關於宇宙和星星的雜誌。每當孩子收到新一期雜誌時，都會興奮地閱讀，並主動向父母分享他學到的新知識。這樣的自主學習不僅滿足孩子好奇心，還增強親子之間的交流。

面對挑戰 保持積極心態

5. 接受失敗和錯誤：在探索過程中，孩子難免會遇到失敗和錯誤。父母應該向孩子傳達這是正常的學習過程，並鼓勵他們從中汲取教訓。這樣可以讓孩子在面對挑戰時保持積極的心態，繼續探索。

例子：孩子在科學實驗中嘗試模擬火山爆發，第一次卻失敗了。父母沒有責備他，而是鼓勵他分析失敗的原因，並幫助他再次嘗試。最終，孩子成功製作了一個火山模型，讓他更加堅信探索的價值。

6. 保持耐心和開放心態：孩子提出的問題可能會顯得天真或重複，但這是他們理解世界的一部分。父母應以包容的態度來回應，並耐心解釋。

例子：孩子對昆蟲特別感興趣，經常向父母詢問各種昆蟲的問題。即使這些問題有時讓父母感到疲憊，他們仍然選擇耐心回答，並和孩子一起觀察花園裏的昆蟲。這樣的互動不僅增進親子感情，還讓孩子的知識面更加廣泛。

孩子的好奇心是他們學習和成長的重要驅動力，父母在過程中扮演關鍵角色，引導和激發孩子的好奇心，幫助他們在探索中獲得知識和技能，以促進他們全面發展，令他們成為具有探索精神和創造力的個體。

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向。過往於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一名努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

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