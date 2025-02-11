永明的天空：蛇年大步走

神奇雜貨店 為顧客解憂

故事中，3名年輕人在一次偶然的機會中，因畏罪而發現了這家荒廢的雜貨店，卻意外闖入了過去與未來的「疊加」狀態。他們基於無聊或出於好意，竟開始解答寄往「未來」的求助信。在這個過程中，他們間接參與了他人的生命故事，逐漸體悟到人生中各種困惑與抉擇背後所蘊含的深刻意義和千絲萬縷的關聯。東野圭吾巧妙地為故事穿插了多條人物線，每個人的問題、困惑或傾訴，最終都在雜貨店的回信中找到了指引和希望。

朋友們，新春伊始，蛇年剛至，當前的世界局勢似乎並未變得穩定，反而充滿着前所未有的不確定：全球經濟低迷、地緣政治緊張持續升級、極端氣候變化帶來的自然災害，以及網絡戰爭、人工智能的迅速發展和日益激烈的資訊戰等。各位HappyPaMa，單純想好好養育孩子的你，肯定不能置身事外吧！或許，你也想寫封求助信給浪矢先生，訴說心中的憂慮或罣礙，甚至期待能得到啟示和指引……

當然，在現實生活中，我們未必能找到神奇的「解憂雜貨店」，但小說中作者所傳遞的希望、勇氣與愛的信息，正是那些不變的成長心法與元素。如果你認為這些都是抽象的老生常談，或許你忽視了個人成長的機遇。

堅毅意志逆風而行

最近，有一部本地紀錄片《香港四徑大步走》，講述本地山跑界的超級挑戰。該片自上映以來好評如潮，不僅讓觀眾了解跑手背後的故事，也以上帝視角重新欣賞香港山野的壯麗。片中記錄了跑手在這項極端活動中的準備與期望，也真實呈現了他們在賽事中面對不同的掙扎、選擇和決定的情景。298公里、五六十小時的賽事彷彿人生的縮影，撼動人心。

或許世界不似預期，然而我們可以像四徑跑手一樣，知其不可為而為之，以堅毅的意志逆風而行；所有的不確定因素都有危有機，或許也能成為不同的創新和突破。正如浪矢先生給予我們的人生指引，即使身處看似無法解決的困境中，我們定能找到屬於自己的那一束光。

文：楊永明

作者簡介：資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

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[Happy PaMa 教得樂 第540期]