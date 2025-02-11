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副刊
Happy PaMa 教得樂 第540期

Happy Pa Ma

從心做起的教養：以熱情去經營家庭和人生

【明報專訊】和一名育有兩個跟我的孩子差不多年紀小朋友的媽媽閒話家常，我們談到「媽媽日常」。她客氣又帶點羨慕地問了一個讓我反思了幾天的問題：「每日照顧孩子都花了很多氣力，為什麼你可以如此有動力？很多事情都感興趣？」

當刻，我沒有怎麼帶同理心地反問一句：「吓？你沒有嗎？但你身邊及孩子們也看似有很多有趣的事情在發生呢！」「嗯，我間中也會煮一點特別的食品，都算是百忙中做自己喜歡的事情吧﹗」她這樣回答。

遇上幾名有兼職工作但同時要照顧家庭的媽媽，她們很多時都會把孩子放優先。喜歡烹煮的，專研究有營養的料理；喜歡編織的，專選擇織孩子喜歡的玩偶或毛衣；喜歡手作藝術的，家裏的手工素材全都是天然和孩子都可以取用的。空閒時，親子就一起動手煮、動手做！然而，勤勞工作過後仍有家務和育兒事情要操心的媽媽，有些會傾向將與孩子無關的事務變得簡單「求其」一點。

照顧孩子連上興趣

讓嗜好跟孩子的福祉連上，我一直都在做，而且十分推崇，因為以家長的興趣出發，出品的質素一定優良。既然稱得上是家長的嗜好，那都算是專業，技巧和成效有保證。

一名我認識的爸爸朋友，他是足球愛好者，喜歡看足球賽事，閒時會踢波。他與兒子在花園的親子時間，不少都是設障礙練波的遊戲，5到11歲的孩子都樂在其中。另一名爸爸是生態學家，空閒時帶孩子觀鳥賞花。聽起來，這樣帶孩子一石二鳥，孩子得到營養的學習和親子時間，家長同時享受自己的嗜好！

我和兩個女兒都很喜歡繪畫和諧粉彩畫和做模型，我們時常一起創作，也會彼此啓發創意點子。作為媽媽可以有美麗圖畫作品，孩子也在我的教導下培養美藝能力和耐性。

對生命保持熱情

話雖如此，跟孩子（特別是幼兒）一起做事，難免會先照顧孩子的能力和需要。10多年前，我聽過一名藝術家爸爸受訪時說：「我不會用全部時間陪伴和照顧我的兒子，否則他的人生就成了我的人生，我就失去了我的（藝術）人生。」我的第一感覺不好受，感覺他太我行我素，沒有珍惜陪伴孩子的時間。過後，我反而悟出一些道理來，孩子是孩子，我是我，清楚明確及健康的人際界線是需要的，我的興趣不一定是親子的興趣。家長追求自己的興趣，能讓生活滿足感及對生命的熱誠保持一定溫度！

近年，親職教養傾向提出有質素的me time——讓忙到一頭煙的家長一個喘息及叉電的空間。然而，主力照顧孩子的家長，多年來都在全神貫注育養孩子，彷彿失去了自己和興趣嗜好。談嗜好變成「那些年」的回憶！重拾興趣可以嗎？嗯，也許已離開那一個「嗜好圈子」一段日子，重拾不易。上述那名媽媽朋友，10年前十分愛打波和遠足，現在呢？去年，她向先生請了「媽媽me time假期」，去了一趟背包獨行旅程。當下，她想了又想……很多時想培養新興趣，隨即又被客觀環境限制如時間、地點、託兒問題等推倒了。

爸媽身心健康 造就幸福家庭

將孩子放首位，考慮到客觀限制是十分合理的做法。然而，家長是家庭的靈魂，是孩子靈魂個性的塑造者。爸爸媽媽身心健康，是孩子身心穩定的正向因素。興趣可讓你追求新技巧和知識，讓你有動力去完成，也讓你可以訂立並追尋目標——這就是熱情所在，就是家庭的幸福溫度所在！

邀請你現在合上眼用1分鐘時間想想並寫下你過去兩年的興趣，粗略計算當中所用的時間及你當中得到的快樂和滋養。

這是就以上問題我的回饋：我兩年前開始學習做羊毛手偶，每日花半小時去學，看見由無到有的創造，縱然過去1年只做了5個成品，但我得到的是一種有溫度的滿足、成功及幸福感！

文：馬學駿、黃語恩

作者簡介：夫妻育有兩名女兒，將靜心及善養的理念融入親職中；熱愛走訪自然及推動身心靈健康活動。著有《陪孩子學靜心 從心做起的教養》及《生命行者-生命教育教材套》。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第540期]

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