明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第540期

Happy Pa Ma

多元導航：衝突的危與機

【明報專訊】筆者在一間中學作駐校社工時認識一名男學生阿恆（化名）。教師形容阿恆常常出現一些令人難以理解的行為，包括時常與其他同學發生爭執，甚至演變為肢體衝突。一次，教師向筆者笑說，阿恆平日對他打招呼時，總是以拳頭作勢要向他揮拳，令人難以分辨他的意圖。 

有一天，阿恆與另一名同班同學爭執，差點大打出手。平日阿恆與該同學喜歡打打鬧鬧及「攬頭攬頸」。當日小息時，阿恆拍了同學的面部一下，結果引起對方不滿，雙方口角不斷，幸好有教師剛好經過及時介入，並將阿恆帶到社工室。 

衝突升級難收拾 

衝突的危險在於在過程中夾雜不同的負面情緒，包括憤怒、埋怨、消極、緊張焦慮等。這些情緒往往導致雙方失去理智，甚至引發衝突升級（conflict escalation），亦即一方的衝突行為升級，另一方以更大的升級幅度回應，如是者雙方不斷升級的衝突行為，有可能引致一發不可收拾的結果。正如阿恆的行為由手掌拍打開始，引起了同學的不滿後發生口角，你一言我一語後，令衝突升級，最終差點演變為肢體衝突。這種衝突的危險在於後果的不可控，最終會造成大家都不想看到甚至後悔的局面。 

在社工訓練中，筆者學到一句話：「先處理情緒，再處理事情。」筆者在面見過程中除了疏導阿恆的情緒外，亦鼓勵阿恆辨別何時情緒屬於憤怒，感知身體反應如何提示自己的憤怒程度；亦探討如何管控憤怒情緒，避免升級至不可控的後果。 

改變溝通方式 帶來成長契機 

衝突固然有其危險，但亦令人的需要及失衡的處理方式給反映出來。在與阿恆的對話中，他逐漸認識到自己的行為模式，並了解自己與他人相處的困難。阿恆提到，他在家中經常以憤怒表達不滿，並加以肢體上的表達，例如拍枱及踢櫈，令他只懂得以憤怒甚至肢體語言表達自己，慣常以拍打、揮拳等肢體語言與人互動。這次衝突為他提供了反思機會，幫助他學習如何更好地與他人溝通。

許多人對衝突感到恐懼，這是正常的。但如果我們能在衝突中尋找機會，理解自己的情緒和行為模式，便能將衝突的危險轉化為成長的契機，藉此阿恆有望改善他的人際關係，並學會更健康的溝通方式。

文：林庭浩（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第540期]

相關字詞﹕衝突 親子筆陣 多元導航

上 / 下一篇新聞