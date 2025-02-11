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Happy PaMa 教得樂 第540期

Happy Pa Ma

親子筆陣．童繪遊樂場：談繪畫比賽（下）

【明報專訊】在過往的經驗中，熱中參加繪畫比賽的往往是家長，而非學生本人。

家長支持和推動孩子去參加各類型的繪畫比賽，主要原因是希望在賽事中獲得良好賽果，從而對升學選校和孩子的藝術歷程產生幫助，出發點是正面和可以理解的；而孩子抗拒參加比賽的原因，主要是在繪畫自由度的限制，包括主題、各種要求條件和時限。在約束下創作，若再加上比賽主題並非孩子所喜愛，便很難享受繪畫的樂趣。

從比賽中累積經驗

其實轉換一個角度，透過比賽的過程去學習如何創作一幅作品，比起賽果更加重要。賽果未可預期，但在過程中的經驗累積，有助孩子日後在繪畫方面的發揮，這是實際的得着。

坊間比賽眾多，花多眼亂，種類形式多不勝數，到底如何選擇參加哪一個比賽？其實在弄清楚包裝下的「商業」條件和規則後，首要除了考慮參加者意願之外，也可以參考我之前的建議，若比賽在最後階段設有「現場複賽」就更加理想。在實戰下，能夠感受現場氣氛，勝負真的不太重要，但參加者也應懷有取勝決心，才能夠投入做好，情况好比馬拉松賽跑，一眾參加者熱鬧地從起點出發，能夠順利完成全程和享受沿途過程是最好不過。但礙於場地和資源關係，坊間設有「現場複賽」的比賽實在寥寥可數。曾經有一名習畫多年的學生對我說，他不會參加比賽，因為這樣就永遠不會輸，這卻有點自欺欺人了。

■繪畫Q&A

Q：偶然在展覽或畫冊上看到作品註腳，作品素材寫上「混合素材」，到底是什麼意思？

A：混合素材是指作品不是由單一的繪畫素材來繪製，通常是指該作品應用了超過一種或以上的素材，但也要看素材在畫作中所佔的比例，例如一幅水彩作品，用鉛筆起稿，通常也只會將素材寫為水彩；而某些作品除了繪畫素材之外，也會混入其他元素，例如報紙雜誌拼貼、沙或是其他物料，都可以將作品註明為混合素材。

文、繪圖︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第540期]

相關字詞﹕親子筆陣 繪畫比賽 童繪遊樂場

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