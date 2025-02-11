好去處：「森林」歷險、小熊打卡、網牀放電 西沙萬呎遊樂區 免費玩足一整天

文︰顏燕雯

小模特兒：李樂晴

西沙GO PARK佔地130萬平方呎，其中3大兒童遊樂區——歷奇天地、兒童遊樂場、晴空公園，全部免費任玩！位於地面的「歷奇天地」以森林歷險為主題，設有10個遊樂設施，當中屹立場中央的巨型bear bear熊，其實是一個攀爬連滑梯的設施；另外還有親子鞦韆、彈牀、攀石牆、噴水裝置等。如果嫌bear bear熊的滑梯不夠刺激，可挑戰另一條5.4米高的長滑梯！公園旁設有大量休憩位置和椅子，讓爸媽一邊看守子女「放電」一邊休息。至於2樓的「兒童遊樂場」則以可愛小熊為主題，走進巨大的圓形小熊頭便可攀上滑梯入口。這裏的遊玩設施較簡單，適合年齡較小的兒童。

在2樓近海映花道、寵物公園旁的「晴空公園」，另有一條5.5米高的長滑梯連觀景台，小朋友不妨先於觀景台欣賞整個西沙GO PARK園區及西沙的大自然美景，然後從滑梯滑下。這一層亦有不少設計精美的休憩座位，例如可讓大家躺下來曬太陽的網牀，歡迎大家隨時「躺平」！

除了免費戶外遊樂設施，公園內亦設有逾3000平方呎的寵物公園、室外攀石場Just Climb、香港游泳學校、美國冒險樂園、滑板場等；更有提供10多種運動包括籃球、足球、欖球、單車等專業運動場地的多元化戶外運動公園GO PARK Sports，全部開放予公眾使用，不同機構亦會在這裏舉辦各種課程，只要透過手機應用程式GO PARK Sports或網頁（goparksports.hk）便可預約常規課程、私人教練、活動及設施。

■INFO

西沙GO PARK

地址：新界西沙海映路9號

公共交通︰港鐵大學站轉乘九巴287、城巴582、小巴807K，或港鐵烏溪沙站轉乘城巴581、小巴807K

網址︰goparksports.hk

[Happy PaMa 教得樂 第540期]