明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第540期

Happy Pa Ma

家家有禮：Mr. PA化身愛神丘比特 感受幸福甜蜜

【明報專訊】蛇年打卡停不了！置富Malls聯手網路「熊」人Mr. PA耙老師，舉辦連串歡樂的「置富Malls×Mr. PA拜年日記」活動，走到馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、紅磡置富都會及沙田置富第一城，與大家齊打卡慶蛇年！明天就是元宵節，一於先來到置富第一城，在扮演愛神丘比特的Mr. PA見證下，與愛侶在燈籠牆背景浪漫打卡，感受幸福和甜蜜。接下來到馬鞍山廣場，身高近4米的Mr. PA化身財神，坐鎮巨大麻將枱，吸金納福。

而在置富都會，Mr. PA和女朋友折耳兔小綿則在竹林裏玩躲貓貓，穿梭在風車、蓮花池中，小朋友們也可以一起玩，並拍下可愛合照，留下美好回憶。雖然開心的時光過得特別快，打工仔也陸續回到辦公室上班，但有變身上班族的Mr. PA在+WOO嘉湖為大家打氣，大家一定可以精神抖擻，「開工大吉」！此外，明天在華都大道及映灣薈還有兒童武術表演「舞獅賀歲迎新春」，熱鬧的敲鑼打鼓為一家大細開運冲喜！

■INFO

置富Malls x Mr. PA 拜年日記

日期︰即日至3月16日

地點︰馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城

查詢︰2631 0802（馬鞍山廣場）

■送「置富×Mr. PA趴睡甜夢地氈」

置富Malls送出「置富×Mr. PA趴睡甜夢地氈」予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品1份，（圖2）。有興趣的讀者請於2月17日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：馬鞍山廣場有身高近多少米的「財神」Mr.PA？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第540期]

上 / 下一篇新聞