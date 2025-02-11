家家有禮：Mr. PA化身愛神丘比特 感受幸福甜蜜

而在置富都會，Mr. PA和女朋友折耳兔小綿則在竹林裏玩躲貓貓，穿梭在風車、蓮花池中，小朋友們也可以一起玩，並拍下可愛合照，留下美好回憶。雖然開心的時光過得特別快，打工仔也陸續回到辦公室上班，但有變身上班族的Mr. PA在+WOO嘉湖為大家打氣，大家一定可以精神抖擻，「開工大吉」！此外，明天在華都大道及映灣薈還有兒童武術表演「舞獅賀歲迎新春」，熱鬧的敲鑼打鼓為一家大細開運冲喜！

■INFO

置富Malls x Mr. PA 拜年日記

日期︰即日至3月16日

地點︰馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城

查詢︰2631 0802（馬鞍山廣場）

■送「置富×Mr. PA趴睡甜夢地氈」

置富Malls送出「置富×Mr. PA趴睡甜夢地氈」予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品1份，（圖2）。有興趣的讀者請於2月17日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：馬鞍山廣場有身高近多少米的「財神」Mr.PA？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第540期]