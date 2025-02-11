相處之道：患難相守 教養路上一同面對

胎兒有毛病 棄留陷掙扎

「很多人都說共富貴很容易，共患難就好艱難。沒事沒幹，當然兩個人都會很享受，但若有事情發生，反而看清楚彼此在對方心目中的地位。」Kobe別有一番感觸，原因是當年太太懷上幼子Garcia時，初步診斷指胎兒肺動脈狹窄、心臟較細小，醫生指生存率不高，請夫婦倆考慮是否要放棄腹中的孩子。當時他倆除了要處理彼此的心理狀况，還要面對家人的不同意見。Kobe在大家面前要控制情緒，又要請太太的朋友多陪她外出逛街散心。在下決定前的一晚，他們如常禱告，就在那時二人心中都有一個想法，認為生命乃掌管於神的手中，決定若胎兒存活率有五成以上便會保留。

到了翌日，醫生回答他們胎兒最差情况是有20%機會死亡。「那即是有80%機會存活，很高！」那刻他們互相擁抱並決定保留胎兒。最後，Garcia順產出生，出生後翌日及滿月時，醫生都替Garcia做通波仔（冠狀動脈介入手術），現時每年定期覆診，情况穩定。

此事令Kobe明白，夫婦二人在患難時於身邊守護對方，一路同行，令大家的感情基礎更鞏固。「記得之後我買了一個新衣櫃，要自己動手組裝，當時太太肚子已很大，我說可以自己完成，讓她多休息，但她堅持幫手，我十分感動。組裝好後，她說我好叻，我特地拍了一張照片放上社交媒體，更留言說『我最叻就係娶咗你』。」

理性溝通教養方法 達成一致

為人父母是個不斷學習的過程，Kobe說他和太太也是「摸着石頭過河」，一直溝通，邊做邊學，「兩個人一定有不同意見，例如有次我們出街，兩個兒子玩到動手動腳，最後哥哥令到弟弟發脾氣。我說哥哥不對，要罰他，但太太說與哥哥無關，不應罰他。當下我們沒有再爭拗，然後回家後關上房門，二人理性討論。我說若一個人有意見時對方立即反對，小朋友看到我們教法不一致，會導致之後的教養路不太順暢」。最後他們在二人不同的想法中，傾出第三個選擇，再跟兒子講解，「所以保持溝通十分重要」，Kobe說。

■維繫感情

定期獨處、清理不滿 維持甜蜜關係

除了註冊社工，Kobe亦是國際認證婚前輔導FOCCUS協談導引員。他認為育有小朋友後，夫婦間仍需維持甜蜜關係，他以自身為例，提供兩個增進感情的方法。

(1) 把握及重視二人獨處機會

「每逢大家生日、紀念日，縱使太太不一定記得，但我不會忘記，我認為只要其中一方記着也可以；二人擁有獨處的時間非常重要，因為有了小朋友後，焦點很容易放在孩子身上，但只有兩個人時，注意力可放回對方身上，暫時抽離父母身分，放鬆一下。現時每逢周五晚，我們回教會後都會拍拖，如看電影或吃甜品，刻意製造一些二人（相處的）時間。」

(2) 定期互相評價

「在一些二人獨處時間中，我們會定期分享對對方的看法和期望。例如過去這段時間，很欣賞對方的哪些地方，或者有什麼需要多加留意。因為兩個人總有不同意見，這個做法，就好像每年驗身一樣，讓大家內心不會沉積大量不滿，好好清理一下，有助穩固長期關係。不過，評價最好在雙方放鬆、愉快的狀態下進行，如果明知對方處於一個不開心的狀態，就不要做這件傻事。」

[Happy PaMa 教得樂 第540期]