專家的話：夫婦衝突盡早處理 免影響子女成長

有時夫妻吵起來，但又避免不了要繼續合力照顧孩子，或不留神地在孩子面前說了些「單單打打」的說話，又或表現不悅，這對子女，尤其已懂事的孩子也會帶來負面影響。Cecily說，子女感應到父母間的衝突矛盾，難免會焦慮不安、有壓力及變得敏感。她認為夫婦倆在子女面前吵架，不但會令他們情緒波動，更因這些情緒而展現一些行為反應如發脾氣；或特別乖巧聽話希望令大人開心等。這些行為反應或能令他們在短時間內感到舒服一點，但亦可能長遠塑造了一些不健康的性格和習慣。「所以兩夫婦若有衝突矛盾，千萬不要拖延，要盡快處理。父母有和諧的婚姻關係，大家有商有量，有講有笑，就是送給子女最好的禮物。」

孩子太黐身 親密關係易受影響

相反，小朋友整天黏着父母，或者連睡覺時也要「霸着」爸爸或媽媽，也並非健康關係。Cecily指小朋友黐身、依附大人，是與生俱來、正常的成長過程，「但我見過很多父母因太喜歡小朋友，就要跟小朋友同睡。待小朋友漸漸長大，有些爸爸更會與太太及孩子分開睡覺，這對孩子及父母都沒有好處」。她表示，這會影響夫妻間的親密關係及性生活。肌膚之親與性生活對婚姻關係非常重要，香港人生活已經非常繁忙緊張，孩子出生後要兼顧的更多。夫妻間的相處，往往由談情說愛、互相關心和分享，變為處理生活上大小事務。如果連親密關係都變疏離，夫婦婚姻關係就會慢慢變淡和脆弱，更有可能抵受不住婚外情的試探。

[Happy PaMa 教得樂 第540期]