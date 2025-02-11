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Happy PaMa 教得樂 第540期

Happy Pa Ma

相處之道：升學專家談夫妻相處之道 愛意化行動 樂做彼此「神隊友」

【明報專訊】每逢情人節，大大小小的宣傳總是以男士為目標，教他們如何跟太太、女友表達愛意。其實要維持親密關係，必須雙方合力經營才有美滿成果；特別是有孩子的夫婦，容易因生活繁重，缺少時間和精力而疏離。透過定期溝通、共享育兒目標、創造兩人獨處時光，不但能為家庭幸福建立良好根基，更能為子女樹立榜樣、帶來安全感。今期找來升學專家蘇廸希（蘇sir）及婚前輔導協談員黃格平（Kobe）分享他們如何維繫甜蜜婚姻關係。放閃之外，也能讓大家偷偷師，為伴侶製造驚喜。

文︰顏燕雯

大家印象中的升學專家，大抵是西裝筆挺、表現嚴肅；但在高科技教育中心校長蘇sir的社交平台中，常常看見他戴上假髮或面具，扮鬼扮馬唱歌跳舞，甚至以自己的照片來製作搞笑貼圖，只求博學生和家長一笑，讓他們在愉快的心情下來應付緊張的學業。不過回到家中，蘇sir又會把幽默感收起一點點，變成一個可靠、有責任感的丈夫和爸爸。

蘇sir和太太Stephanie結婚6年，和5歲女兒Bella一家三口，樂也融融。雖然蘇sir工作繁忙，仍會編排時間，如周一至五晚飯後是親子時間，一家人一起下棋、看圖書或練習唱歌；每逢周末，他都親自安排親子活動，如野餐、參觀太空館、到狗公園遛狗等。每年蘇sir或太太生日、周年紀念日等，二人均會花盡心思逗對方開心，如結婚周年紀念必到同一餐廳慶祝及為太太送上鮮花；每年丈夫生日，太太Stephanie都親自製作蛋糕、生日卡。至於太太生日時，蘇sir更試過秘密練歌，拍片後在太太生日當天上載社交媒體，給她一個大驚喜。二人皆十分注重儀式感，蘇sir更指：「情人節送花，就好像新年要買年花一樣，『做樣』都要。」這些愛的表示，最近女兒Bella也開始參與其中，例如幫手DIY蛋糕及生日卡，漸漸變成了一項親子活動。

每周一天Daddy's day 為太太製造me time

其實蘇sir對太太的愛意，不止表現於眾多儀式之中，還有行動上的支持。他十分明白全職媽媽有時候都需要「放假」唞唞氣，所以逢周一或周二，他會特別騰出一日作為Daddy's day，讓太太享受me time去做瑜伽、跟朋友逛街放鬆心情充充電，自己則負責接送女兒上下課，下課後更是父女的「拍拖」時間，撐枱腳去飲茶，吃Bella最愛的灌湯餃、珍珠雞和棉花雞。有次他更讓太太「放大假」，跟朋友出外旅行。對於平日習慣照顧子女的全職媽媽來說，本來不會放心假手別人，但Stephanie指蘇sir是「神隊友」，「我只要把女兒的日程寫下來，便知道他做得到」。對「神隊友」的信任其實早在女兒一出生時便建立，她回想坐月時，丈夫一來緊張BB，二來想太太養好身體，每晚都肩負餵夜奶的工作，「就算Bella睡了，他也不敢睡，生怕她隨時會醒，寧願坐在廳中看電視等天光，早上才睡覺」。

育兒有共識 分工清晰

在教養方向上，蘇sir直言與太太「沒有事情需要爭拗」，早有共識不會把讀書成績放在首位；最重要是女兒開心、健康及有良好品格，絕不想因為學業而影響親子關係。本以為他是升學專家，一切有關女兒的學習問題都由他處理，但原來現時Bella做功課、上哪些興趣班等全由太太負責，Stephanie補充：「我負責比較瑣碎的事情，如果大事都是由爸爸決定。例如他很懂得運用說故事等有趣方法來教Bella記詞語，所以我每遇到這些問題便會向他求救。」

■愛的語言

製造專屬時間 甜言掛口邊

蘇sir和Stephanie都曾經分別到女兒的學校，上一個為期11周的親子課程，學習到「五種愛的語言」，提醒他們一家三口要經常做到。Stephanie說：「雖然裏面提到的內容我們平日都會做，但看着它就好像給我們一個guideline一樣，提醒我們多加留意。」

五種愛的語言：

(1) 真心禮物 Gift

大家時常透過送禮物來表達愛意，例如畫畫、製作賀卡等，情人節蘇sir會送花給太太，Stephanie也會送網球用品給丈夫

(2) 精心時刻 Quality Time

一家三口不但有專屬的三人親子時間，也不會忽略夫妻間單獨拍拖時間，以及爸爸和女兒「拍拖」時間等

(3) 服務行動 Acts of Service

不忘為對方做事，如在對方生病時加以照顧

(4) 肯定言語 Words of Affirmation

時常對大家說我愛你，每次蘇sir上完堂，太太和女兒也會說「辛苦爸爸」，上堂前也會說「加油爸爸」

(5) 身體接觸 Physical Touch

時常擁抱鼓勵對方，例如出門口前和睡覺前必定要擁抱一下，甚至親一下

[Happy PaMa 教得樂 第540期]

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