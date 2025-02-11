知多啲：電影預算限制創作背景年代

說到近年個別港產片似有「翻生」迹象，黃炳耀認為只是純粹有幾齣電影特別叫座，才讓觀眾有這種感覺。他指近年港產片的主題都較類同，例如故事背景設置方面大多發生在現代，其中一個原因是預算較少，「因為年代戲需要的預算大好多，例如想寫故事背景發生在三四十年前的劇本，第一時間便知道預算要多幾倍，所以好難搵到投資者」。以他擔任美術總監的電影《梅艷芳》為例，電影中出現不少香港地方早已被拆卸，製作組又不可能全部還原整個場景，因而不少戶外戲分都只是有限度地還原一些實物道具，而背景則以電腦特技重塑。他說在現時經濟環境下，要成功說服投資者開戲，劇本便只能寫實一點，這因而限制了拍攝題材，「新一代人入行就沒有太多機會試不同年代的電影，的確很可惜」。