明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人物

FEATURE

知多啲：電影預算限制創作背景年代

【明報專訊】黃炳耀憑電影《如果．愛》及《投名狀》，兩獲香港電影金像獎「最佳美術指導」獎項。他在1989年首次以助理美術指導身分參與劉家良導演的《新最佳拍檔》，翌年在劉執導的《老虎出更2》正式擔任美指，「我讀平面設計出身，剛好有朋友介紹才入行，後來因為前輩移民才叫我做（《老虎出更2》）美指，但其實我根本不懂得做，所以之後又當回助手」。他說以往香港沒有專門電影課程，幸運地當時港產片還算多，老闆等人用，不介意付錢給你邊拍邊學，所以只要肯捱、肯虛心學習，很快便能學到很多東西。不過亦因缺乏系統化訓練，所以他說自己學得很慢。

說到近年個別港產片似有「翻生」迹象，黃炳耀認為只是純粹有幾齣電影特別叫座，才讓觀眾有這種感覺。他指近年港產片的主題都較類同，例如故事背景設置方面大多發生在現代，其中一個原因是預算較少，「因為年代戲需要的預算大好多，例如想寫故事背景發生在三四十年前的劇本，第一時間便知道預算要多幾倍，所以好難搵到投資者」。以他擔任美術總監的電影《梅艷芳》為例，電影中出現不少香港地方早已被拆卸，製作組又不可能全部還原整個場景，因而不少戶外戲分都只是有限度地還原一些實物道具，而背景則以電腦特技重塑。他說在現時經濟環境下，要成功說服投資者開戲，劇本便只能寫實一點，這因而限制了拍攝題材，「新一代人入行就沒有太多機會試不同年代的電影，的確很可惜」。

上 / 下一篇新聞