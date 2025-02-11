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隈研吾台中「掀開大地」 美術館曲面屋頂建綠洲

【明報專訊】台中的最新景點，由日本著名建築師隈研吾設計的勤美術館已於2024年底開幕。弧形的綠意屋頂、木質格柵的外觀相當吸睛，儼如城市綠洲。首個展覽還邀得鬼才設計師佐藤大與其團隊nendo策劃Outlines in Between，以趣怪點子突破思考界限。文青遊台中，又多了一個「朝聖」地標。

隈研吾在台首座設計美術館

勤美術館是隈研吾在台灣首座設計的美術館，花近6年時間興建，那些木質格柵的外觀，正是隈研吾的signature design︰他擅長運用木材、竹、石板等自然材料，以「負建築」理念，讓建築稍隔於人群外，與大地相連。木質格柵形狀各異，視覺上薄而通透，也加深美術館的溫暖感。美術館建築採鋼構形式，涵蓋地上一層，地下一層，其上蓋是個約1.3萬平方呎的曲線草坪屋頂，不僅可降溫，也為了與草悟道綠意氣質相呼應，契合美術館「掀開大地」的主題。遊客也可「拾級而上」，走進頂部欣賞植物，它們會透過水源循環系統澆灌永續生長，相當環保。

木質格柵、岩板牆 模擬山形地貌

走進室內更是驚艷，隈研吾團隊繼續以木質格柵及岩板牆、高低起伏模擬大自然的洞穴情景，也似山形地貌，隈研吾的用意，是即使走進美術館，也讓人有置身森林的自然體驗。細心發掘，還有不少過癮點子，意念來自名畫，譬如彷彿張着嘴《吶喊》的創意垃圾桶、必須彎腰《拾穗》擺放的雨傘架，下沉式的演講空間，擺放着一排達利《記憶的堅持》的靠背椅子，細節處都充滿藝術氛圍。

鬼才設計師佐藤大打頭陣展覽

美術館的首展邀請日本鬼才設計師佐藤大帶領的團隊nendo設計事務所策劃，以Outlines in Between為題，打造「雨、雲、紙、線、石」5大展區，展出上百件手稿、經典作品與新作。在開闊的純白中庭有50 manga chairs，其創作靈感來自漫畫獨有的線條感，如汗水、氣泡、衝擊、閃耀等，以方格（漫畫）融入家具設計之中，營造述事氛圍，令黑色椅子也有自家的「表情」，也是重點打卡位。

而un-printed material則是以紙張為主題，有些如紙張折疊、撕裂過的樣貌，其實是以鐵線勾勒紙的「質地」，神存而形異，相當有趣。至於clustered clouds則剛在米蘭設計展亮相，以不鏽鋼洞孔金屬製成，寓意半虛半實的雲霧堆疊，也是創意的手法……策展的主旨，其實是通過日常生活，喚醒人們平時不太注意，看到之後又能浮想連連的事物，讓觀眾有所得着。展期由即日至6月1日。

在禮品部內，還有與日本The Pokémon Company 聯名推出Pokémon Mosaic系列精品，nendo將原始Pokémon的身影及色彩轉為抽象線條，以宛若馬賽克磚或彩繪玻璃的圖像，打造掛鐘、食器、抱枕、收納袋等限量居家生活單品，讓Pokémon不止是童玩，也能以時尚形象出現，粉絲入手是時候。●

台中勤美術館

票價：成人150新台幣（約37.5港元），6歲或以下兒童免費

開放時間：周二至周日上午10:00至晚上6:00（周六至晚上7:00），逢周一休館

地址：台中市西區館前路79號

網址：cmp-inspiration.com.tw

●旅遊錦囊

入境要求：合資格香港居民可網上申請電子入出境許可證，網址：bit.ly/3YTBkef

匯率：100新台幣約兌25港元

航班：2月中香港往返台北，國泰航空約1816港元起（連稅及燃油附加費）

交通：台北高鐵左營站至台中站，47分鐘可達，單程車費700新台幣（約175港元）起

文：馮柏偉

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕佐藤大 勤美術館 隈研吾 台灣 台中 旅遊

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