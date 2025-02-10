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健康

醫學滿東華：腸鏡前後

【明報專訊】作為一名腸胃科醫生，我幾乎每天都接觸到需要照大腸鏡或胃鏡的病人。不少人都經歷過照大腸鏡及胃鏡，無論事前準備、檢查過程及事後注意事項，主診醫生和護士都會詳盡解釋。不過，在日常替病人檢查時，仍然會遇到意料之外的事情，希望在這裏和大家分享一下。

低纖飲食 服瀉藥清洗大腸壁

相信大家都知道，病人在照大腸鏡前需要服用瀉藥及戒口。當中原理是，病人要在早幾天開始低纖維飲食，並用瀉藥清洗大腸壁，以確保檢查時腸鏡視野不受阻擋。每次問起病人有否跟從指示戒口及服用瀉藥，幾乎所有人都認為自己已經做足，但當再深入了解究竟他們戒口時吃了什麼，就會發現不少人對怎樣戒口有自己的詮釋方式，導致他們大腸的乾淨程度未如理想。要知道，如果大腸內殘留大便的話，不單止阻礙瘜肉的偵測，嚴重時更可以阻礙大腸鏡推進，延長檢查時間。因此，如果大家對於服用瀉藥及戒口的準備有任何疑惑，記得要問清楚醫生及姑娘。

檢查後忌立即吃刺激食物

不少病人完成胃鏡或大腸鏡檢查之後如釋重負，並期待離開檢查中心後要大吃一餐。我們對於病人完成檢查後的飲食並沒有很多限制；然而，建議不要立刻進食高危或刺激的食物（如辛辣、刺身）。因為在內視鏡檢查過程中，要輸入氣體令消化道膨脹，而這些氣體在檢查後需要時間排出，不少病人都會感到腸胃有脹痛感覺，如果再加上其他導致腸胃不適的元兇，例如高危及刺激食物，或會導致情况更複雜。曾經有病人完成胃鏡檢查後去快餐店吃薯仔沙律，不久後出現肚痛、肚瀉及發燒，並致電中心求救。雖然最後發現應該是食物處理不當導致輕微腸胃炎，然而這些在胃鏡檢查後不久就出現的症狀，難免會令醫生和病人格外擔心。

大家接受內視鏡檢查都希望過程順利，因此即使事前準備較繁瑣，緊記勿偷懶或嘗試走捷徑。如有任何疑問記得及早提出，在完成檢查後亦不要忽略醫生和姑娘提及的注意事項。

文：余霆鋒

（東華三院內視鏡中心主管、腸胃肝臟科專科醫生）

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