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人生下半場

健康

骨質疏鬆 八成患者不自知 骨頭脆跌塌脊椎 似「老足10年」

【明報專訊】老友與太太Molly前來求醫。Molly早前行山不慎跌一跤，回家後背部開始隱隱作痛，熱敷及按摩全不管用；而致命傷是老友一句話，說太太走路似足一個「執紙皮阿婆」！試問這樣的話，誰人能忍？

今年農曆新年難得「合金五漢」大團聚。

我們5個中學「老死」（老友兼死黨）畢業後，要集齊人，確實不容易。首先離隊是「水泡」，他中學畢業後，便往美國升學、結婚、生子，定居之後甚少回來。「大麻成」及「酋長」亦於5年前移民，大麻成隨女兒落戶溫哥華，酋長則移居倫敦，今個農曆年是他們自新冠疫情後首度返港。至於「大佬榮」，3年前反方向移居杭州，亦甚少回港。在這四散年代，能夠齊集香港相聚，難得至極。

大家雖不常見面，但相聚時從不見外，天南地北，無所不談。話當年，評時下，光陰好像未曾在我們之間溜走。說着說着，數到近况時，各人開始點算自身機件的毛病。

首先由水泡說起，他患糖尿病多年，最近更驗出青光眼，要定時滴眼藥水。大麻成當然要數他的痛風症，戒口是最大的考驗。大佬榮的膽固醇一直高企，但是要他戒酒，他寧死不屈。輪到我，亦要向大家招供，去年椎間盤突出，急性痛症，現在好些。至於酋長，過去常說自己在職時從未放過病假，是「零病假紀錄保持者」；卻一反常態，欲言又止，最後唉聲說：「我現在的日子，猶如在病假中。」聽後心中一冷；但見他不願再說，也沒有問下去。

行山跌一跤 背部隱隱作痛

不過飯後酋長說：「阿福，新年假期後到診所找你，好嗎？」當然好啊！

當天，酋長準時來到，還有他的妻子Molly，我們的同校師妹。我本以為是酋長來看病，但竟然是 Molly開口問病：「福哥，你看看究竟我有什麼病！突然間好像老了10年，怎麼辦？」

Molly一向靈活嬌俏，卻一下子縮了一大截，人變彎了，步履緩慢。坐下便投訴說：「一切都因Keith（酋長）而起！」

有一次，她隨酋長行山，不慎跌一跤，跌坐在硬石上，當時並沒有多大痛楚，怎知回家後，背部開始隱隱作痛，熱敷及按摩全不管用。從此，Molly不敢行山。但這不是致命傷，最要命的是酋長一句話，問她為何她走起路來，似足一個「執紙皮阿婆」！試問這樣的話，誰人能忍？

我替Molly檢查背部，她胸背脊椎明顯彎曲，脊椎可能因跌倒而受傷。於是，建議她接受X光、骨質密度、甲狀腺素、鈣及維他命D水平等檢查。3天後報告結果顯示她甲狀腺素、鈣及維他命D水平正常；X光檢查胸脊骨前傾、第8節有骨裂。而雙能量X光吸收測量儀（DXA）的T值（T-score）-2.8，凡T值-2.5或以下即表示患上骨質疏鬆症，需要接受治療。

無明顯症狀 不檢測難察覺

一時間，Molly不大接受檢查結果，不甘地問：「無端端點解會骨質疏鬆？我一向是硬骨頭，天天郁動、家務全包、食得清淡，一向健康，為何輕輕跌一跤，就跌斷第8節骨，為何這樣兒戲？」

未詳細解釋之前，我先為老友說項。告知Molly，酋長留意到她走路似足「執紙皮阿婆」，其實是關心她。街上不少執紙皮婆婆都是身形萎縮、背脊彎曲，因為她們早已骨質流失，造成骨質疏鬆；再加上長期飲食或營養不良，並且每天搬運重重的紙皮，背部不斷受壓，長年累月的磨損導致胸背椎骨連環骨裂，整個人就彎曲下去。當然，Molly的情况不是如斯嚴重，但亦是時候關注及認識骨質疏鬆了。

根據世界衛生組織資料，骨質疏鬆症已成為普遍流行病。隨人口老化，或許已無聲無息地出現在你我身上。由於這個病不會有明顯症狀，若不檢測，病人通常不會知道自己患病。據國際骨質疏鬆基金會調查，80%患有骨質疏鬆症的女性，在確診前並不察覺自己有患病的風險。而我最近在一個有關骨質疏鬆講座中，問過60歲以上與會者：「有誰做過DXA檢測？」做過或聽過的，竟然不到三分之一。由此可見，骨質疏鬆症的關注並未普及。

「哎呀，福哥。我們的骨頭很硬，怎麼會突然話鬆就鬆？」Molly不解。

我解釋道：「首先，我們並非硬骨頭。骨的代謝十分活躍。千萬別被骨頭外表騙倒，一塊看似堅硬如鐵的骨頭，其實不是實心，內裏是一個羅網陣。骨頭構造分為外層皮質骨（cortical bone）和內層海綿骨（trabecular bone）；顧名思義，內層看似海綿，有血液浸潤。骨頭中間是骨髓。骨頭是有生命，會周而復始地分解（resorption）和重建（formation）。骨骼再造是通過造骨細胞（osteoblast）及破骨細胞（osteoclast）兩種細胞進行。隨年紀增長，造骨細胞和破骨細胞的活躍程度會有所不同，骨質密度亦會因而改變。因此，骨質疏鬆症並非一朝一夕形成，它是經過多年累積，使骨骼慢慢變得脆弱。」

「老縮」阻礙心肺擴張 隨時致命

「你行山跌倒是導致胸背變形及周邊神經痛的主因。其次，骨質疏鬆令脊椎骨質流失，所以一經受壓，便會斷裂。俗稱『老縮』就是最常見脊骨病變，身高矮了一截，脊骨彎曲至抬不起頭來。脊椎彎曲變形，除使患者行動不便，還導致肺功能受損。一旦心肺不能在彎曲的脊椎內充分擴張，必會引致嚴重後果，甚至致命。」

酋長聽到這裏，忍不住插嘴說：「阿福呀，這麼嚴重！能醫治嗎？」

「有的。雖然骨質疏鬆症後果可以很嚴重，但並非不治之症。只要配合藥物及運動治療，就可以控制病情。」我肯定地說。

適量負重運動 注重飲食補鈣

治療上，根據病人骨折風險而建議不同治療，旨在降低骨折風險，提升生活質素。除了藥物治療外，更應注意生活習慣的配合，透過飲食及運動，以期改善身體質素。目前，治療骨質疏鬆藥物主要分為兩大類：一是減少破骨現象與骨質流失；另一是增加新骨製造。不同藥物有不同使用方法，包括口服、注射，需要因應患者不同情况而選用，也需要定期監察。我就Molly的情况解說了不同藥物作用、使用方法、禁忌和副作用。至於改變生活態度的要點，我扼要地提出幾點：例如多運動，尤其是負重運動，高強度如：跳舞、慢跑、爬樓梯、打網球等；低強度如：使用單車機、跑步機、樓梯踏步機、急步行走、耍太極拳等運動，都能大大減低多次跌倒的風險。其次，吸收適度陽光及保持均衡飲食亦是至為重要。

在日常餐單之中，盡量進食多含鈣的食物，以及幫助吸收鈣質及預防骨質流失的營養素，例如維他命C及D。當發覺鈣及維他命不足時，可服用補充劑輔助。另外，亦應該減少進食妨礙吸收鈣質的食物，實行「五不政策」：

1. 不吃高草酸或植酸食物。如菠菜、可可、胡椒、果仁、豆類，甚至麥類等

2. 不攝取過量纖維素。雖然纖維素有其好處及功用，但大量進食會妨礙鈣質吸收。世界衛生組織建議每天攝取纖維素應在25克左右

3. 不進食過量蛋白質。大量進食任何蛋白質高的食物及其製成品如肉乾、豆漿等都會增加鈣質流失

4. 不吃太鹹的食物。大量鈉質會加速骨質流失

5. 不吸收大量咖啡因。咖啡因不但加速骨質流失，更妨礙身體吸收鈣質。因此飲咖啡要適可而止

Molly聽後，心情看似輕鬆多了；但酋長依然心事重重、欲言又止。我忍不住拉他到一旁，輕聲問個究竟，奈何他悄聲回應：「沒事。遲些再找你。」

雖然有點放心不下，但唯有暫且如此。希望我老友只是表情木訥，實無礙事。願乙巳年人人平安，健康快樂，忘憂忘愁，笑口常開。

■梁萬福

（老人科專科醫生，一直從事老年醫學及老年學研究，積極參與義務工作，從醫管局退休，仍不遺餘力推動長者健康教育及醫療服務。）

文：梁萬福

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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