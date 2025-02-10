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副刊

健康

醫言有理：貧血腰骨痛 未必老人病咁簡單

【明報專訊】香港人口逐漸老化，醫療系統受到很大壓力，尤其醫管局的醫院。長者身體不適，切忌諱疾忌醫；沒有仔細找出病因，易被標籤為患上了「老人病」，無法對症下藥。相反，若準確斷症，可藥到病除。

腰痠背痛 骨髓癌來襲

80歲陳太經常腰痠背痛，起初情况不太嚴重，因而掉以輕心。陳太的腰骨痛後來轉趨嚴重，自服大量止痛藥，效果欠佳；終於疼痛難耐，決定求醫。驗血檢查發現她有嚴重貧血、腎臟功能衰竭及高血鈣症（hypercalcaemia）等現象，血清球蛋白（serum globulin）超標一倍多。進一步檢查發現血液含副蛋白（paraprotein），磁力共振掃描顯示陳太腰部脊骨多處受到侵蝕，骨髓穿刺活檢（bone marrow aspiration and biopsy）見大量異常漿細胞（plasma cells），確診骨髓癌（plasma cell myeloma）。治療骨髓癌的藥物有很多選擇，年齡不是障礙，療效一般不錯；陳太接受治療後，效果良好。

貧血惡化 確診髓細胞白血病

不少長者有貧血現象，必須找出原因。80歲陳伯發現有輕微貧血多年，紅血球體積超標；其他驗血指數正常，包括維他命B12、葉酸及甲狀腺素。醫生懷疑陳伯的骨髓有後天基因突變，可能患上了骨髓增生異常綜合徵（myelodysplastic syndrome）。陳伯起初拒絕接受骨髓穿刺活檢，未能確診。最近陳伯的貧血有惡化迹象，白血球及血小板數量同時急降，骨髓穿刺活檢最終確診骨髓異常增生綜合徵，已轉化成急性髓細胞白血病（acute myeloid leukaemia），情况嚴重。醫生處方靜脈注射阿扎胞苷（azacitidine）加口服維奈托克（venetoclax），效果良好，陳伯的血象迅速恢復正常。

百歲婆婆兩次成功抗癌

今年百歲的王婆婆10年前發高燒入院，全身淋巴結腫大，活檢確診瀰漫大B細胞淋巴癌（diffuse large B cell lymphoma）。王婆婆勇敢接受治療，醫生處方抗B細胞單抗加溫和化療，成功抗癌。5年前王婆婆發現有缺鐵性貧血症，大便見隱血，大腸鏡檢查確診大腸癌；幸而癌細胞未見擴散，手術後順利康復。王婆婆剛剛擺過「百歲宴」，一家數十人一起為她慶祝生日，非常熱鬧。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）

（行醫逾卅年，依然滿腔熱血）

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