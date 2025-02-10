我還記得貴子病重，小蓮手忙腳亂，不知所措地送他入院的情景。原來貴子不舒服已有好幾天，小蓮起初不以為意，只見兒子整天懨懨欲睡、食慾不振，間中手足蹬直，頭頸向後仰，以為他受了驚嚇。因為丈夫不在，不敢獨自帶兒子看醫生。後來不知是從電視或報章上看到一些小兒「靈丹」的廣告，說「靈丹」能定驚除痰，驅寒祛風，治小兒百病。小蓮看了覺得不妨一試，馬上到附近藥房購買「靈丹」給貴子服用。那知貴子的病狀不但沒有起色，反而日趨沉重，入院那天早上，小蓮只覺他好像人事不省，氣若游絲。大驚之下向鄰居求救，在鄰居幫助下急召救傷車把孩子送院。入院後貴子證實患了細菌性敗血症及腦膜炎，且有腦癇現象，搶救後在深切治療部住了一段時期，終於慢慢復元，但因為腦膜炎傷害了腦神經，日後很大可能患上腦發育嚴重障礙及永久殘障等後遺症，視覺和聽覺也會有問題。

小蓮雖慶幸兒子性命得保，但卻不能接受他腦神經受損的事實。「明明說『靈丹』能治小兒百病，我以為貴子服用了便不用看醫生，這不是明明騙人麼？」她憤憤不平地問我。

其實，大眾媒介有不少類似廣告，騙人的豈止小兒「靈丹」！香港法律一向不容許處方藥物向公眾賣廣告，而大部分處方藥物，都經過非常嚴謹的大型研究，有充分證據證明其療效，並得到國際有關監管機構（例如美國食品及藥物管理局（FDA）、歐洲藥品管理局（EMA））認可。至於非處方藥物，即是那些在藥房毋須「醫生紙」也可購買的藥物，雖然可以賣廣告，但嚴禁不盡不實，有誤導性質的宣傳。看來，只要是標明「藥物」的商品，公衆受廣告蒙騙的機率不高。

「插入廣告」更易誤導市民

但「你有張良計，我有過牆梯」，市面充斥着不少包裝成營養補充劑、健康食品，或草藥製成品的疑似藥用製劑，這些東西管制沒有藥物這麼嚴格，給商人有機會大賣廣告，廣告中宣傳的藥效當然沒有什麼科學證據。我最近看到一則廣告，是一名藝人說自己的心臟很不舒服，服用某製品後便精神爽利，心臟再無不舒服感覺。不少人諱疾忌醫，看了廣告都會心動，抱着不妨一試的心態，若有患心絞痛、心肌梗塞，或其他心血管疾病的病人因而受到誤導，延遲了看醫生，那便真是「死得人多」了。這則廣告只是冰山一角，還有不少類似的宣傳，不知誤導了多少人。最要命的，就是現在流行的「插入廣告」，當藝人、受訪問者，或疑似醫護說某「製劑」對身體有多好，療效有多強勁時，觀眾根本搞不清他們是正在賣廣告還是發布有證有據的醫療資訊，更容易受到誤導。

其實根據法例，任何商品廣告都不應該刻意誇大或無中生有，尤其是涉及治病或影響市民健康的商品。但現今社會卻似乎對這類不良廣告倍加容忍，希望當局能夠正視。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

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