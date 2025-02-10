特敏福傍身抗流感？ 亂食幫倒忙 增抗藥性

冬季是流感病毒的活躍季節，日本自去年底大爆發，香港亦步入流感旺季，單計1月份，本地入住深切治療部或死亡的成人個案，已較去年同期多57%；而未來數周預計是流感高峰期，怎樣防範？專家提醒外遊時若配備抗病毒藥特敏福（奧司他偉），小心用法不正確或幫倒忙，引致抗藥性。

不少人以為年輕一族染疫風險低、病情輕，但大S的死訊敲響警號；醫生提醒勿掉以輕心，盡早接種流感疫苗，既減低重症風險，也可保護身邊人。

心臟病肺病糖尿 併發重症風險較高

據台媒報道，大S於1月29日赴日旅遊，2月1日確診甲型流感，夜晚送院搶救至翌日（2日）病逝。她曾透露有心臟二尖瓣脫垂及腦癇病史，對今次病情有無影響？呼吸系統科專科醫生梁子超表示，長期病患如有心臟病、肺病、糖尿病等，感染流感併發重症的風險會較高，較難渡過危險期，增加死亡風險。至於腦癇，若控制得好影響不大；但當併發嚴重肺炎，出現呼吸衰竭、病毒或細菌感染等，也可觸發腦癇復發。肺炎是感染後常見併發症，部分人會因病毒損傷呼吸道黏膜，引致細菌入侵，造成繼發性感染，「尤其是肺炎鏈球菌、甲型鏈球菌等，可導致病情急劇惡化，引致呼吸衰竭、敗血症，死亡風險很高」。

流感病毒活躍於中國大陸、香港、台灣、日本以至北半球眾多地區，怎樣保護自己和家人呢？梁子超與香港中文大學內科及藥物治療學系系主任許樹昌，解答大眾常見疑問。

估計香港本月內達高峰

1.香港現時流感嚴重嗎？

許樹昌指，本港流感個案正處上升階段，仍未達高峰期，農曆新年長假期後，大家外遊回港，有可能使感染數字再增加。香港流感季節一般在1月第2周開始，大約4至6星期到達高峰，之後約需6至8星期回落至底線，估計本月內將到達高峰。而今年嚴重個案比去年同期多，1月首4周已有199宗需入住深切治療部或死亡的成人個案，上一流感季節同期只有127宗；而199宗個案中，有122人死亡，當中超過七成沒有接種流感疫苗，另外近九成是滿65歲人士。

疫苗覆蓋甲乙型流感

2.為何日本今個冬季流感尤其嚴重？有日本專家估計，現時肆虐的甲型流感或被乙型取代，對香港有什麼影響？

據日本國立感染症研究所統計，去年9月至今累計超過952萬人感染流感。梁子超認為，可能因為日本位於北半球溫帶地區，流感季節來得早、持續時間較長；加上一年才出現1次高峰，容易掉以輕心。而且日本人口老化向來嚴重，高危群組人數多。而疫後復常階段的防疫措施鬆懈、疫苗接種量不高，群體免疫水平低，再加上寒流侵襲，種種因素都會影響流感大爆發。

梁續指，社會復常後，大家除下口罩而沒有接種流感疫苗，便會出現「免疫缺口」，「尤其長者、嬰幼兒等高危人士，可能疫後初次暴露在流感病毒之下，『免疫缺口』仍然未補足，感染後就更容易引發嚴重病」。

至於病毒類型，梁表示，香港與日本的主流病毒株一樣是甲型，「某程度上，在面對其他病毒品種時會產生交叉免疫反應，短期內有機會抑制到另一波爆發」。現階段只有少數地方流行乙型流感，例如西非及歐洲小部分地區。「乙型流感在全球較少大規模傳播，因為它的傳播效率低於甲型流感」，而且現今流感疫苗亦覆蓋乙型流感病毒，毋須過於擔心。

接種後兩周才有抗體

3.疫苗怎樣預防流感？

許樹昌指，現時4價流感疫苗覆蓋甲型流感病毒H1N1、H3N2和兩種乙型流感病毒。接種後兩星期產生抗體，除了一定程度減低感染率，更主要是減低重症和死亡風險。接種疫苗後，免疫系統靠B細胞產生抗體，防止病毒感染，同時靠T細胞殺死病毒，「但抗體會隨着時間下降，因此（接種疫苗後）不是百分百不會感染，不過可刺激T細胞反應，當病毒入侵時攻擊病毒，預防重症及降低死亡風險」。

流感康復後也需打疫苗

4.什麼人需要接種疫苗？現在接種是否太遲？

接種流感疫苗的最佳時機是在流感季節開始前；但許樹昌表示，距離流感季節結束還有一段時間，現時接種仍不遲。

政府的流感疫苗接種計劃，免費資助滿50歲人士、孕婦、兒童及長期病患等高危組別，「其實滿6個月大的人，都建議接種疫苗，尤其是高危組別」。沒有長期病的年輕人和中年人，都有需要打疫苗，尤其是經常出遊的人，「雖然他們感染後病徵較輕微，但可將病毒帶回家，影響家中長者；若社區愈多人接種疫苗，保護率就愈高」。

如果剛感染過流感，還需要接種嗎？許指，康復後仍有可能感染其他類型的流感病毒，「建議康復後接種疫苗，就可覆蓋全部4種病毒」。

快測檢驗流感 或有假陰性

5.流感與傷風感冒怎樣分辨？

梁子超表示，流感與感冒病徵相似，臨牀上較難分辨，「基本包括一些上呼吸道病徵及發燒，但流感可能令人更疲倦，而發燒、頭痛、肌肉痛、關節痛等徵狀通常更嚴重」。現時市面上有不少快速抗原測試可協助判斷， 但快測有一定局限，有可能出現假陰性，耽誤治療。高危人士建議有病徵後盡快求醫，交由醫生檢查及判斷。

出現病徵48小時內服特敏福最佳

6.感染流感，怎樣處理？

抗病毒藥物特敏福最能針對病情。許樹昌指，坊間成藥主要是紓緩不適徵狀，如流鼻水、咳嗽等，患者即使服用後，仍需靠自身免疫系統擊退病毒，「沒有長期病的年輕人士，大約5至7日會自行康復；但長期病患服用特敏福會較穩陣，可減低併發症和死亡風險」。

感染流感病毒後，會有2至3日潛伏期，病毒量會在出現病徵後的48小時達到最高峰，一般在出現病徵48小時內服用特敏福，效果最好，但若（出現病徵）過了5日後才獲處方抗病毒藥物，病毒可能已引致「免疫風暴」，炎症失控或同時併發細菌感染，此時用特敏福效果已大打折扣。

氣喘氣促高燒疲倦 快求醫

7.出現哪些警號需立即求醫？

流感與一般傷風感冒病徵相似，一般人未必為意嚴重程度而忽略病情；許提醒，「若氣喘、氣促時，就要小心，代表下呼吸道受到感染」；當流感病毒破壞上呼吸道，肺炎鏈球菌等細菌有可能乘虛而入，早期是黃痰、氣管炎，但若落到下呼吸道，可演變成肺炎、呼吸衰竭，甚至休克。

梁子超補充，如果還有發高燒、疲倦、食慾不振，甚至神志不清，代表病情已很嚴重，建議盡快到醫療機構接受完整診斷。

外遊前宜與醫生商討用藥

8.若要前往日本或其他流感肆虐的地區，出發前有什麼要準備？

梁子超指，旅遊出發前兩周接種疫苗是第一道防線；第二道防線是考慮推遲到發病高風險的地方；第三道防線才是準備藥物。外遊前可諮詢家庭醫生意見，商討感染後的應對方案，家庭醫生或會考慮配備抗病毒藥作預防之用，以應對當地醫療設備可能不足，但通常藥物劑量會減半。許亦提醒，「最怕大家亂吃藥，明明只是一般傷風感冒，卻吃特敏福，因為傷風感冒可由鼻病毒或其他病毒引起，特敏福幫不上忙，卻可能導致抗藥性增加」，因此宜與家庭醫生商討用藥。出遊時亦應佩戴口罩，尤其在公共交通工具和人多擠迫的地方，並要多洗手。

梁續補充，旅遊前了解清楚當地的求醫渠道；旅行途中身體不適，應多休息，避免浸溫泉，以防加重心臟及血液循環系統負擔；若不幸感染，宜與他人隔離，避免交叉感染；有需要可聯絡帶團領隊或酒店尋求協助。

文：陳真紀、張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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