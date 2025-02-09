論語 ‧ 電影：拆解《失憶大道》 David Lynch如何Make Sense

【明報專訊】一月中傳來 David Lynch 的死訊，委實有些突然，享年78，雖非年青，可與他同輩甚至比他前輩的導演還在拍電影，傳來噩耗，也不無愕然 （原來他跟病魔已搏鬥多年），因為新近（也是最後一次 ） 看見他，是在Steven Spielberg的The Fabelmans ( 2022 ) 中串演尊福一角，精神奕奕，目光炯炯有神，說來這個真是神Casting，據說是史匹堡直接打電話給連治，游說他來演此角，Lynch起初並不答允， 寧願把機會讓給 Harrison Ford或George Clooney等人，其後Spielberg向他解釋這場戲，他最終答應了，因為「 A horizon in the middle is boring as shit 」。也謝謝史匹堡的Visionary Instinct，為David Lynch給影迷留下了最後的Directorial Wisdom，作為Farewell Last Words。