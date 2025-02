論語 ‧ 電影：拆解《失憶大道》 David Lynch如何Make Sense

【明報專訊】一月中傳來 David Lynch 的死訊,委實有些突然,享年78,雖非年青,可與他同輩甚至比他前輩的導演還在拍電影,傳來噩耗,也不無愕然 (原來他跟病魔已搏鬥多年),因為新近(也是最後一次 ) 看見他,是在Steven Spielberg的The Fabelmans ( 2022 ) 中串演尊福一角,精神奕奕,目光炯炯有神,說來這個真是神Casting,據說是史匹堡直接打電話給連治,游說他來演此角,Lynch起初並不答允, 寧願把機會讓給 Harrison Ford或George Clooney等人,其後Spielberg向他解釋這場戲,他最終答應了,因為「 A horizon in the middle is boring as shit 」。也謝謝史匹堡的Visionary Instinct,為David Lynch給影迷留下了最後的Directorial Wisdom,作為Farewell Last Words。