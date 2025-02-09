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2025年2月9日星期日
星期日生活
星期日生活
世人需要精神勝利
編者話：世界在感冒
無名周記：當世界是一盤地產生意
周日話題：只有一個選擇：親美
開門讀書：猜猜我是誰
周日話題：流感高峰開門三件事
同場加映：Alpha Males﹕失控的中年
風山誌：相信愛情
周日話題：射鵰引弓塞外奔馳，笑傲此生無厭倦——徐克《射鵰》與王晶《笑傲》摧毁經典了嗎？
誰人日記：The Man Who Never Was
圖文城市：生於斯，長於斯
Short D：看明Thomas Demand
五音筆傳：當樂隊切換主唱的時候
#066 金魚囝
讀書解愁：系列三．情緒哲學、認知主義：情緒失控不是錯？
MOVIE CHIC，MOVIE STYLE：《正體：真面目》 反思警權，反思人性
論語 ‧ 電影：拆解《失憶大道》 David Lynch如何Make Sense
家明雜感：《隔壁的房間》 艾慕杜華一往情深
電影簡評
單元連載：香港書133
星期日文學‧卜戴倫怎樣寫情歌
{安老達人}林一星 倡管控院舍維持質素 減照顧者壓力 晚晴時光 有健康才有得揀
盤中食事：韓式年糕湯：暖和的新開始
打開垃圾：理大實驗農田獲國際肯定 波卡西廚餘堆肥 拓闊社群想像
通識導賞：政治失意的美學救贖 圓舞曲之王施特勞斯二百周年誕辰
社會實驗：攝影機代筆 中學生拍片剖白內心
未來城市：AI保育非遺？ 傳承青黃不接 科技難續人文連結
#066 金魚囝
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【明報專訊】（請看附圖）
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世人需要精神勝利
編者話：世界在感冒
無名周記：當世界是一盤地產生意
周日話題：只有一個選擇：親美
開門讀書：猜猜我是誰
周日話題：流感高峰開門三件事
同場加映：Alpha Males﹕失控的中年
風山誌：相信愛情
周日話題：射鵰引弓塞外奔馳，笑傲此生無厭倦——徐克《射鵰》與王晶《笑傲》摧毁經典了嗎？
誰人日記：The Man Who Never Was
圖文城市：生於斯，長於斯
Short D：看明Thomas Demand
五音筆傳：當樂隊切換主唱的時候
#066 金魚囝
讀書解愁：系列三．情緒哲學、認知主義：情緒失控不是錯？
MOVIE CHIC，MOVIE STYLE：《正體：真面目》 反思警權，反思人性
論語 ‧ 電影：拆解《失憶大道》 David Lynch如何Make Sense
家明雜感：《隔壁的房間》 艾慕杜華一往情深
電影簡評
單元連載：香港書133
星期日文學‧卜戴倫怎樣寫情歌
{安老達人}林一星 倡管控院舍維持質素 減照顧者壓力 晚晴時光 有健康才有得揀
盤中食事：韓式年糕湯：暖和的新開始
打開垃圾：理大實驗農田獲國際肯定 波卡西廚餘堆肥 拓闊社群想像
通識導賞：政治失意的美學救贖 圓舞曲之王施特勞斯二百周年誕辰
社會實驗：攝影機代筆 中學生拍片剖白內心
未來城市：AI保育非遺？ 傳承青黃不接 科技難續人文連結
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