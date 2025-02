【明報專訊】今個大年初二,來自英國劍橋的獨立搖滾樂隊Black Country, New Road(簡稱BC,NR)釋出三年來的全新單曲Besties為我們開年。大家對BC,NR這首新作期待已久,畢竟這是自2022年春天在樂隊第二張專輯Ants from Up There面世前夕主唱兼結他手Isaac Wood突如其來宣布因精神健康問題而離隊後,BC,NR的首支全新單曲。甚至樂隊也在早前換上了新的logo,意味BC,NR重新開始。