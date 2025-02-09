自特朗普上場，每次他一開口，又或揮筆簽上大名，世界就要感冒，小則暈頭轉向，嚴重會被推至叫天不應叫地不聞的生死邊緣。大有徵收他國關稅、暫停美國對外援助、停收郵件包裹等，小至紙飲管他也要管，最新是他的幕僚振臂高呼「Make Gaza Beautiful Again」，這對奮力從以哈戰爭停火中回復元氣的加沙人民來說，沒有半句是福音，林康琪今周文章拆解他背後的一套法則。王慧麟則寫因而衍生英國的政治動盪與失措。

新正頭戲院仍在上映多部賀歲片，票房反應平平，內地卻有一部卡通片傳出寫下「史上最賣座……」的最強紀錄，余衡方在破紀錄那天入場觀看，順道考究了片子何以成為逆市奇葩。另邊廂，央視今年春晚有AI機械人身穿棉襖扭秧歌轉手絹成為焦點熱話，中國的AI科技發展一日千里，現在可以教AI非遺文化了，是否再也不怕瀕危的文化傳統無法傳承？

今天預期是入冬最凍的冷天，情人節又快到，得要注意保暖。不想出街的話，暖在被窩聽Bob Dylan的情歌，也許是不錯的選擇。

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文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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