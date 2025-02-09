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編者話：世界在感冒

【明報專訊】台灣藝人大S徐熙媛新年遊日期間因流感併發症死亡，消息震驚日韓、中國大陸及港台。一時間「流感」又成為人人聞之色變的關鍵詞，電視新聞節目又再見到許樹昌及其他專家的身影，專家預計今月尾將到達流感高峰期，而且今年流感季時間將會更長。適值天氣轉凍，邀李瑞山醫生寫文章，他提醒要做好3件事。

自特朗普上場，每次他一開口，又或揮筆簽上大名，世界就要感冒，小則暈頭轉向，嚴重會被推至叫天不應叫地不聞的生死邊緣。大有徵收他國關稅、暫停美國對外援助、停收郵件包裹等，小至紙飲管他也要管，最新是他的幕僚振臂高呼「Make Gaza Beautiful Again」，這對奮力從以哈戰爭停火中回復元氣的加沙人民來說，沒有半句是福音，林康琪今周文章拆解他背後的一套法則。王慧麟則寫因而衍生英國的政治動盪與失措。

新正頭戲院仍在上映多部賀歲片，票房反應平平，內地卻有一部卡通片傳出寫下「史上最賣座……」的最強紀錄，余衡方在破紀錄那天入場觀看，順道考究了片子何以成為逆市奇葩。另邊廂，央視今年春晚有AI機械人身穿棉襖扭秧歌轉手絹成為焦點熱話，中國的AI科技發展一日千里，現在可以教AI非遺文化了，是否再也不怕瀕危的文化傳統無法傳承？

今天預期是入冬最凍的冷天，情人節又快到，得要注意保暖。不想出街的話，暖在被窩聽Bob Dylan的情歌，也許是不錯的選擇。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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