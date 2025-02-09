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世人需要精神勝利

【明報專訊】就在《哪吒之魔童鬧海》（以下簡稱《哪吒》）登上中國影史票房冠軍的那天，筆者去看了這部動畫片。此時春節黃金周已過，戲院裏仍是少見的墟冚：父母帶着子女，甚至爺爺嫲嫲帶着孫子女，還有結伴同行的少年、卿卿我我的情侶，買好爆谷可樂、準備好3D眼鏡，在戲院門口排起長龍。

筆者近年不時入戲院，但往往是小貓三兩隻「包場」，觀影的也多是有錢有閒的長者，或是特來品鑑的文藝青年。這大概是過往看的題材如《白日之下》、《破．地獄》都較沉重，不像《哪吒》屬闔家歡類型。但未開場時，筆者仍有點疑惑，這《哪吒》雖是「闔家歡」，但片長近2.5小時，小朋友坐得住嗎？會問東問西嗎？大晚上的，會鬧眼瞓叫離場嗎？

小觀眾笑了哭了

誰料，小朋友乖乖觀影全心投入，連上廁所者都甚罕見，哪吒打贏的時候歡呼加油，騰雲的時候大叫「快點快點」，哪吒與母親生離死別時，全戲院更聽到一片「索」鼻涕之聲。有些家長還在旁邊輕聲安慰「演戲的而已」，但其實無需這樣做，下一分鐘情節推進，小朋友的情緒又被帶走了。

坐在筆者身邊的一名小女孩，連續幾次問她爸爸一個問題：哪吒是不是一個小朋友呢？這個問題很有意思，從形象上看，哪吒是一個玩世不恭的小朋友，定位只有3歲（在《封神演义》中哪吒是7歲才鬧海）。影片一開始，陳塘關百姓上前歡迎哪吒「恢復肉身」，問他要不要學書法、學音樂？便是在諷刺當下家長自小為子女報讀各類興趣班的現實。但這個不好好讀書的小朋友偏偏法力無邊，發起狠來時，東海龍王都不是他對手。

以小勝大，以弱勝強，這大概是每個小朋友心中都有的夢想，所以卡通片也多是這樣的平民-英雄主義敘事，普通美少女變身成戰士，小男孩被蜘蛛咬一口便有神力，平平無奇的大雄有多啦A夢這個超級助手。但是現實中哪有這麼多妖魔鬼怪，小朋友每日與之「戰鬥」的，不外乎就是中英數，美術，音樂，體育……老師雖有要求但未必時時可以「一對一」監督，最大的「敵人」正正是「日哦夜哦」的父母。

哪吒離家前往玉虛宮時，母親伸手想擁抱卻被他拒絕，理由是「肉麻」、「很多人看着」。是他不愛父母嗎？不是，因為如果犧牲自己能救父母，哪吒幾乎想吞下放在面前的「滅魂丹」。到了生離死別關頭，哪吒更在母親懷裏大哭道：對不起我天生是「魔」，變不成父母理想的樣子，但母親諒解道，這都不要緊，做你內心想做的事情。這大概是小朋友們都想從父母那裏聽到的話，但這竟是母親的遺言，怪不得戲院全是啜泣聲了。

而《哪吒》顯然不是一齣只給小朋友看的電影，成年人觀之則是况味複雜。「妖界」個個努力修道，犯錯要麼被鎖在海底煉獄，要麼被天庭捉走，原以為會接受正道感化，誰知是被投入鼎中煉成仙丹、被別人吃掉（這個設定細想來有點恐怖，但「叮」一聲變仙丹的效果或是考慮到小朋友的接受程度）。「仙界」諸子原以為入了名門正派便捧到鐵飯碗，誰知「仙翁」另有圖謀，「正義之師」一下子陷入價值混亂，但「竟無一人是男兒」出來指正，眼看着滔天大罪就在眼皮底下發生卻束手無策。

從神怪世界回到現實

很多人信了那句氣蓋山河的「我命由我不由天」，為着「反抗精神」去看《哪吒》。但到頭來發現，哪吒反抗成功了嗎？他救下了龍族和海妖，但天庭並沒有被砸爛，仙翁並沒有被正法，自己的家園卻是滿目瘡痍，再也不能回到從前。成年人的世界不正是這樣嗎？小時候以為是自己不夠強大，長大了才發現成年的世界有更多煩惱、更大責任，而且還不像以前有父母在旁幫手，全部要自己面對。曾經想改變現實，到頭來都是被現實教訓。

中國的神怪故事往往都有些「反抗精神」，孫悟空和哪吒是當中表表者，從「好打」這角度來講自然不在話下。孫猴子大鬧天宮後，被鎮壓在五指山下、被唐僧收為徒弟，經歷九九八十一難後，獲封「鬥戰勝佛」。如果說他一開始是反對天庭秩序，最後的皈依算不算「成為了自己討厭的樣子」？電影中的《哪吒》因為對抗仙翁而被褫奪「升仙」考核的玉牌，但他無所謂，他是魔童，他的能力本來就不只有「升仙」一個評判標準。

除了孫悟空和哪吒，牛郎織女、梁祝、白娘子、七仙女……為什麽個個都想着破戒違天條？曾有研究認為，傳統社會禮教規矩甚多，尤其對女性欺壓甚重，但女性又是對下一代講故事的人，於是乎便編排很多神神怪怪，當中又以女妖怪特別多，在想像的世界中使出神力、衝破牢籠、掙脫枷鎖。之所以很多書的作者仍是男性，是因為只有男性才有機會受教育、識字，將這些口頭故事蒐集、記錄下來，但不能抹殺女性在創造、傳承民間故事的過程中起到的作用。

也就是說，自古以來，人雖很難改變現實，也藉着文藝作品去表達這種情緒，觀眾也接收到這一信息，並深有共鳴，這些故事便流傳開去，這便是一種「精神勝利」。《哪吒》大熱，其中一個因素是農曆新年，人們需要更high的情緒價值，需要一個正義能夠戰勝邪惡、弱小可以打敗強大的故事。同期賀歲片《唐探1900》、《蛟龍行動》等都帶有這種元素，但題材都稍嫌深奧嚴肅，不如《哪吒》般老少咸宜，而且本身就家喻戶曉。

有評論認為，中國近年在國際上常遭欺壓，國產遊戲《黑神話：悟空》和人工智能模型DeepSeek都予國人吐氣揚眉之感，雖然大環境仍是不佳，起碼某個領域上有點突破，《哪吒》也是這種心情的反映。但要知道，覺得自己被欺壓的不只是中國人。信了「MAGA」的美國基層白人也覺得自己受「DEI」壓迫，決定再將特朗普送上台。但特朗普是不是他們的救世主？能不能改變他們的生活境况？可能要多年以後才見分曉，不過選舉那刻「MAGA」為他們提供了情緒價值，讓他們感覺到「精神勝利」，那便夠了。

每人心中都有一個哪吒

「精神勝利」的弊端在於，易被情緒蒙蔽雙眼，例如人工智能，今天DeepSeek超過別人，明天又會被別人超過，機械人、機械狗、無人機也是一樣，稍有一點技術進步，就以為勝券在握，其實決賽還遠未到來，是不是高興得太早？但《哪吒》不同，它只是一齣戲，沒有那麼多國仇家恨要承擔。每個人心中都有一個哪吒，有弱點、不完美，但很想贏一次，現實中贏不了，那便買張戲飛入場，與家人開心一下吧。

文˙余衡方

編輯˙王翠麗

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