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打卡遊

知多啲：拍攝懸日5條件

【明報專訊】1. 夕陽位置

要精準地計算何時出現懸日，便要計算日落位置，建議使用「太陽測量師」、「Planit巧攝：攝影計劃神器」等手機應用程式幫助，能即時計算身處位置的最佳觀看日落方向，輕鬆得知日落位置及最佳拍攝方向。

2. 天朗氣清

能否拍出漂亮的懸日照片，也要視乎天氣，天朗氣清、無雲、能見度高。除了留意香港天文台等天氣報告外，亦可透過手機應用程式windy，查閱衛星雲圖、能見度、霧、風向等情報，更詳盡知道天氣狀况。

3. 筆直馬路

經典懸日照片講求一條筆直寬敞、貫通東西兩方的馬路，才能拍攝出壯麗的空間感。

4. 把握golden hour

Carlo建議把握日落前15分鐘，即俗稱golden hour的時段。太陽處於地平線低位，天空出現較多黃、橙和紅色，太陽的光線由猛烈轉為柔和的金黃、橙、紅色，減少陽光太猛烈引致曝光過度的問題。William補充，使用手機拍攝的話，可調低曝光值，令落日不會因為過度曝光而變成一片「死白」。

5. 簡單器材

Carlo建議新手裝備宜輕便，基本上一部相機配合70-200mm遠攝鏡頭，足以應付大部分懸日拍攝，有需要才使用100-400mm遠攝鏡頭，必要時帶備腳架。他說焦距愈長，太陽會愈顯得巨大，但同時太陽移動會顯得較快，捕捉落日的時間較短。智能手機拍攝的話，配備5倍光學長焦鏡頭的型號一般都足夠應付。

[打卡遊]

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