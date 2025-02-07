明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 數碼跨界

結構比例講「雕塑感」 執著不止影像 裝置藝術有種美學 外內相輔

【明報專訊】穿著東北棉襖的機械人登上央視春晚，邊跳秧歌舞邊轉手絹。看見此般藝術與新科技結合，近日的討論焦點都放在機械人的速度和控制技術。此時筆者想起的是早前參觀「感知之維——萬物與自我的多重探索」展覽時，策展人兼香港藝術館館長（現代及香港藝術）俞俏對藝術科技的看法：「當我們用一些新的device（器械）去處理藝術創作的時候，我們都是要在傳統的創作美學觀再向前走，如果不是，藝術創作就好像普通科技展一樣，只是展示那件科技本身的產品。」

其中一位參展藝術家董永康在導賞時，介紹他的錄像及機動裝置看重結構與美學選擇，讓人好奇在熒幕為視覺主導的藝術科技展覽中，還有什麼隱藏亮點。

訪問相約在假日的城大邵逸夫創意媒體中心的Studio Workshops，那裏擺放了一些木材、金屬和機器，是讓創意媒體學院學生製作布景、道具和新媒體裝置的地方。董永康稱之為「工場」，也是他全職工作的地方，為學生提供製作及技術支援，偶爾也在這裏研究他的機動裝置。董永康去年獲頒香港藝術發展獎「藝術新秀獎」（媒體藝術），原以為他跟許多媒體藝術家一樣來自新媒體或編程領域，實則他畢業於香港中文大學藝術系。

董永康在大學二年級時修讀混合媒介，嘗試以其他物料創作，當時做了一件電解的作品。他把銅線浸泡在導電液，通電後無法預測銅線的「生長」姿態，漸漸長成《樹》，「那時候開始的作品我想和時間有關，又會想很多變化、等價交換的東西」。《樹》對董永康來說具重要地位，是他第一件創作繪畫以外的作品，之後在同校就讀藝術碩士，開始創作錄像及機動裝置為主。他分享轉換媒介的原因：「或者是沒什麼耐性去畫。其實我知道自己想畫什麼，但是去到一個位置就是你看到別人畫了，你就覺得好像沒有需要自己再畫了。」

動態裝置帶動觀者經驗

在藝術碩士的畢業展裏，董永康做了一批作品，包括第一件的錄像及機動裝置《視野之外—它們從不消失》（下稱《視》）和《i / i》的舊版本。作品皆是《視》的延伸，無不與自身相關，董永康淡然地說：「因為覺得條命好似沒有太多不好的事，好順利，很難有什麼可以訴說，這樣的話（作品）就會偏向技術性，還有向自己裏面再發掘。」

《視》的熒幕懸掛在旋轉動態裝置上，影片顯示腦殼以下腰部以上的赤軀，在白色封閉的空間張開雙臂左右轉動，時不時掌拍身體。董永康又稱這件作品為「拍蚊」。他在中大裏捉了幾隻蚊放到白色空間，再用自己的身體體驗觸覺的感知。當他專心想找出那嗜血的飛蟲時，拍打的可能是汗珠，而皮膚與皮膚的碰撞和帶來的疼痛感，讓他重新發現物體的邊界。如不知道背後的故事，或許不會知道拍蚊這回事，董永康說：「作品其實某程度是畀自己多過畀觀眾，所以理解不能是正常。但是作品本身的雕塑感，還有它的動態和空間感，其實都是一個觀賞者的切入點。」

《視》是一組旋轉動態裝置，熒幕會跟着機械移動和轉動，「如果他一直想看影像，他一定會被（裝置）動態影響到，能否aware是另一回事，但他一定會經驗了這件事」，這也說明了董永康不想只做影像、觀眾看完就算的原因，讓他們的注意力放在熒幕以外。透過經驗恍似接通了那觸不到、虛無的影像，與那佔據空間、實在的機械裝置。但中間亦要多一層想像——影片中的身軀大小好比矩形熒幕，裝置的移動模式又像身軀般轉來轉去，跟隨裝置走動同時無意中被引導感受周圍的空間。

「我很執著作品的造型，在學院的話可能是比較偏向形式主義。」董永康把作品當作雕塑般去做，着重結構的安排、部件的比例、裝嵌後的外形，「例如每一粒螺絲的結構有它存在的需要之外，位置都是根據美學考慮而擺放」。着他形容所主張的美學，他沉默想了一會：「實際就一定的，硬朗得來有點柔軟？」尾調上揚不肯定地表示好難講。

弧形平面顯示器各有意味

董永康舉《i / i》為例說明。作品名字的斜線象徵鏡子，兩旁的「i」代表藝術家。懸掛的屏幕各自旋轉，各自播放藝術家對鏡凝視的影像，當屏幕向外時只會見到一個模糊的背影，兩個屏幕面對面時才會看見正面。觀眾要看得更清楚，唯有跟着屏幕移動或靠近屏幕與屏幕的狹縫。香港藝術館「感知之維」亦有展出《i / i》，是2022年的重製版本。董永康說最初版本使用映像管電視機（CRT TV），弧形屏幕模仿人臉的曲線，電視機的體積暗示一個頭部佔據的空間大小。機械的外形和質感與影像相輔相成。

由於當時找燒焊師傅幫忙製造，手工難以做到很仔細而有很多誤差；加上鐵造的吊架笨重，隨年月生鏽，用手觸碰馬上沾上鏽迹，螺絲和電線也因為生鏽轉不開拆不到。

「現在的習慣也是想作品盡量在它必須的form（形態）之內製作，先想它可以怎樣拆掉。」董永康在電腦完成設計後會找工廠幫他製造部件，再自行裝嵌。重製版本主要分為三部分——主架和另外兩面熒幕，熒幕卡上主架，接上電線就完成。而轉動部件使用不鏽鋼外，主要都是鋁，他打開模型軟件仔細介紹：「它（吊緊熒幕的管道）是一條不鏽鋼方通，我不想太厚重的話，只能夠盡量偷薄，但也要維持堅硬，可以承受整個熒幕的力量……」管道又會有中空的位置，營造穿透感，不至過度堅實；兩邊的面板呈梯形，對應原始《i / i》的外形，構建體積和用作擺放電線的空間，平衡重量；屏幕換上LCD顯示器作為鏡的平面，「畫面一直旋轉的時候，就會好像在你腦海裏面，雕塑出當刻照鏡的一個空間」。

藝術系的背景使董永康着重每一個組成部分，摩打、傳動帶、軸承等每一個零件也會安排得有實際作用。看着他拿出生鏽的舊《i / i》主架，然後因不能拆件而調侃吐出的一句「激死我啦」，迅即意會到他顧及動態，也「拘泥」於整個裝置形態的執著。

感知之維——萬物與自我的多重探索

日期：即日起

時間：周一至三、五 上午10:00至晚上6:00

周六、日及公眾假期 上午10:00至晚上9:00

地點：尖沙嘴梳士巴利道10號香港藝術館2樓香港藝術廳

詳情：bit.ly/3Csl0vL

文：何詩韻

編輯：譚雅詩

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 數碼跨界]

相關字詞﹕美學 裝置藝術 香港藝術館 感知之維——萬物與自我的多重探索 董永康 藝術科技 數碼跨界 開眼

上 / 下一篇新聞