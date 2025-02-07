結構比例講「雕塑感」 執著不止影像 裝置藝術有種美學 外內相輔

其中一位參展藝術家董永康在導賞時，介紹他的錄像及機動裝置看重結構與美學選擇，讓人好奇在熒幕為視覺主導的藝術科技展覽中，還有什麼隱藏亮點。

訪問相約在假日的城大邵逸夫創意媒體中心的Studio Workshops，那裏擺放了一些木材、金屬和機器，是讓創意媒體學院學生製作布景、道具和新媒體裝置的地方。董永康稱之為「工場」，也是他全職工作的地方，為學生提供製作及技術支援，偶爾也在這裏研究他的機動裝置。董永康去年獲頒香港藝術發展獎「藝術新秀獎」（媒體藝術），原以為他跟許多媒體藝術家一樣來自新媒體或編程領域，實則他畢業於香港中文大學藝術系。

董永康在大學二年級時修讀混合媒介，嘗試以其他物料創作，當時做了一件電解的作品。他把銅線浸泡在導電液，通電後無法預測銅線的「生長」姿態，漸漸長成《樹》，「那時候開始的作品我想和時間有關，又會想很多變化、等價交換的東西」。《樹》對董永康來說具重要地位，是他第一件創作繪畫以外的作品，之後在同校就讀藝術碩士，開始創作錄像及機動裝置為主。他分享轉換媒介的原因：「或者是沒什麼耐性去畫。其實我知道自己想畫什麼，但是去到一個位置就是你看到別人畫了，你就覺得好像沒有需要自己再畫了。」

動態裝置帶動觀者經驗

在藝術碩士的畢業展裏，董永康做了一批作品，包括第一件的錄像及機動裝置《視野之外—它們從不消失》（下稱《視》）和《i / i》的舊版本。作品皆是《視》的延伸，無不與自身相關，董永康淡然地說：「因為覺得條命好似沒有太多不好的事，好順利，很難有什麼可以訴說，這樣的話（作品）就會偏向技術性，還有向自己裏面再發掘。」

《視》的熒幕懸掛在旋轉動態裝置上，影片顯示腦殼以下腰部以上的赤軀，在白色封閉的空間張開雙臂左右轉動，時不時掌拍身體。董永康又稱這件作品為「拍蚊」。他在中大裏捉了幾隻蚊放到白色空間，再用自己的身體體驗觸覺的感知。當他專心想找出那嗜血的飛蟲時，拍打的可能是汗珠，而皮膚與皮膚的碰撞和帶來的疼痛感，讓他重新發現物體的邊界。如不知道背後的故事，或許不會知道拍蚊這回事，董永康說：「作品其實某程度是畀自己多過畀觀眾，所以理解不能是正常。但是作品本身的雕塑感，還有它的動態和空間感，其實都是一個觀賞者的切入點。」

《視》是一組旋轉動態裝置，熒幕會跟着機械移動和轉動，「如果他一直想看影像，他一定會被（裝置）動態影響到，能否aware是另一回事，但他一定會經驗了這件事」，這也說明了董永康不想只做影像、觀眾看完就算的原因，讓他們的注意力放在熒幕以外。透過經驗恍似接通了那觸不到、虛無的影像，與那佔據空間、實在的機械裝置。但中間亦要多一層想像——影片中的身軀大小好比矩形熒幕，裝置的移動模式又像身軀般轉來轉去，跟隨裝置走動同時無意中被引導感受周圍的空間。

「我很執著作品的造型，在學院的話可能是比較偏向形式主義。」董永康把作品當作雕塑般去做，着重結構的安排、部件的比例、裝嵌後的外形，「例如每一粒螺絲的結構有它存在的需要之外，位置都是根據美學考慮而擺放」。着他形容所主張的美學，他沉默想了一會：「實際就一定的，硬朗得來有點柔軟？」尾調上揚不肯定地表示好難講。

弧形平面顯示器各有意味

董永康舉《i / i》為例說明。作品名字的斜線象徵鏡子，兩旁的「i」代表藝術家。懸掛的屏幕各自旋轉，各自播放藝術家對鏡凝視的影像，當屏幕向外時只會見到一個模糊的背影，兩個屏幕面對面時才會看見正面。觀眾要看得更清楚，唯有跟着屏幕移動或靠近屏幕與屏幕的狹縫。香港藝術館「感知之維」亦有展出《i / i》，是2022年的重製版本。董永康說最初版本使用映像管電視機（CRT TV），弧形屏幕模仿人臉的曲線，電視機的體積暗示一個頭部佔據的空間大小。機械的外形和質感與影像相輔相成。

由於當時找燒焊師傅幫忙製造，手工難以做到很仔細而有很多誤差；加上鐵造的吊架笨重，隨年月生鏽，用手觸碰馬上沾上鏽迹，螺絲和電線也因為生鏽轉不開拆不到。

「現在的習慣也是想作品盡量在它必須的form（形態）之內製作，先想它可以怎樣拆掉。」董永康在電腦完成設計後會找工廠幫他製造部件，再自行裝嵌。重製版本主要分為三部分——主架和另外兩面熒幕，熒幕卡上主架，接上電線就完成。而轉動部件使用不鏽鋼外，主要都是鋁，他打開模型軟件仔細介紹：「它（吊緊熒幕的管道）是一條不鏽鋼方通，我不想太厚重的話，只能夠盡量偷薄，但也要維持堅硬，可以承受整個熒幕的力量……」管道又會有中空的位置，營造穿透感，不至過度堅實；兩邊的面板呈梯形，對應原始《i / i》的外形，構建體積和用作擺放電線的空間，平衡重量；屏幕換上LCD顯示器作為鏡的平面，「畫面一直旋轉的時候，就會好像在你腦海裏面，雕塑出當刻照鏡的一個空間」。

藝術系的背景使董永康着重每一個組成部分，摩打、傳動帶、軸承等每一個零件也會安排得有實際作用。看着他拿出生鏽的舊《i / i》主架，然後因不能拆件而調侃吐出的一句「激死我啦」，迅即意會到他顧及動態，也「拘泥」於整個裝置形態的執著。

感知之維——萬物與自我的多重探索

日期：即日起

時間：周一至三、五 上午10:00至晚上6:00

周六、日及公眾假期 上午10:00至晚上9:00

地點：尖沙嘴梳士巴利道10號香港藝術館2樓香港藝術廳

詳情：bit.ly/3Csl0vL

文：何詩韻

編輯：譚雅詩

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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