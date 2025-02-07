雖則「策展」一詞不像英文語境裏的「curate」被廣義挪用（歌單、菜單、衣著都要curate），但見着「策展人」頭銜曖昧現於大大小小展覽活動裏，多少有種心的癢刺刺感。從拉丁文字根cura延衍的「照顧者」意味，去到羅馬帝國的牧師、官僚、精神病看護等代稱，現當代的「策展人/curator」性質愈為駁雜——是展擺品味的鑑賞家，是博物館的國家喉舌，也是主張「為藝術而藝術」、替作品全方位加值（特別在形式上和概念上）的先鋒派。沒受過當代策展訓練的策展人，撇開這長串意涵，終如何理解這崗位？於是上周去找N。「是不是掛名呢……不想用大佬的角色去領導，只是（展覽）需要一個人去聯絡、整理，了解各人的進度」，她略為靦腆地說。我們坐在室外的椅，邊談，邊看着隆冬的光穿過一整塊玻璃窗，投進那個列着攝影、油畫、陶瓷等媒介的展覽空間裏——剛從視覺藝術系畢業的N，初次策展，便已在7人聯展中疊着藝術家、策展人、行政人員的三重身分。「其實有時候『真係會癲癲哋』，既要發展自己的創作，又要照顧每一位藝術家的想法，又要宏觀一點，抽離地想怎樣令觀眾投入，還要處理瑣碎的文書工作。」

談得愈久，一下一下的踩空感就愈強烈。究竟這個展覽需要執頭執尾執漏的策劃人，還是創造全新價值的策展人？似乎N都不清楚。名為「以角落作為房子的形狀」的展場裏，「角落」此關鍵詞在作品主體裏時隱時現甚至消失（N解說是概念上的轉換、游移）；而「角落」作為「兩堵牆相交內角」的現實定義亦被忽略（僅寥寥作品依此調整安裝佈局），並不是指場域限定的展示狀態為必然，但那非白盒的複式空間，實在有太多不得不注視的奇趣角落，落地大窗邊、樓梯口、走廊……就像見面那天，伏貼牆角，躲在凹處，N完全無法覺察我的存在，那般趣味盎然。半推半就的策展人，總夾在什麼兩端之間的詮釋困窘，似乎皆印證巴爾澤的論調：人們渴求更多更多的「意義」和「價值」，迷戀使物增值的「策展」，即便那顯得勉強而餘剩。

傑瑞．薩爾滋在〈策展的煉金術〉一評論裏寫，讓藝術品宛如一加一等於三的策展煉金術，確有，惟極少，「當策展人試圖讓一切都說得通時，或許策展的首要規條應為『停止說通一切』」。失準的語言只是雜音。

文：吳騫桐

（寫字的人當藝術行政）

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