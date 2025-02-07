年輕獵人說：「其實我不是很勇敢的人，曾有很多掙扎。師父叮囑，狩獵是基於人類的立場而進行的（死亡並不是牠們選擇的），所以讓牠們痛苦的時間愈短愈好。抓到了獵物，就要盡快讓牠們從痛苦中解脫。」第一次下手致命的「最後一刺」，讓他泣不成聲，一直跟牠道歉。「師父對動物的身體構造非常熟悉，動作熟練。他是個自由、非常熱愛大自然和原始生活的人。對植物和動物都瞭如指掌，自給自足，相信狩獵是大自然的一種循環。」

為了不浪費大山的恩賜，他參考了早在千年前源於中東的羊皮紙製作，又從一位在北海道製作古典羊皮書的人那裏學到製作羊皮紙的方法，最後把狩獵到的鹿皮製紙。製作方法是把肉和毛去除的皮浸泡在石灰溶液中，然後將其拉伸到木製框架上，並用彎刀刮擦表面，待乾燥後再次刮擦使其光滑如紙。日本傳統樂器三味線也有用鹿皮紙作撥皮。我從他那裏買了一張鹿皮紙，皮紙厚薄形狀各不一，發白透光堅韌且能看到拉扯狀態下的皮膚紋理。從架上抽一張捲出來時已看到我嘩了一聲。

獵人的說話令我想起，6年前一起參與過野外雕塑展的一個日本女生，她同時是一個獵人。那時的她還是大學生，在多摩美術大學的工作室裏拼拼砌砌，用木材製作一些小雕塑。與安靜溫文的外表成反差的她說：「狩獵是她的興趣。」她還結識了幾個同齡的女生一起狩獵，有嚇我一跳。也有一個當紅男星東出昌大，離婚後遠離塵囂，隱居山林自給自足。在山中，他不僅學習了狩獵技巧，更取得狩獵執照，戲劇性的真實生活成為一時熱話。日本狩獵的復興，不知是來自人們對大自然中「循環」與「平衡」的領悟，還是新一代對原始生活的追求，還是有時只落於遠離塵囂的宣言。我還是有點保留。

文：陳楚翹

（從事藝術創作，現居東京）

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