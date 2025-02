新加坡遇上亞馬遜樹影 雨林與都市命運緊扣

「新加坡與亞馬遜地區在地理上相距遙遠,但新加坡的命運和這片世界最大的熱帶雨林息息相關——雨林的大面積喪失,與新加坡的熱浪與海平面上升相連接。」助理策展員李皇幸(Samuel Lee)說。新加坡國家博物館正展出巴西攝影師塞巴斯蒂昂.薩爾加多(Sebastião Salgado)攝影展Amazônia,黑白相片定格下的林中樹影,亦記錄下原住民身影。透過光影想像亞馬遜,雨林與都市的命運,原來如此貼近。

「50年後,它將成為一個失落世界的見證。」塞巴斯蒂昂.薩爾加多如此形容這次展覽。他用了超過50年的時間,將鏡頭對準亞馬遜雨林與當地原住民。光束穿透森林陰霾,黑白勾勒原住民生活圖騰,塞巴斯蒂昂.薩爾加多將200餘張相集結成冊,出版影集Amazônia,並在世界多地展出。有人在其中讀出「浪漫主義」:高聳的山脈與佈滿密雲的天空下,原住民延續着古老的生活方式,木屋、獨木舟、面部圖騰,處處都是異域風情。亦有人對此感到不滿:來自城市的攝影師,拍下原住民赤裸的身體、原始的生活,是否是種加深刻板印象的客體化(objectification)呈現?「你會用同樣的方式拍攝你的母親與小孩嗎?」有觀眾走出展廳,發出這樣的疑惑。

是浪漫還是刻板印象,或許應該親自走進展覽,探索塞巴斯蒂昂.薩爾加多鏡頭下那個尚未失落——或是正在失落——的世界。「展覽提供了一個在美學上十分驚人,又深有內涵的視覺敘事,激勵訪客欣賞和保護亞馬遜雨林這一重要的生態系統,並以新的視角看待我們本地的環境。」Samuel如是說。

亞馬遜空中現巨型「河流」

塞巴斯蒂昂.薩爾加多與策展的妻子Lélia Wanick Salgado將展覽劃分作兩個主題:自然景觀與原住民社區。放眼雨林風景,塞巴斯蒂昂.薩爾加多選擇從高空俯瞰遼闊的亞馬遜地區。其中一張,底下是蜿蜒流淌的亞馬遜河,將雨林一分為二;往上朵朵白雲,如棉花,懸浮於雨林上方;再往上是成片密雲,雲中分開一線蜿蜒天空,形狀與幅度竟與亞馬遜河一般無二。Samuel介紹,這張相叫做Flying Rivers: Watering the Continent(飛河:滋潤大地),捕捉亞馬遜獨特的氣候現象:樹木釋放水蒸氣,在空中形成比亞馬遜河更大的巨型「河流」。

在被冠以「地球之肺」前,亞馬遜雨林還有另一個別名——綠色地獄。展覽中有另一張相The Forest: A Source of Fear and Inspiration(森林:恐懼與靈感之源),密林將湖水圍繞,巨木垂下藤蔓,在水中映出倒影。水面平靜,森林沉寂,卻令人不寒而慄,彷彿林中水底正有怪物窺視。「森林有二重性,它曾被稱作『綠色地獄』,如今卻被視為需要保護的非凡自然珍寶。」Samuel說。為使觀眾身處新加坡卻可沉浸雨林中,薩爾加多夫妻與法國作曲家Jean-Michel Jarre共同創作聲音裝置,在展覽中時刻迴響,有森林中的風吹草動之聲與蟲鳴鳥叫之音,還有從日內瓦民族學博物館(Ethnography Museum of Geneva)的聲音檔案中發現的原住民歌曲。

捕捉原住民生活面貌

聽見歌聲,自然難忽略唱歌之人。Samuel介紹,除自然風景之外,展覽中還有「超過100張照片記錄亞馬遜原住民中的12個社群」。展廳被佈置成3個模仿原住民房屋(Oca)的空間,其中有來自Yawanawá部落的女性肖像,她的面上有傳統彩繪,髮間還有用金剛鸚鵡的羽毛製成的髮飾,形狀如同花朵。還有Zo'é部落的孩童與女性在林中嬉戲,陽光透過密林縫隙照耀在他們身上,狗在一旁默默陪伴,場景溫馨。除拍攝肖像以外,塞巴斯蒂昂.薩爾加多還採訪了原住民部落首領,採訪錄像在展覽中循環播放,展示着原住民的觀點和聲音。在Samuel看來,「塞巴斯蒂昂.薩爾加多希望這一系列作品能夠展示亞馬遜是一個活着的、有呼吸的存在……或許只有那些與雨林共同生活的人,才能夠清晰表達」。

「亞馬遜地區複雜的生態系統與原住民社群間複雜的知識體系,這些在工業化世界中已經失落。」Samuel感慨。環保、文化遺產、原住民權利保護……失落已經成定局,但雨林的故事還在繼續。「這次展覽記錄了在不確定的未來中,仍然存在的這一廣袤而脆弱的遺產。保護它是我們共同的責任。」塞巴斯蒂昂.薩爾加多如是希望着。畢竟,亞馬遜下雨,也會淋濕星洲。

Amazônia: Photographs by Sebastião Salgado

日期:即日至3月2日

時間:上午10:00至晚上7:00

地點:新加坡史丹福路93號新加坡國家博物館

網址:bit.ly/4gkVPJq

文:王梓萌

設計:賴雋旼

編輯:譚雅詩

