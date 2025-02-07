Friday Planner：「蛇王」到世界盡頭

傳言十二生肖中的龍，其實是由蛇扮的，如信以為真，想必古今劇壇都欠了龍、蛇一個交代。回到當下，黑龍劇場近日以「演讀劇」形式重演劇作家潘惠森昆蟲系列中的3個劇目，身兼監製、導演、演員的郭爾君，又會聯同達哥、勵志鷹等人帶來什麼樣的火花？早前演過《雞春咁大隻曱甴兩頭岳》後，本周末與下周又會接連上演《三姊妹與哥哥和一隻蟋蟀》與《在天台上冥想的蜘蛛》，身體細小卻有驚人意志力的昆蟲，與不斷自黑暗中求索光明的都市人們如何相像？蛇雖是冷血生物，但寒冷時也會到陽光充足之處歇息。「即使盡頭有些什麼也好，仍是溫暖的」，近日氣溫急降，若世界盡頭有和暖的光，相信小蛇也不介意慢爬去追逐那頭的溫暖。劇團揚言「只要你來看，我們會帶你到世界的盡頭」，那便恭之不卻，用一齣劇的時間找找世界盡頭的微光。

攀枝照眼，在蛇王走到世界盡頭之前，不妨先到地的盡頭看兩眼。在海角一方，正在北角「油街實現」舉行的「花晨月夕」展覽將於本周末結束。周日（9日）下午更設有藝術家導賞團，由駐留藝術家阿三分享他在駐留期間如何欺山趕海思考創作，以水墨技法和錄像，重現城市從破曉到夤夜的脈動。

每個打工仔都希望夠鐘收工走人，浸大視覺藝術院舊生展覽「ART.Work_WIP」（展期至14日）中，用絲網印刷《準時收工》的藝術家尹靖瑤也不例外，但她跟展覽中其他3個身兼文職工作的藝術家一樣，是為爭取時間做創作。黎朗生做了幾個《搖擺的垃圾桶》；看到辦公室桶蓋揈揈下、碎紙飄飄下，她覺得有份正職謀生，不全是無奈事。

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