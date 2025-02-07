明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

街市舖位佈展思「時」 城市變遷交織私密敘事

【明報專訊】街市入面有個展覽？小小的舖位可以講什麼？獨立創作者于惟嶼（Shena）、陳悅萌（Audrey）在觀塘裕民坊「共好市集」的兩個舖位中悄然策劃了一場「軌‧織」展覽，於有限的空間之中，以時間將私密記憶與城市變遷編織在一起。

策展人Shena去年自外地遊歷歸來後，便帶着對獨立出版文化的觀察，思考如何將零碎的社會觀察和反思轉化為實體的創作載體——小誌（zine）。「把時間看成一條軸的話，它很線性地流動與穿透每個人，但有時候需要把時間打結，從線性流向中找到一些具體的、重要的節點」，她遂邀請友人朱力恒（Hugo）一同出版了以新年為節點回顧家庭與社會變遷的小誌《晷：非典型新年》。同時間與Audrey談話間得知「共好市集」將於裕民坊街市舉行，便決定一同申請舖位，做一個透過「寄生於有限空間」將出版延伸至展覽空間的實驗。

小誌日曆道往年 魚網果網造意象

這次二人在「編織時間」的意象下，在城市地景的間隙中滲入私密的敘事，打破線性敘事地編織出一幅關於時間流動的圖景。展覽的其中一部分「非典型新年」由小誌《晷：非典型新年》出發，在細小的舖位內貼滿Hugo疫情間一個新年拍下的照片，一片溫暖的家庭團聚景象中，或突然刺入一抹冷冷的藍——新年時如常運作的核酸檢測帳篷，走出街市回望略顯空蕩的街道，確如二人所說般「在非典型的城市地景體驗這些年的變化」。

走到相連的舖位，展覽的另一部分「成年十載」則源於藝術家黃莉雅（Esther）社交媒體上的文字紀錄項目。一張10年前寫給自己的卡片，讓她重新思考自己有沒有成為理想中的大人，後來又再邀請朋友回答有關成長的不同問題，發現「有人不想將物質追求當作心願，有人的心願卻是很實際地供完樓，甚至有任職精神科醫生的朋友自嘲早上叫人不要濫藥，晚上自己卻依賴安眠藥方能進睡」。這些故事後來在策展人建議下，自文字化作一本本懸掛式的可撕日曆裝置，散置的文字則穿梭於無序的日期，向你娓娓道來10年人生。兩位策展人也巧妙運用街市常見的魚網、生果網製作裝置，營造「從時間中打撈」的意象，加上Shena將小誌內「祝你新年快樂」的標語和有關成長的問題製成恍若招紙的海報，讓人撕去回答。

展覽定調於矛盾與諷刺之間——社區重建後人流不增反減的街市、受訪者都無法成為理想中的自己，對二人而言「祝你新年快樂」等看似正面的祝福語，在城市沉重的氛圍成為了一種詛咒，甚至是一種嘲弄或叩問。新的一年，人們還是要繼續活下去，面對不舒服的人生。「在新的一年，是否還有空間承載與容納願望？」各人自有答案。

草根空間拓策展可能

「『晷』指太陽打在物件上留下的陰影，似是時間在每個人身上留下的痕迹。」Audrey說。展覽巧妙借用街市鐵閘營造類似暗房的效果，希望讓人靜下來思考。而鐵閘外則貼滿她這些年隨手拍下的城市剪影——由一層層剝落後又被強行貼上的地產廣告砌成的「牆」，幾年間由整潔變得髒亂、貼滿封條的「哈哈笑」燈箱，尺土之間，盡見時間在城市空間中的堆疊。

在街市辦展覽，兩人坦言面臨不少挑戰，如何展現兩個舖位的關聯與展品之間的動線，會比傳統白盒子展覽空間多一重引導的工夫。但草根空間卻孕育出更多可能：不用考慮東西收得美不美、不需要複雜的平面圖，對Shena而言，最重要的是擺脫了傳統展覽場地的權力關係。展覽歡迎觀眾放置自身有關「時間」之思的物件，有人帶來「前任」贈送的香水，有人因着對海外留學的遲疑而放下10年前到法國交流時的小冊子。在日常街市空間的一個轉角間，以文與物默默展示了城市變遷與個人記憶在破碎時間下的軌迹。

「軌‧織」

日期：即日起至 2月23日

時間：上午8:00至晚上10:00

地點：觀塘裕民市集065及076號舖位

詳情：bit.ly/42CpD0S

文：鍾卓言

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞