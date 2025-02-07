源自情慾經典 融入導演特質 《艾曼紐》香江新編 探索歡愉挖掘「親密」

柯德莉迪雲：欲拍「透過感覺來表現的電影」

資深電影迷應該記得，《艾曼紐》也是1970年代開始的法國情慾電影系列，它甚至變成情慾電影的代名詞，1977年狄波拉主演的港產片《香港艾曼妞》便藉此取名。迪雲的《艾曼紐》同樣改編自同名小說，原著由泰裔法語作家艾曼紐‧阿爾桑（Emmanuelle Arsan）撰寫。

1974年的首個電影版本貼近原著，大抵歸納出兩個關鍵詞：情慾（erotic）和異國風情（exotic）。故事裏的艾曼紐（Emmanuelle）是法國駐泰外交官的妻子，沒有正職的外交官妻子跟男的、女的、歐洲人、亞洲人外遇，在那個年代叫人咋舌，卻同時宣示着女性的身體自主權。今時今日，情慾畫面司空見慣，女性身體自主在已發展國家近乎常識，迪雲還有什麼戲唱？

在迪雲的版本，諾艾美梅朗（Noémie Merlant）飾演的艾曼紐專職酒店品質管理，從法國來到香港出差，在奢華酒店跟男男女女尋求性歡愉，接近尾聲才出走，探索更激烈的感官刺激。正如迪雲所言，很難說出電影具體的故事情節，更像是跟着艾曼紐探索身體，她續解釋：「你花時間與她一起前行，在走廊中迷失自我。然後當你跟隨她，或者你就是她的時候，你就有時間問自己問題。我想讓觀眾有時間去思考他們自己的快樂。」

原著孤獨感引發創作 「情慾不一定涉裸露」

迪雲沒看過過往的電影版本，原著小說也是製片人讓她看，「但說實話，我不認為這本書適合我」。她讀了那本書，書中艾曼紐跟一個老男人有一段關於情慾的哲學討論，引發迪雲思考什麼是情慾，以及怎樣將它轉化成電影語言，不過最終還是決定不拍。直至數個月後，她想起艾曼紐的孤獨感，「我認為這種孤獨感在我們的社會中引起極大共鳴，我們可以透過不同方式感受到孤獨。然後我回覆製片人說：『我改變主意了，但前提是我能創作自己的故事，如果我不受原著小說束縛，我有自由，那我就會做。』」

對迪雲來說，情慾（erotic）與色情（porn）是兩碼子的事，情慾透過身體來展現美，並且關乎氛圍，「情慾可以是他們互相看着對方的方式，可以是對話，也可以是文字交流」。她舉了一個例，如果問法國人「3部你最喜歡的情慾電影」，大多數法國人都會提到《花樣年華》，故而情慾不一定涉及裸露。進一步來說，情慾電影的意義在於「打破」。

「有時它們（情慾電影）試圖挑釁，我不喜歡用挑釁作為電影的成分，我認為這是吸引注意力的簡單方法，所以對我來說，（情慾電影）更像是試圖深入挖掘所謂的親密關係。寫這部電影的時候，我意識到我想談論人們不再想接觸彼此。我不知道這裏（香港）的情况，但在法國的年輕人真的不想要觸摸對方，他們出於很多原因害怕親密關係。我覺得在人們不這樣做的時候，拍攝一部情慾電影會很有趣。」迪雲說。

主角職業場域有變 沒刻意營造異國風情

每部電影或多或少帶有導演的影子。迪雲在2021年奪金獅獎後，旋即撰寫《艾曼紐》故事中「經常旅行、並且在酒店裏感到孤獨的法國女人」，「這是非常自然的講故事方式，因為有點像我當時的生活」。因此新版中的艾曼紐由外交官妻子變成為酒店工作的獨立女性；迪雲想起香港就是能讓不同國籍的人來來往往的地方，於是故事場域也由泰國搬來香港。艾曼紐來到香港工作，帶着法語腔調用英語跟每個人溝通，迪雲解釋並非營造異國風情，只是她「講故事的自然方式」，「我把很多自己的特質融入這個角色中，所以我想像的角色跟我很接近」。

迪雲從自身的生活經驗出發拍了《艾曼紐》，女性的生活經驗也在影壇衍生出不一樣的創作。迪雲是法國倡議電影工業男女平權的非政府組織（NGO）Collectif 50/50成員之一，她提到過去4年女性電影人在三大影展取得佳績，譬如自身藉《孕辱》（L'événement）獲金獅獎、茱莉亞迪古諾（Julia Ducournau）和茱斯汀楚特（Justine Triet）分別以《變鈦》（Titane）和《墮下的對證》（Anatomie d'une chute）奪康城影展金棕櫚獎，還有瑪緹迪奧（Mati Diop）的《回歸達荷美》（Dahomey）贏得柏林影展金熊獎，「如果這個行業不接受我們（女性）的想法，那麼他們就是盲目的」。

《艾曼紐》

現正上映

預告片：bit.ly/3WO6Onx

文：嚴嘉栢

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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