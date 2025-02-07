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滬「明星劇團」月底登台藝術節 越劇創新不離本體 詩化唯美風靡後生

【明報專訊】新光戲院結業在即，告別作《粵劇特朗普》一票難求。戲院外簇擁的觀眾，其中竟有不少年輕人。或是手持相機為「打卡」而至；或是低頭細讀演出單張，討論演員、點評演出，聽上去頗為「資深」。又想起早前受香港藝術節之邀，飛往浙江觀看上海越劇院演出，見到不少年輕觀眾攜「長槍大炮」入場聽戲，一曲唱罷更是衝到台前叫「encore」，演員亦再度返場，重唱經典唱段。水袖流動與觀眾歡呼夾雜，令人一時難以分清到底是身處戲院，還是「頂流」演唱會現場。

種種場景，令人心生感慨：從粵劇到越劇，從香港到浙江，原來傳統戲曲觀眾中早已多了一眾年輕面孔。

左手拿着咖啡奶茶，右手舉起戲飛與劇院合影，年輕觀眾不似老戲迷，開場即來，完場即去；反而會在散場後湧到台前幕後，想要與偶像離得更近。上海越劇院副院長柴亮節分享，有幾位年輕觀眾散場後遲遲不願離去，甚至藏身於劇院廁所隔間，只為再看演員一眼，可惜被保安發現，最終計劃落空。早前，曾有越劇在受眾年齡集中在25至35歲的短片分享平台直播，吸引近1000萬人付費觀看。

年輕劇種 汲崑曲身段話劇寫實

越劇到底有何魅力，能夠在短片、戲院與串流媒體間「殺出重圍」，令年輕觀眾如癡如醉？有「越劇王子」之稱、曾獲中國戲劇最高榮譽梅花獎的越劇男演員趙志剛分享，其實越劇並不像人們想像中那麼「古老」，「雖然已經有近120年歷史，但這個劇種實際上是非常年輕的，與京劇、崑曲、秦腔、川劇那些古老的劇種去相比，她就是一個小妹妹」。在他眼中，越劇這個「小妹妹」最擅長廣搜博采與橫向借鑑，並從各種古老劇種中吸收營養。

起源於浙江嵊州，流行於上海的越劇，歷史不長，卻飛速成長，現已被稱為中國第二大戲曲劇種。上海越劇院首任院長袁雪芬曾說，崑曲與話劇是越劇的兩個「奶娘」。趙志剛解釋，「話劇的寫實成為越劇汲取營養的基礎；崑曲是越劇的前輩宗師，為越劇提供形體設計、身段輔導」。誕生早期，越劇只有男演員，進入上海後又演變成「全女班」，後發展成男女合演與女子越劇「兩條腿走路」。趙志剛續說，越劇的魅力，有從傳統中生長出的「詩化」與「唯美」，亦有傳統之上的創新。

梅花獎得主領銜 《家》展現悲劇力量

月尾，上海越劇院4位梅花獎演員將攜多齣越劇再次到訪香港藝術節。其中，既有源自傳統、膾炙人口的《碧玉簪》、袁范版《梁山伯與祝英台》（《梁祝》）等經典作品；亦有改編自現代文學作品、融入越劇特色的新編現代越劇《家》，柴亮節說，希望帶給香港觀眾「不能說是耳目一新，但至少是很多年沒有見過的、展示上海越劇院實力的演出」。

「回避莫牽扯，何苦枉凝眸」、「我願伴無言回憶度冬秋」……在劇院坐定時，尚有幾分睏意。但當幕布拉開、燈光亮起，第一次欣賞越劇的記者也被台上場景吸引——越劇《家》，改編自作家巴金「激流三部曲」第一部。作為20世紀中國銷量最高的小說之一，巴金的文字情感強烈而激情澎湃，呈現在越劇之中，卻多了幾分婉轉與纏綿，吳儂軟語，將大廈將傾的封建家族故事緩緩道來：從梅林中的兩情相悅到「兩地洞房」的三人糾葛，從投湖前夜的心聲傾訴到陰陽兩隔後的眼淚與覺醒，詩意的唱詞、優雅的身段，體現越劇獨有的唯美同時，又襯得悲劇故事「其哀更甚」。

「青春是美麗的，而悲劇往往就是把最美的毁滅給人看，在《家》這部越劇中，我們可以感受到悲劇的力量」，趙志剛說。他飾演的覺新一角，作為封建大家族的長孫，曾受過教育、追求自由，卻又在老舊觀念的束縛下妥協，成為沒落封建家族的繼承者。2003年，越劇《家》首演，趙志剛憑藉此角獲得梅花獎；20年後，越劇《家》重演，在趙志剛眼中，他與角色年齡相差遠了，閱歷卻更近了，「覺新的內心包含激情，卻又不能外露；他不是唯唯諾諾，逆來順受，他也曾充滿理想和追求」。

傳統新編各有捧場客 舊戲亦可新解讀

新編現代越劇，在形式上沒有了水袖與濃妝，比起印象中的越劇，似乎更像是話劇，或是具有地方特色的音樂劇；在內容上，眾多改編自現代文學、影視作品的越劇出現，故事也不再是鶯鶯燕燕、才子佳人。環顧左右，越劇《家》演出當日的上座率不算太高，反而是後面幾日演出的《梁祝》、《碧玉簪》觀眾更多。趙志剛坦言，「這證明了一點：越劇老觀眾還是更喜歡傳統戲，更喜歡古裝」，以《家》為代表的新編現代越劇則「在大都市特別轟動，在上海、杭州等很多大城市的演出中，知識女性會更喜歡這樣的一部劇」。但他亦補充，現代越劇的創新「離不開本體的基礎，不管是服裝、音樂還是演員的唱腔，我們都盡可能符合越劇本體」。

傳統戲曲的創新，其實並非新事。越劇《碧玉簪》曾被拍成電影，令其中許多段落廣為傳唱；《梁祝》故事亦被眾多影視作品演繹，越劇《梁祝》更是被改編為小提琴協奏曲，在世界各地奏響。回看香港，《粵劇特朗普》、改編自法國名劇的同名粵劇《大鼻子情聖》等新編粵劇，亦有望成為粵劇新潮流。其實，創新的不僅是戲曲本身，還有演員的演繹與觀眾的理解。一齣舊戲，新的演員、新的觀眾，也會帶來新的解讀。在《碧玉簪》中飾演李秀英的金派傳人樊婷婷笑說，有觀眾在觀看《碧玉簪》後，不止欣賞其中的藝術性，還從中讀出「夫妻關係、婆媳關係應該如何處理」。

柴亮節堅信，無論劇團如何經營、劇目如何改編、觀眾如何理解，越劇仍是越劇，「除非你換了念白作其他地方的方言，那便不再是越劇」。至於其他，「有些劇團善於走明星化路線，打造一些IP（智慧財產權）；也有劇團另闢蹊徑，做許多創新；還有劇團是基於守正基礎上的創新，堅持傳統……觀眾是有喜好的，百花齊放就很好」。

上海越劇院《家》、袁范版《梁山伯與祝英台》、《碧玉簪》、折子戲專場

時間：2月27日至3月1日

地點：尖沙嘴梳士巴利道10號香港文化中心大劇院

詳情：bit.ly/411ojmU

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

文：王梓萌

電郵：friday@mingpao.com

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