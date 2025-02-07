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IP經濟連結在地藝文——訪高雄Chiikawa所見

【明報專訊】從1月25日至2月中，高雄市政府觀光局聯同日本當紅IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」舉辦「2025冬日遊樂園」，「小八貓」（圖2）、「吉伊」（圖3）和「兔兔」（圖4） 3個大型充氣裝置進駐高雄愛河灣，高雄市觀光局長高閔琳接受台媒訪問時表示，累計至年初五（2月2日）已有將近300萬人次來到高雄愛河灣，又指Chiikawa「為高雄的觀光帶來滿滿的商機」。記者年初四當日搭捷運去湊熱鬧，把悠遊卡拍在閘機，傳來響亮的一聲「Chiikawa」。

在哈瑪星捷運站下車後，可以轉乘輕軌——輕軌甚至推出限定Chiikawa列車。記者選擇沿着哈瑪星鐵道文化園區、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心等多個藝文空間，徒步走到愛河灣。藍色耳朵的「小八貓」率先躍進眼球，途人左手舉起電話，右手高舉迷你版「小八貓」，為大小「小八貓」合影。「不是！這個不是吉伊，吉伊在對面！」一位女生糾正她身旁看起來一頭霧水的同伴。女生揹着淺橘色袋，袋外側有個透明空間，目測至少塞進共10多隻「小八貓」、「吉伊」和「兔兔」，也難怪她語帶緊張。「小八貓」面朝音浪塔，內有一間Chiikawa限定周邊快閃店，正想本着不買也要看看的心態走進去之際，才發現必須憑券入內，而那些券一早已經火速派完。越過苓雅寮鐵橋後，便會見到全白身軀的吉伊，打卡人潮依舊。繼續沿着港口走，來到高雄16號碼頭，黃色「兔兔」藏身於「冬日遊樂園」的大本營。大本營不但有另一間限定周邊快閃店（當然也是無緣入內），還有大量販售食物的檔口和小型機動遊戲。

記者走的這條路線，Google地圖顯示需時約40分鐘。但記者當日走了至少兩小時，因為所到之處皆是人人人，有專門朝聖的人、有在沿途文創市集消費的人、有順道到駁二倉庫看展覽的人，更有進出附近書店、甜品店的人。盛况始於Chiikawa，但不囿於Chiikawa。

回望香港，自去年中央政府送贈香港兩隻大熊貓起，「IP經濟」的討論湧現，有人建議熊貓「IP化」，製作港產IP。農曆新年之際，青協伙拍「櫻桃小丸子」辦「青年鄰舍節」；米線公司與本地IP「cheeky cheeky」合作推出利市封、地氈；又一城聯同韓國人氣IP「wiggle wiggle」開期間限定店。IP看來是吸眼球、吸人流、吸消費的不二法門，香港過去亦曾邀請黃鴨、COMPANION等大型充氣裝置，但是否足以帶動周邊消費，乃至整體經濟，仍是問號。今回算是見識了台灣借勢Chiikawa的可愛度和人氣度帶旺自身的盛况，據維基介紹，Chiikawa漫畫由「小可愛的日常」展開；香港兩熊貓的命名比賽在創意上卻先來一個反高潮，無論如何，安安可可近日已開始出來見人，且看故事如何分解。

文、圖：譚雅詩

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

IG：@fridaymingpao

電郵：friday@mingpao.com

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